Backtesting Di MetaTrader 4: come testarlo

Il backtest MT4 è uno strumento che aiuta a valutare una strategia specifica applicandola ai dati storici di mercato. Il backtesting di MetaTrader 4 ti dice se l’utilizzo di quella strategia per la cronologia dei prezzi passati ha prodotto buoni risultati.

Se un sistema ha funzionato bene in passato, può aiutarti ad applicare con sicurezza quel risultato nel presente. Questo articolo ti mostrerà come eseguire il backtest di una strategia di trading su MT4.

Scarica MT4 dal link qui sotto:

Metatrader 4 per mac Metatrader 4 per pc Metatrader 4 linux Metatrader 4 online Metatrader 4 app Metatrader 4 ios (metatrader 4 iPhone)

Cos’è il Backtest su MT4?

Quando entri nel mercato per fare trading, devi utilizzare una strategia di trading specifica per aumentare i tuoi risultati redditizi.

Se provi queste strategie ora, ti costerà un sacco di tempo e denaro per vedere se i risultati stanno funzionando. Tuttavia, sulla piattaforma di trading MT4, puoi utilizzare lo strumento per testare la tua strategia di trading utilizzando un metodo noto come backtesting.

Con il backtest MT4, puoi testare l’efficacia delle tue strategie applicandole alla cronologia dei prezzi. Se il backtest MT4 funziona e produce tissue redditizio , cioè se la tua strategia di trading ha funzionato bene storicamente – allora puoi usarlo per fare trading con fiducia.

Tuttavia, se il backtest si traduce in una perdita, il sistema potrebbe anche fallire nel trading effettivo.

La popolarità del backtest MT4 indica che, in una certa misura, questa strategia funziona per i trader.

Passi prima di testare una strategia su MT4?

Prima di iniziare a testare una strategia di trading, è necessario assicurarsi alcune cose.

Innanzitutto, è necessario abilitare la funzione Strategy Tester [Strategy Tester] in MT4 selezionando il menu Visualizza e [Strategy Tester].

Quindi è necessario disporre dei dati storici appropriati per il proprio particolare simbolo di trading.

MetaTrader 4 non fornisce dati di mercato completi per ogni asset, il che significa che il backtest non sarà accurato. Puoi scaricare manualmente i dati sulla tua piattaforma per risolverli: vai al menu [Strumenti] e seleziona [Centro cronologia]. Quindi selezionare il codice della transazione, fare doppio clic sul nome del codice e inserirlo nel sistema quando vengono visualizzati i dati.

Come testare una strategia di trading con il backtesting di MetaTrader 4?

Per eseguire il backtesting su MetaTrader 4, effettuare le seguenti operazioni:

Nella scheda [Visualizza] nell’angolo in alto a destra dello schermo, selezionare la funzione [Strategy Tester].

Carica la strategia di trading su [Expert Advisor] e fai clic su (Proprietà esperto) per impostare i parametri come preferisci.

Nella scheda [Proprietà esperto], nella scheda [Test], inserisci l’importo per l’operazione iniziale, seleziona la valuta e il tipo di ordine [Long & Short] per consentire sia l’acquisto che la vendita.

Nella scheda [Input], impostare i parametri EA o indicatore (indicatore) che si desidera testare. Immettere il valore desiderato per qualsiasi parametro nella colonna Valore. Se si intende ripristinare le impostazioni predefinite, fare clic sul pulsante [RESET].

Quindi, scegli l’intervallo di tempo e il tipo di backtesting. Ci sono 7 diversi intervalli di tempo e tre tipi di backtest: ogni segno di spunta, punti di controllo o solo prezzi aperti. Ogni segno di spunta è il metodo più accurato per tutti i tempi disponibili.

È possibile scegliere l’opzione corrente (corrente) sul pulsante Spread o sei punti diversi (2, 5, 10, 30, 50 o 100 pip). Per la massima precisione, è necessario scegliere l’opzione corrente.

Impostare un intervallo di date per testare la strategia. Quindi premi il pulsante Start per avviare il backtesting su MetaTrader 4.

I risultati verranno visualizzati nella scheda [Risultati] della finestra Tester in secondi o minuti, a seconda dell’intervallo di tempo selezionato e della potenza di calcolo della calcolatrice utilizzata.

Visualizzare i risultati dell’esecuzione del backtest

Al termine del backtest, è possibile visualizzare i risultati. Il grafico sottostante mostra i risultati basati sul backtest [Everytick], che è del 99%.

Inoltre, è possibile trovare un elenco completo delle transazioni generate durante il test nella scheda [Risultati]. Per trovare errori nelle strategie backtested, vedere la sezione [Journal]. Per avviare nuovamente la versione di prova, vai alla scheda [Impostazioni].

Conclusione

Quanto sopra è come si esegue il backtesting utilizzando MetaTrader 4. I risultati del backtesting su MetaTrader 4 includeranno l’importo totale utilizzato per il trading, l’importo della perdita, il numero di posizioni con risultati di profitto / perdita … In tal modo, è possibile ottenere informazioni abbastanza complete sul fatto che la strategia abbia funzionato in passato. Questo ti aiuterà a decidere se utilizzare quella strategia in realtà.