BabyDoge Coin è su Binance?

Dopo aver superato la soglia di 1 milione di titolari, è in arrivo una quotazione su Binance?

Baby Dogecoin è una delle più grandi criptovalute meme che tentano di ottenere elenchi sui principali scambi crittografici. Ma Baby Dogecoin è su Binance?

Secondo Coinmarketcap, Baby Dogecoin offre una migliore velocità di transazione ed è iperflazionistico con riflessione statica.

Lanciato nel 2021, Baby Dogecoin ha rapidamente un discreto seguito di fan con 700.000 follower di Baby Doge su Twitter ed è classificato al numero 139 su Coingecko. Ecco cosa devi sapere su una potenziale inserzione di Binance.

Baby Doge è su Binance?

Baby Dogecoin non è attualmente quotato su Binance, né su altri importanti scambi di criptovaluta come Coinbase.

Tuttavia, ora è elencato su Okex dove gli utenti sono liberi di scambiare Baby Doge in modo sicuro.

Come accennato nei rapporti precedenti, Binance valuta il numero di utenti prima di elencare il token sul suo scambio.

Secondo Changpeng Zhao, CEO di Binance: “Il criterio più importante è il numero di utenti”, ha affermato. Se una moneta ha un gran numero di utenti, allora la elencheremo.

Ha inoltre aggiunto: ” Questo è l’attributo estremamente significativo. Considera ad esempio i meme-token, anche se personalmente non lo capisco, se viene utilizzato da un gran numero di utenti lo elenchiamo.

Andiamo dalla comunità, la mia opinione non ha importanza”. \

Considerando le dichiarazioni di cui sopra, Baby Doge ha già superato la soglia di 1,3 milioni di detentori, quindi potrebbe ottenere presto una quotazione di Binance, tuttavia, nessun annuncio ufficiale è stato fino ad ora.

Qual è la valuta meme di Baby Dogecoin?

Lanciato nel giugno 2021, Baby Dogecoin è un altro altcoin ispirato a Dogecoin.

I fondatori della memecurrency sono ancora sconosciuti, ma il progetto ha già accumulato un significativo seguito di fan.

La valuta meme prevede anche di espandere il suo dominio in futuro includendo servizi come la creazione di NFT, GameFi e gli sforzi per stimolare enti di beneficenza e donazioni per animali domestici.