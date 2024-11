Un passo strategico nel risparmio gestito

Banco BPM, attraverso la sua controllata Banco BPM Vita, ha recentemente annunciato il lancio di un’Opa volontaria per acquisire la totalità delle azioni ordinarie di Anima, un’importante operazione che mira al delisting del gruppo indipendente di asset management più grande in Italia. Questa mossa rappresenta un passo significativo nel contesto del piano strategico di Banco BPM, che punta a rafforzare la propria posizione nel settore del risparmio gestito e dell’assicurazione vita.

Dettagli dell’operazione e impatto sul mercato

Il prezzo fissato per l’operazione è di 6,20 euro per azione, un valore che implica un premio del 35% rispetto ai valori di mercato degli ultimi dodici mesi. Secondo le dichiarazioni del gruppo bancario, l’operazione non solo migliorerà la performance reddituale, ma contribuirà anche a creare un “campione nazionale” nel settore. L’utile per azione è previsto aumentare di circa il 10%, mentre il RoTE (Return on Tangible Equity) dovrebbe salire dal 13,5% al 17% entro il 2026.

Obiettivi di crescita e sostenibilità patrimoniale

Banco BPM ha delineato che l’operazione porterà a un significativo miglioramento della composizione dei ricavi, con l’incidenza delle commissioni sul margine di interesse e sui proventi da servizi che passerà dal 37% a oltre il 45%. Inoltre, l’apporto complessivo delle fabbriche prodotto ai ricavi di gruppo è previsto aumentare da 1,18 miliardi a 1,6 miliardi di euro entro il 2026. Questi risultati sono in linea con l’obiettivo di crescita sostenibile del gruppo, che mira a mantenere un assorbimento patrimoniale limitato, con una riduzione del CET1 Ratio di circa 30 punti base.

Prospettive future e scadenze

Il perfezionamento dell’operazione è previsto entro la prima metà del 2025, a condizione che vengano soddisfatte tutte le autorizzazioni regolamentari necessarie. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di ristrutturazione e ottimizzazione delle risorse di Banco BPM, che sta preparando un nuovo Piano Strategico per il periodo 2025-2027, che sarà presentato alla comunità finanziaria il . L’acquisizione di Anima rappresenta quindi un tassello fondamentale per il futuro del gruppo e per il settore del risparmio gestito in Italia.