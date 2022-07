Azioni su eToro: come scegliere quelle su cui investire

Oltre a fattori come le competenze e le strategie di trading, una buona selezione di titoli aiuta gli investitori a ottenere operazioni di acquisto / vendita di successo. Tuttavia, trovare un buon stock non è facile, soprattutto per i principianti. Per capire come scegliere le azioni in cui investire efficacemente sulla piattaforma eToro, segui l’articolo qui sotto.

Criteri per la selezione dei titoli

In effetti, non tutti sanno come scegliere buone azioni da investire in modo inefficace. Per poter scegliere un codice azionario adatto, è necessario studiare attentamente le informazioni sulle società che emettono azioni secondo i seguenti criteri:

In primo luogo, i criteri di qualità dell’impresa, i risultati aziendali e il buon profitto lasciano il posto alla tendenza delle imprese a realizzare profitti.

In secondo luogo, la forza del potere di guadagno dell’azienda in determinati momenti è cruciale nel processo decisionale di investimento. Se in tempi di difficoltà economica e declino, i profitti dell’azienda sono ancora mantenuti, dimostrando che questo è un business che vale la pena considerare per la sua strategia di investimento.

In terzo luogo, anche i criteri sui dividendi devono essere considerati, forse il rapporto di distribuzione dei dividendi non è elevato, ma deve essere stabile e mantenuto ininterrottamente per molti anni. Questo può essere un fattore chiave che riflette la stabilità nelle operazioni aziendali dell’impresa.

Infine, la qualità del patrimonio dell’impresa è sempre ciò che interessa agli investitori, in particolare la fonte di investimenti a breve termine. Anche se l’attività dell’azienda va giù, le risorse di buona qualità che l’azienda possiede devono essere attentamente studiate. I prodotti creati dall’impresa sono una solida base per lo sviluppo dell’azienda in futuro.

Guida all’investimento in azioni su eToro

Dopo aver scelto un buon codice azionario, è necessario scegliere un broker per te stesso.

Tra le migliaia di broker di oggi, eToro è considerato uno degli scambi più affidabili, la prima scelta dei commercianti di azioni. Con un’interfaccia amichevole, gli investitori possono facilmente eseguire ordini internazionali di negoziazione di titoli. Dopo aver aperto un conto eToro, puoi investire in azioni come segue:

Impara le basi di un ticker azionario su eToro

Quando apri un ticker azionario, vedi alcune informazioni di base su quel ticker e 4 schede: Feed, Statistiche, Grafici, Ricerca.

Angolo in alto a sinistra: le informazioni di base del ticker azionario sono mostrate qui, tra cui:

Nome dell’azienda, codice azionario

Prezzo corrente del ticker azionario

Informazioni sul fornitore di prezzi, unità di prezzo, stato attuale della transazione.

Nutrire:

Colonna Informazioni a destra: fornisce informazioni di base sul codice stock.

Informazioni, idee di investimento, commenti su questo codice azionario sono pubblicati dagli investitori.

Puoi anche creare un nuovo post da condividere su questo codice o condividerlo su altri social network qui.

Statistiche :

I parametri più importanti da conoscere su un ticker e la sua attività includono il prezzo dell’ultima chiusura, la capitalizzazione di mercato, la volatilità intraday, il moltiplicatore azionario sugli utili, la fascia di prezzo a 52 settimane, le entrate, il volume medio, gli utili per azione, il ritorno sull’investimento di un anno, il rendimento da dividendi sul prezzo delle azioni.

Grafico temporale universale

Informazioni di base sull’azienda: area di attività, linea di business, nome del direttore esecutivo, numero di dipendenti.

Inoltre, in fondo, c’è una sintesi finanziaria e il profilo dell’attività a cui gli investitori possono fare riferimento.

Tabella:

Qui puoi visualizzare la cronologia dei prezzi passati e attuali, monitorare i grafici del titolo su diversi intervalli di tempo in tempo reale, impostare l’aspetto del grafico a tuo piacimento e aggiungere indicatori. Rapporti tecnici, fornendo strumenti grafici…

Ricerca: Ricerca: elenca in dettaglio tutte le raccomandazioni e i consigli degli esperti per un determinato titolo (acquisto, vendita o detenzione) e le loro stime specifiche per la fascia di prezzo di tale attività (Nota: per la funzione di ricerca, gli investitori possono utilizzarlo solo dopo aver depositato denaro sul conto).

Come scegliere le azioni da investire su eToro

Dopo aver saputo come scegliere le azioni in cui investire e aver scoperto da soli il codice azionario giusto, puoi procedere a investire / acquistare azioni secondo le seguenti istruzioni:

Fase 1: Dopo aver selezionato il codice di borsa, fai clic sul pulsante “Trade”

Fase 2: Inserisci l’importo che desideri investire, il volume di azioni da acquistare, quindi effettua uno stop loss e prendi un ordine di profitto per il tuo trade

Passo 3: Dopo aver terminato l’impostazione dei parametri della transazione, fare clic sul pulsante “Imposta ordine” per inviare un ordine per aprire un’operazione. Apparirà una finestra che conferma le informazioni sulla transazione che hai aperto e al termine dell’elaborazione

Quindi hai completato un ordine per acquistare azioni. Ora puoi tornare alla sezione “Portafoglio” della barra dei menu principale per rivedere e vedere le azioni che sono apparse nel tuo portafoglio.

Vantaggi di investire in azioni

Le aziende vendono un titolo perché è un buon modo per ottenere enormi quantità di capitale finanziario. Tuttavia, l’azienda stessa deve generare molte entrate per renderla preziosa. L’emissione di un’offerta pubblica iniziale è molto costosa. Poi non c’è privacy, poiché gli investitori rivedono la redditività e la strategia dell’azienda ogni trimestre. Le aziende hanno un altro modo per ottenere finanziamenti è attraverso prestiti personali o investitori privati, o attraverso obbligazioni, che sono prestiti quotati in borsa. Il vantaggio delle azioni rispetto alle obbligazioni è che un titolo non richiede pagamenti mensili di interessi.

Gli individui usano gli investimenti azionari per entrare nel mercato perché i rendimenti superano di gran lunga altri investimenti, come obbligazioni o materie prime. Investire in azioni è un ottimo modo per garantire che i tuoi investimenti superino l’inflazione.