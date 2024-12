Un anno da record per Banca Mediolanum

Banca Mediolanum ha recentemente annunciato di aver superato il proprio record storico di raccolta totale e gestita, stabilito nel 2021. Questo traguardo è stato raggiunto già nel mese di novembre 2024, con un totale di 1,25 miliardi di euro raccolti. Massimo Doris, CEO del gruppo, ha espresso il suo orgoglio per questo risultato, evidenziando l’impegno e la dedizione del team e dei family banker nel raggiungere tali obiettivi.

Dettagli sulla raccolta netta e risparmio gestito

Analizzando i dati, la raccolta netta totale ha raggiunto i 912 milioni di euro, con una proiezione annuale di 9,44 miliardi. Il risparmio gestito ha registrato un incremento significativo, toccando i 517 milioni di euro solo nel mese di novembre, portando il totale da inizio anno a 6,66 miliardi. Questi numeri dimostrano un trend positivo e una crescente fiducia da parte dei clienti nei servizi offerti da Banca Mediolanum.

Finanziamenti e polizze di protezione in crescita

Oltre alla raccolta, anche i nuovi finanziamenti erogati hanno mostrato un buon andamento, con 322 milioni di euro erogati nel mese di novembre e un totale di 2,71 miliardi dall’inizio dell’anno. Anche i premi delle polizze di protezione hanno visto un incremento, raggiungendo i 20 milioni di euro, per un totale di 183 milioni dall’inizio dell’anno. Questi risultati evidenziano l’efficacia delle strategie di Banca Mediolanum nel soddisfare le esigenze finanziarie dei propri clienti.

Strategie di risparmio e mutui

Un altro aspetto da considerare è l’apprezzamento dei clienti verso i depositi a tempo remunerati, che hanno visto un notevole incremento grazie a un’offerta lanciata lo scorso settembre, raggiungendo complessivamente 1,9 miliardi. Inoltre, le erogazioni di mutui e prestiti, pari a 2,7 miliardi nei primi undici mesi dell’anno, sono tornate in linea con i volumi dello scorso anno. Questo dimostra come Banca Mediolanum sia in grado di adattarsi alle condizioni di mercato e rispondere in modo efficace alle necessità dei propri clienti.