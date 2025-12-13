Banca Mediolanum e Buoni Regalo Amazon: Scopri l’Iniziativa Imperdibile!

La magia del Natale si avvicina, accompagnata dall’opportunità di regalarsi o regalare qualcosa di speciale.

In questo contesto, Banca Mediolanum ha avviato una promozione interessante: l’apertura del SelfyConto consente di ottenere fino a 60 euro in buoni regalo da spendere su Amazon.it. Un’iniziativa che contribuisce a rendere l’atmosfera festiva ancora più vivace.

Funzionamento dell’offerta di Banca Mediolanum

Per beneficiare di questa promozione, il primo passo consiste nell’aprire il conto SelfyConto entro il 31 dicembre. Solo in questo modo è possibile ricevere un primo bonus di 10 euro in buoni regalo. Inoltre, per ottenere i restanti 50 euro, è necessario effettuare spese di almeno 50 euro con la carta di debito associata al conto entro il 31 gennaio 2026. Questa opportunità offre un modo semplice per rendere il Natale ancora più luminoso.

Vantaggi del SelfyConto

Oltre ai buoni Amazon, il SelfyConto si distingue per la flessibilità e convenienza. Per gli utenti di età superiore ai 30 anni, il canone mensile dopo il primo anno è di soli 3,75 euro. Tuttavia, è possibile azzerarlo accreditando la propria busta paga o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito. Ciò rende il conto vantaggioso e accessibile a chi desidera gestire le proprie finanze in modo efficace.

Caratteristiche della Mediolanum Card

La carta di debito associata al SelfyConto, la Mediolanum Card, fa parte del circuito di pagamento internazionale Mastercard. Gli utenti possono effettuare acquisti in tutto il mondo senza preoccupazioni. Inoltre, la carta è coperta da una polizza assicurativa Nexi, che protegge gli acquisti effettuati, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.

Gestire le festività con serenità

Con Banca Mediolanum, le festività possono essere vissute in modo sereno. La facilità di prelievo e versamento presso gli sportelli ATM convenzionati rende la gestione dei fondi semplice e immediata. Non è mai stato così facile godersi il Natale, pianificando le spese in modo consapevole e mirato.

Un’opportunità da considerare

L’iniziativa di Banca Mediolanum rappresenta un’interessante opportunità per chi desidera unire l’utile al dilettevole in questo periodo dell’anno. Aprire un conto SelfyConto significa accedere a un servizio finanziario di alta qualità e ricevere buoni regalo da utilizzare su uno dei marketplace più apprezzati a livello globale.