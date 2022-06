Il team di PeckShield ha utilizzato il proprio strumento Scam Token Checker e ha rilevato che il progetto BabyLuna è una truffa.

Secondo PeckShield, BabyLuna è un honeypot, cioè gli utenti non possono venderlo dopo averlo acquistato.

Non sono disponibili molte informazioni su questo progetto. Non è elencato su nessun importante scambio di criptovalute e non siamo riusciti a trovare il suo sito ufficiale.