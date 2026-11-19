Milioni di euro per università e centri di ricerca, tra bandi nuovi e fondi che potrebbero tornare indietro al ministero.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) ha distribuito oltre 366 milioni di euro a 268 progetti di ricerca tramite tre bandi: PRIN 2026, PRIN Hybrid e Synergy Grant. Nello stesso periodo si è diffusa la notizia che il ministero potrebbe riprendersi 50 milioni di euro già destinati ai Progetti di rilevante interesse nazionale, i cosiddetti Prin.

Il Piano triennale e i tre bandi del 2026

I finanziamenti derivano dal nuovo Piano triennale della ricerca, voluto dalla ministra Anna Maria Bernini. Il piano fissa risorse e scadenze su un orizzonte di tre anni, invece di affidarsi a bandi isolati e incerti. Secondo la ministra, questo sistema permette alle università di programmare con più continuità e di contare su prospettive più solide.

Il bando PRIN 2026 sostiene la ricerca fondamentale e la collaborazione tra atenei, enti pubblici di ricerca e istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM). Il PRIN Hybrid invece unisce discipline umanistiche e nuove tecnologie in cinque aree: intelligenza artificiale, tecnologie quantistiche, calcolo ad alte prestazioni, cybersicurezza e innovazione sanitaria. Il Synergy Grant finanzia la ricerca applicata svolta insieme a imprese, università ed enti di ricerca.

Abruzzo: 4,5 milioni, la quota maggiore all’Aquila

L’Abruzzo riceve quasi 4,5 milioni di euro. Il principale beneficiario è l’Università dell’Aquila, che supera 1,5 milioni grazie a otto progetti PRIN. Il Gran Sasso Science Institute ottiene cinque progetti per circa 1,2 milioni, mentre l’Università «D’Annunzio» di Chieti-Pescara ne ottiene quattro per poco più di 787 mila euro. All’Università di Teramo va un progetto PRIN da oltre 125 mila euro.

Nel bando PRIN Hybrid, D’Annunzio riceve oltre 308 mila euro per un progetto, mentre Teramo ne ottiene più di 219 mila per un altro. Il Synergy Grant assegna invece più di 342 mila euro alla cooperativa agricola All.coop, impegnata nel progetto Biostream. Il progetto punta a trasformare gli scarti della lavorazione di pesce e pollame in materie utili per alimentare, nutraceutica, sanità e agronomia.

Liguria: oltre 4,6 milioni, 4,2 all’Università di Genova

La Liguria ottiene oltre 4,6 milioni di euro, e la parte più consistente, circa 4,2 milioni, va all’Università di Genova. Dal PRIN 2026 l’ateneo ottiene quasi 3 milioni per 15 progetti di ricerca. Dal PRIN Hybrid arrivano altri 237 mila euro.

Il Synergy Grant porta in Liguria più di 1,4 milioni di euro e coinvolge tre soggetti regionali in tre dei dieci progetti selezionati a livello nazionale. Due di questi progetti fanno capo all’Università di Genova, per oltre un milione di euro. Gli altri due soggetti sono gli organismi di ricerca Mnesys e RAISE. I temi spaziano dalle terapie basate sull’RNA alla mobilità sostenibile, fino alla tutela della biodiversità.

I 50 milioni dei Prin sotto esame

Il ministero starebbe valutando di recuperare 50 milioni di euro destinati ai Progetti di rilevante interesse nazionale. La notizia riguarda fondi già previsti per questa linea di finanziamento, e al momento non risultano decisioni definitive. Il tema si inserisce nel dibattito sulla stabilità delle risorse per la ricerca, che il Piano triennale dichiara di voler garantire.