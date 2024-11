Un’importante acquisizione per Banco di Desio

Banco di Desio e della Brianza ha recentemente annunciato di aver concluso l’acquisizione di crediti per un valore di circa 101 milioni di euro da Sigla S.r.l. Questa operazione comprende circa 7.000 contratti di crediti derivanti da finanziamenti alla clientela privata, garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e dalla delegazione di pagamento. Si tratta di un passo significativo per l’istituto bancario, che mira a rafforzare la propria posizione nel mercato del consumer lending.

Strategie di diversificazione dei ricavi

L’acquisizione si inserisce nel contesto delle linee strategiche delineate nel piano industriale “Beyond 2026”. Questo piano prevede una serie di iniziative volte a diversificare le fonti di ricavo dell’istituto, riducendo al contempo l’assorbimento di capitale. Le attività di consumer lending, già presidiate dalle controllate Fides e Dynamica, rappresentano un settore in crescita e strategico per il futuro di Banco di Desio. L’operazione non solo amplia il portafoglio crediti dell’istituto, ma contribuisce anche a stabilizzare i ricavi in un contesto economico incerto.

Assistenza legale e prospettive future

Per portare a termine questa operazione, Banco Desio ha ricevuto assistenza legale da Allen&Overy, un noto studio legale internazionale. La collaborazione con esperti del settore ha garantito che tutte le fasi dell’acquisizione siano state gestite in modo efficiente e conforme alle normative vigenti. Guardando al futuro, l’istituto si prepara a implementare strategie che non solo miglioreranno la propria offerta di servizi, ma che contribuiranno anche a una maggiore stabilità finanziaria, in un mercato sempre più competitivo.