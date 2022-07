MT4: come recuperare le informazioni sulle risorse

Per diventare un trader, è necessario comprendere un asset prima di saltare per investire in esso. Le informazioni fornite su MT4 ti aiutano a sapere quanto viene scambiato l’asset, come è la commissione di transazione, ecc. Da lì, il trader può facilmente prendere una decisione di acquisto / vendita.

Per trovare informazioni su un asset su MT4, segui la guida qui sotto.

Su MT4, puoi cercare informazioni e dati relativi a un asset: Trade Specification and Chart.

1. Specifiche commerciali

Nella finestra Market Watch vengono visualizzati 3 campi di informazioni di base, tra cui Prezzo bid – Prezzo ask – e Variazione giornaliera. In cui:

Prezzo di offerta – Prezzo ask (il trader si aspetta che il prezzo scenda per realizzare un profitto).

Inoltre, è possibile visualizzare altre proprietà dei simboli facendo clic con il pulsante destro del mouse su una risorsa specifica nella finestra Market Watch -> facendo clic su Specifiche.

Quindi, le sue informazioni dettagliate verranno mostrate come segue:

Spread – la differenza tra i prezzi bid e ask. Se lo spread è mobile, il parametro è 0. Lo spread è diverso per ogni coppia forex e deciso dal broker.

– la differenza tra i prezzi bid e ask. Cifre: il numero di cifre decimali nel prezzo dell’asset.

nel prezzo dell’asset. Livello di stop – canale di prezzi (in punti) dal prezzo corrente. Il trader non può inserire Stop Loss, Take Profit e ordini in sospeso all’interno di questo canale. Se un ordine viene aperto all’interno di questo intervallo, il server restituirà il messaggio “Arresti non validi” e l’ordine non viene accettato.

stop – canale di prezzi (in punti) dal prezzo corrente. Il trader non può inserire Stop Loss, Take Profit e ordini in sospeso all’interno di questo canale. Se un ordine viene aperto all’interno di questo intervallo, il server restituirà il messaggio “Arresti non validi” e l’ordine non viene accettato. Dimensione del contratto : numero di unità per eseguire Compra / Vendi 1 lotto.

: numero di unità per eseguire Compra / Vendi 1 lotto. Valuta di margine : la valuta in cui viene effettuato il margine.

: la valuta in cui viene effettuato il margine. Modalità di calcolo del profitto : come calcolare il profitto

: come calcolare il profitto Modalità di calcolo del margine : come calcolare il margine

: come calcolare il margine Copertura del margine – livello di margine (quando si utilizza un ordine simmetrico)

margine – livello di margine (quando si utilizza un ordine simmetrico) Tasso di margine – tasso di margine (quando si inizia ad aprire un ordine)

margine – tasso di margine (quando si inizia ad aprire un ordine) Percentuale di margine : determina quale parte del valore della dimensione del margine di base calcolato in base al tipo di simbolo viene addebitata.

: determina quale parte del valore della dimensione del margine di base calcolato in base al tipo di simbolo viene addebitata. Esecuzione – tipo di esecuzione: Instant, Request o Market

– tipo di esecuzione: Instant, Request o Market Modalità GTC – in cui, In attesa di un bene fino all’annullamento: ordini validi solo durante un giorno di negoziazione. Con la fine della giornata, tutti i livelli di Stop Loss e Take Profit, così come gli ordini in sospeso vengono eliminati. E in attesa di un bene fino ad oggi escluso SL / TP: quando cambia un giorno di negoziazione, vengono eliminati solo gli ordini in sospeso, i livelli di Stop Loss e Take Profit vengono preservati.

– in cui, In attesa di un bene fino all’annullamento: ordini validi solo durante un giorno di negoziazione. Con la fine della giornata, tutti i livelli di Stop Loss e Take Profit, così come gli ordini in sospeso vengono eliminati. E in attesa di un bene fino ad oggi escluso SL / TP: quando cambia un giorno di negoziazione, vengono eliminati solo gli ordini in sospeso, i livelli di Stop Loss e Take Profit vengono preservati. Volume minimo : il volume minimo per eseguire una transazione.

: il volume minimo per eseguire una transazione. Volume massimo : il volume massimo per eseguire una transazione.

: il volume massimo per eseguire una transazione. Volume Step – la quantità di variazione di volume durante l’esecuzione di un ordine.

– la quantità di variazione di volume durante l’esecuzione di un ordine. Tipo di swap – tipo di calcolo dello swap (in punti, nella valuta di base, in termini percentuali).

– tipo di calcolo dello swap (in punti, nella valuta di base, in termini percentuali). nella valuta del margine: l’importo specificato nella valuta del margine del simbolo.

Swap Long – swap per ordini buy

– swap per ordini buy Swap Short – commissione overnight per ordini di vendita

– commissione overnight per ordini di vendita 3 giorni di swap – il giorno del triplo swap di addebito

– il giorno del triplo swap di addebito Quotazioni di sessione – orario di apertura/chiusura del mercato, in ore Server LiteForex (GMT+3)

– orario di apertura/chiusura del mercato, in ore Server LiteForex (GMT+3) Session Trade – tempo di transazione, in ore Server LiteForex (GMT+3)

2. Grafici

Un grafico dei prezzi è dove si tiene traccia della cronologia dei prezzi in tempo reale, da cui è possibile prevedere la direzione futura di un asset. Questo è un tipo critico di dati quando si cercano informazioni su una coppia di valute perché la cronologia dei prezzi spesso tende a ripetersi.

Un grafico dei prezzi è uno strumento essenziale per il trading nei mercati finanziari in generale e nel forex in particolare. Sulla base del grafico, i trader ottengono una migliore panoramica del mercato.

Inoltre, puoi anche eseguire analisi tecniche, impostare l’interfaccia dei grafici come preferisci aggiungendo indicatori, strumenti grafici, ecc.

Per aprire il grafico dei prezzi di un asset, fai clic su quell’asset, tieni premuto il mouse e trascina e rilascia nella scheda del grafico accanto ad essa. Oppure fai clic con il pulsante destro del mouse sulla risorsa che desideri visualizzare nel grafico > seleziona Finestra grafico.

È una grande sfida per diverse persone prendere una decisione di investimento o di trading, specialmente per i neofiti che non hanno molta esperienza. Tuttavia, con le informazioni e gli strumenti che MT4 fornisce ai trader, diventa più conveniente aggregare i dati e analizzare le opportunità di acquisto / vendita per un’attività finanziaria. Inoltre, ricorda di esercitarti su un conto Demo prima di investire effettivamente con denaro reale. Il seguente articolo ti guida sulla personalizzazione dell’interfaccia di visualizzazione MT4 in base alle tue esigenze.