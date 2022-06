Gioco Big Time NFT: data di uscita, caratteristiche e recensione

Big Time Studios lancerà il suo primo gioco NFT molto presto.

Big Time Studios è pronto a lanciare il suo nuovissimo gioco RPG NFT, ma quando possiamo aspettarci che sia la data di uscita del gioco Big Time NFT?

Mentre molti dei migliori giochi NFT là fuori provengono dal genere delle carte collezionabili, Big Time offrirà invece ai giocatori la possibilità di collezionare NFT da utilizzare nel gameplay RPG.

Attraverso questi NFT, gli utenti / giocatori sono liberi di far salire di livello il loro gioco, migliorare il loro aspetto e acquistare oggetti di gioco interni attraverso il mercato Big Time NFT. Diamo un’occhiata a cosa c’è in serbo per questi giocatori.

Big Time NFT Data di uscita del gioco

Il gioco Big Time NFT ha una data di uscita del 2022 per PC, con una versione beta anche in lavorazione, secondo una recente intervista.

Una versione in accesso anticipato di Big Time è prevista per l’inizio del 2022. I giocatori che acquisteranno uno dei 12.000 pass VIP, rilasciati il 14 dicembre, avranno accesso a questa versione.

L’uscita più recente di Big Time arriva nei suoi 60.000 NFT SPACE il 21 dicembre. SPACE è un NFT terrestre virtuale, progettato per sbloccare funzionalità di gioco extra e utilità all’interno del gioco.

Cos’è Big Time NFT Game?

Big Time NFT è un gioco d’azione RPG che consente agli utenti di unirsi a squadre, cacciare mostri e acquisire bottino.

Il gioco offre oggetti di gioco unici come armi e vestiti personali personalizzati. I giocatori possono anche personalizzare la loro macchina del tempo e raccogliere NFT ogni volta che una squadra compie un’impresa in-game.

La trama offre una narrazione avvincente in cui i giocatori con la loro squadra si imbarcano in una missione per combattere personaggi storici famosi e scoprire una misteriosa minaccia che minaccia il mondo dei giochi interni.

Recentemente, Big Time Studios ha acquisito con successo un finanziamento di $ 21 milioni per incorporare NFT nell’economia del gioco. Con questa impresa, la società è pronta a fondere l’impennata del settore NFT con il popolare dominio di gioco per aumentare l’attività degli utenti e aiutare l’integrazione crittografica mainstream nei giochi.

Secondo il CEO di Big Time NFT studio Ari Meillich: