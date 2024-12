in

Un’iniziativa ambiziosa per la salute oculare

La OneSight EssilorLuxottica Foundation ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per l’iniziativa SPECS 2030. Questo progetto mira a incrementare del 40% la percentuale di persone in grado di correggere i propri difetti visivi entro il 2030. L’iniziativa è stata adottata nel 2021 durante l’Assemblea Mondiale della Sanità e rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della salute oculare a livello globale.

Obiettivi della collaborazione

La partnership tra l’OMS e la Fondazione OneSight è un passo decisivo nella lotta contro i difetti visivi e nella prevenzione della miopia. L’accordo prevede lo scambio di competenze, dati e risorse tecniche, con l’obiettivo di amplificare l’impatto delle soluzioni proposte. Questo approccio collaborativo garantirà anche l’efficace implementazione della risoluzione delle Nazioni Unite ‘Vision for Everyone’, che si propone di migliorare l’accesso all’assistenza oculistica, in particolare nelle aree più vulnerabili del mondo.

Impatto atteso e importanza della salute oculare

La salute oculare è un aspetto fondamentale del benessere generale e influisce sulla qualità della vita di milioni di persone. Secondo le stime, oltre 2,7 miliardi di persone nel mondo soffrono di difetti visivi non corretti. L’iniziativa SPECS 2030 si propone di affrontare questa crisi, offrendo soluzioni pratiche e accessibili per migliorare la visione e, di conseguenza, la vita quotidiana delle persone. La collaborazione tra la OneSight EssilorLuxottica Foundation e l’OMS rappresenta un’opportunità unica per trasformare la salute oculare globale e garantire che tutti possano avere accesso a cure adeguate.

Il contesto economico e sociale

Nel contesto attuale, l’economia della Zona Euro ha mostrato una crescita dello 0,4% nel terzo trimestre del 2024, in linea con le stime preliminari di EUROSTAT. Questo incremento riflette una crescita annua dello 0,9%, superando il dato del trimestre precedente. La salute oculare, quindi, non è solo una questione di benessere individuale, ma anche un fattore che può influenzare la produttività e la crescita economica di intere nazioni.