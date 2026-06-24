Banca centrale pubblica linee guida aggiornate sul credito

La Banca centrale ha comunicato nuove linee guida sul credito a istituti e vigilanza; il provvedimento interviene su rischi, trasparenza e requisiti operativi

Banca centrale annuncia nuove linee guida sul credito oggi

Oggi, 24 giugno 2026, la Banca centrale ha annunciato a Roma nuove linee guida sul credito rivolte agli istituti bancari e agli organismi di vigilanza.

Il provvedimento è stato presentato durante una conferenza nella sede centrale e ha l’obiettivo di aggiornare i criteri di concessione del credito e le norme di controllo interno delle banche.

Motivazione e ambito di applicazione

La Banca centrale ha spiegato che le nuove linee guida rispondono alla necessità di rafforzare la gestione del rischio di credito e di aumentare la trasparenza nelle pratiche di erogazione. Le indicazioni coprono procedure di valutazione del merito creditizio, criteri per la concessione di prestiti e requisiti di segnalazione verso le autorità di vigilanza.

Il documento interessa sia le grandi banche nazionali sia gli istituti di dimensione media e locale, con obblighi differenziati in funzione della natura e del profilo di rischio degli enti coinvolti.

Misure operative e prescrizioni principali

Tra le prescrizioni incluse ci sono l’adozione di metodologie standardizzate per la valutazione del merito creditizio, l’introduzione di stress test periodici sui portafogli di prestiti e l’obbligo di pianificare misure di mitigazione del rischio. Le banche dovranno predisporre procedure scritte per la documentazione delle decisioni di erogazione e per il monitoraggio post-concessione.

Il testo richiede inoltre l’implementazione di sistemi informativi per la raccolta dei dati e la segnalazione tempestiva di esposizioni deteriorate, prevedendo sanzioni amministrative in caso di inadempienza alle indicazioni di vigilanza.

Impatto previsto sul sistema bancario

Secondo la Banca centrale, le linee guida mirano a ridurre le esposizioni a rischio e a migliorare la qualità degli attivi bancari, con possibili effetti su condizioni di accesso al credito per famiglie e imprese. Le misure dovrebbero favorire una maggiore uniformità nelle pratiche di concessione di prestiti e una più stretta correlazione tra prezzo del credito e profilo di rischio.

Le banche dovranno adeguare le proprie politiche interne entro i termini indicati nel provvedimento e trasmettere piani di adeguamento alle autorità competenti; la Banca centrale ha annunciato verifiche periodiche per monitorare l’attuazione.

Tempistiche e monitoraggio

Il provvedimento fissa scadenze per l’adozione delle misure operative e per l’invio dei piani di adeguamento alle autorità di vigilanza. La Banca centrale ha indicato un calendario di verifiche che includerà ispezioni e richieste informative per valutare la conformità degli istituti agli standard aggiornati.

Le verifiche saranno condotte sia mediante analisi documentale sia attraverso controlli in loco, con report periodici sulle osservazioni riscontrate e richieste di intervento correttivo quando necessario.

Dichiarazioni ufficiali e ricezione del mercato

Durante la presentazione il governatore ha illustrato gli obiettivi tecnici del documento e il quadro di riferimento per le banche. Alcuni rappresentanti del settore hanno annunciato l’avvio di analisi interne per valutare l’impatto operativo e i costi di adeguamento.

I mercati hanno mostrato attenzione all’annuncio, con istituti e operatori finanziari che hanno iniziato a rivedere le politiche di rischio e le strategie di erogazione del credito alla luce delle nuove indicazioni.