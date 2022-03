Alibaba Stock (BABA): è un buon acquisto

Le azioni Alibaba (BABA) ora offrono un equilibrio favorevole tra rischio e potenziale rendimento, secondo gli analisti. Il titolo BABA rappresenta una buona opportunità di acquisto a seguito di un forte selloff che ha lasciato le sue azioni in calo del 70% nell’ultimo anno.

L’aumento del controllo normativo e diversi altri eventi imprevisti sul mercato hanno appesantito alcuni titoli cinesi. Alibaba (BABA) è uno di questi titoli che hanno visto un forte calo del suo prezzo dall’inizio dell’anno. Ma il titolo BABA ha alcuni fondamentali solidi ed è difficile trovare una società con un track record di crescita più impressionante.

Gli investitori vedono una buona opportunità di acquisto per il titolo in quanto è scambiato a un prezzo molto basso.

Vediamo se il titolo Alibaba è un buon investimento ora.

Una panoramica delle azioni Alibaba (BABA)

La notevole crescita di Alibaba Cloud rende BABA un affare allettante in cui investire ora.

Le azioni della società di e-commerce cinese Alibaba sono state al limite negli ultimi mesi. Questo perché i regolatori finanziari cinesi si sono sempre più mossi per tenere a freno la Cina aziende tecnologiche con quotazioni internazionali, imponendo multe salate e altre restrizioni alle società, in particolare Alibaba.

Ma grazie al suo alto potenziale, il titolo BABA sembra ancora essere un buon acquisto ora. Gli investitori hanno intenzione di acquistare il calo poiché gli analisti hanno sottolineato che vedono ampie strade di crescita nel titolo per il futuro. La società è cresciuta costantemente nonostante un rallentamento della sua attività di e-commerce principale, rendendo BABA un potenziale titolo in cui investire.

Inoltre, l’attività di Alibaba in Cina è quasi simile a quella di Amazon negli Stati Uniti.

Il business del cloud computing dell’azienda sta mostrando una crescita decisa, proprio come il boom del business dei servizi web di Amazon.

Sebbene il titolo abbia difficoltà a corrispondere alla sua crescita precedente, l’attività di Alibaba continua ad essere robusta. La società ha anche segmenti in crescita nel cloud computing e archiviazione, media digitali e intrattenimento, spingendo il quoziente di investibilità delle azioni BABA. Sebbene questi segmenti rimangano molto più piccoli rispetto alla sua attività di e-commerce, hanno costantemente aumentato i suoi ricavi totali.

Il potenziale di crescita di Alibaba

Grazie ai suoi solidi fondamentali, il titolo BABA potrebbe essere un buon acquisto ora per il futuro.

Il titolo Alibaba ha infatti molto deluso gli investitori con i suoi ultimi risultati sugli utili. Ma diversi analisti credono ancora che gli investimenti strategici della società continueranno a pagare dividendi. A parte questo, la debole performance del titolo non influenzerebbe i suoi solidi fondamentali e la crescita futura.

Inoltre, Alibaba Cloud sta guadagnando importanza globale e riconoscimento del settore con il kickstart delle Olimpiadi invernali a Pechino a febbraio. Con il logo dell’azienda sui tabelloni delle Olimpiadi sparsi in tutta la Cina, oltre all’ampia copertura mediatica sull’evento, il mercato sarebbe di nuovo ricordato del gigante dell’e-commerce e del cloud. Ciò attirerà un’attenzione significativa da parte degli investitori di tutto il mondo, spingendo la domanda di azioni BABA a nuovi livelli.

Inoltre, Alibaba Cloud è anche un fornitore chiave di cloud per le Olimpiadi e sta contribuendo a rendere il più grande evento sportivo del mondo più inclusivo. La collaborazione ha permesso a tutte le emittenti televisive idonee di accedere al cloud con una latenza inferiore e misure di sicurezza elevate.

Le azioni Alibaba sono un buon acquisto?

Gli analisti rimangono rialzisti sulle prospettive a lungo termine di Alibaba, rendendo questo il momento giusto per investire in azioni BABA.

Alibaba ha una serie di piani in cantiere. La società ha già annunciato i suoi piani per ristrutturare le sue operazioni di e-commerce formando due nuove divisioni di commercio digitale focalizzate sui mercati internazionali e nazionali. Inoltre, nel corso degli anni, Alibaba ha goduto di una crescita costante. La società ha un tasso di crescita degli utili annualizzato quinquennale del 27%. Di conseguenza, gli analisti prevedono che se Alibaba può avvicinarsi ai suoi massimi per il giorno durante l’ultima ora di negoziazione, potrebbe essere un segno di forte domanda di acquisto per il titolo.

Inoltre, il gruppo Alibaba sta anche godendo di maggiori entrate cloud dal servire un mercato allargato. Poiché l’azienda offre prestazioni superiori a un prezzo più competitivo, i clienti si stanno spostando sempre più da altri fornitori di cloud ad Alibaba Cloud.

Conclusioni

quarantasette analisti su 48 su Yahoo Finanza valuta BABA un acquisto o un acquisto forte. Secondo gli esperti, Alibaba è un grande investimento a lungo termine grazie alla sua posizione come un solido gioco di crescita, alla sua crescente popolarità con il business del cloud, al suo posizionamento come modello di business redditizio di e-commerce, nonché ai suoi crescenti ricavi e profitti e al riacquisto delle proprie azioni. Tuttavia, una regolamentazione più severa e una maggiore concorrenza potrebbero danneggiare la società e i suoi investitori in futuro.

Una volta che la società amplierà le sue attività cloud e commerciali internazionali a più alta crescita, i margini di Alibaba potrebbero gradualmente stabilizzarsi nei prossimi trimestri. Inoltre, è scambiato a un prezzo inferiore, il che implica che le azioni Alibaba potrebbero essere un buon acquisto ora. Se riuscisse a mantenere una crescita percentuale a due cifre dei ricavi e degli utili per qualche altro anno, il titolo BABA si posizionerebbe come un affare al suo attuale multiplo prezzo-utili a termine.