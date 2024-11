Raccolta netta e patrimonio in crescita

Nel mese di ottobre, Fineco Bank ha raggiunto una raccolta netta di 979 milioni di euro, segnando un incremento del 98% rispetto ai 496 milioni di euro dello stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato non solo evidenzia l’interesse crescente dei risparmiatori verso le soluzioni di risparmio gestito, ma anche la capacità della banca di attrarre nuovi clienti. Il patrimonio totale della banca è salito a 136,3 miliardi di euro, rispetto ai 115,1 miliardi di euro di ottobre 2022, con un aumento del 18%.

Crescita nel Private Banking e nell’asset mix

Le masse del Private Banking hanno mostrato una performance positiva, attestandosi a 65,4 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 50,6 miliardi di euro dell’anno precedente (+29%). L’asset mix ha visto una forte crescita della componente gestita, che ha raggiunto 429 milioni di euro, un notevole aumento rispetto ai 13 milioni di euro di ottobre 2022. La raccolta retail di Fineco Asset Management ha registrato il miglior risultato mensile da inizio anno, con 460 milioni di euro, compensando ampiamente i deflussi dall’assicurativo, che ammontano a -97 milioni di euro.

Acquisizione di nuovi clienti e performance finanziaria

Ottobre ha segnato un record storico per l’acquisizione di nuovi clienti, con 15.083 nuovi clienti (+28% rispetto all’anno precedente), portando il totale a 1.635.980 clienti. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando la chiusura di circa metà dei conti nel Regno Unito in vista dell’uscita definitiva dal mercato britannico. I ricavi totali di Fineco Bank sono stati pari a 984,1 milioni di euro, con un incremento del 7,3% rispetto all’anno precedente, trainati da un aumento nei settori dell’Investing e del brokerage. L’utile netto ha raggiunto 490 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto all’anno precedente.

Outlook positivo per il futuro

Fineco Bank ha rilasciato un outlook ottimista per il 2024, prevedendo ricavi record e un miglioramento del mix a favore delle commissioni. Si stima un incremento dei ricavi a doppia cifra bassa rispetto al 2023, con un trend simile atteso anche per il 2025. Le commissioni bancarie sono previste in linea con il 2023, con un lieve calo nel 2025 a causa di nuove regolamentazioni sui bonifici istantanei. Questi risultati evidenziano non solo la solidità della banca, ma anche la sua capacità di adattarsi alle dinamiche di mercato in continua evoluzione.