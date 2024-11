Banco BPM Invest Sgr: un nuovo attore nel mercato degli investimenti

Il Banco BPM ha recentemente annunciato il lancio di Banco BPM Invest Sgr, una nuova società di gestione dedicata alla clientela istituzionale. Questa iniziativa segna un passo significativo per il gruppo, che mira a diversificare la propria offerta di prodotti di investimento e a rispondere alle crescenti esigenze degli investitori nel panorama economico attuale.

Focus sulle PMI italiane

Banco BPM Invest Sgr ha avviato la propria attività con un patrimonio in gestione che supera il miliardo di euro, concentrandosi su fondi alternativi diversificati per asset class e geografie. Un aspetto distintivo di questa nuova società è l’attenzione particolare rivolta alle PMI italiane, che rappresentano un settore cruciale per l’economia del paese. L’obiettivo è quello di mettere in evidenza le opportunità di investimento che queste piccole e medie imprese possono offrire, attirando così l’interesse di investitori sia nazionali che internazionali.

Leadership e strategia di investimento

Antonio Mignone è stato nominato amministratore delegato di Banco BPM Invest Sgr e sarà supportato da un team di esperti con una consolidata esperienza nel settore degli investimenti. La strategia della società si propone di offrire prodotti di investimento ad alto valore aggiunto, come sottolineato da Edoardo Ginevra, condirettore generale e CFO di Banco BPM. La sinergia con gli investitori istituzionali non solo contribuirà a sostenere le PMI, ma rappresenterà anche un’opportunità per rafforzare l’economia italiana nel suo complesso.

Prossimi sviluppi e impegni ESG

Banco BPM Invest Sgr prevede di lanciare, entro la fine del 2024, un fondo di fondi di private equity, che includerà anche una componente secondaria. Tutti i prodotti saranno strutturati secondo i principi ESG, in linea con la politica della capogruppo, dimostrando un impegno verso investimenti sostenibili e responsabili. Questa iniziativa non solo amplia l’offerta del gruppo, ma rappresenta anche un passo importante verso un futuro più sostenibile per gli investimenti in Italia.

Conclusione

Con il lancio di Banco BPM Invest Sgr, il gruppo Banco BPM si posiziona come un attore chiave nel mercato degli investimenti istituzionali, offrendo nuove opportunità per gli investitori e contribuendo al sostegno delle PMI italiane. Questa iniziativa non solo arricchisce il portafoglio prodotti del gruppo, ma testimonia anche un forte impegno verso lo sviluppo economico e sociale del territorio.