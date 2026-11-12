Scopri il nuovo incentivo da 25 milioni per assunzioni a tempo indeterminato di giovani disabili.

L’indipendenza economica rappresenta una delle colonne portanti dell’autonomia personale, soprattutto per i giovani con disabilità che spesso incontrano ostacoli nell’accesso al lavoro. Per loro, la possibilità di essere valutati per le proprie competenza professionale e di costruire un percorso di carriera stabile è fondamentale per affermare la propria dignità.

Il governo, attraverso il nuovo decreto firmato dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, ha destinato 25 milioni di euro per sostenere le assunzioni a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore ai 35 anni, operanti nel Terzo settore. L’intervento si configura come una continuazione delle iniziative avviate nel 2024, con l’obiettivo di incentivare i datori di lavoro a trasformare tirocini, borse lavoro o contratti a termine in occupazioni permanenti.

Dettagli del finanziamento e modalità di accesso

Il provvedimento si rivolge a tutti gli enti accreditati ai sensi della legge 68/1999 che assumono giovani con disabilità con contratto a tempo indeterminato. Sono ammesse anche le trasformazioni di contratti a termine, comprese le part-time, a patto che la procedura venga completata entro il 31 dicembre 2026. Per ogni lavoratore assunto è previsto un contributo una tantum fino a 12 000 euro, a cui si aggiungono 1 000 euro per ogni mese di permanenza fino a fine 2026, calcolato in proporzione anche per le frazioni di mese.

Calcolo del contributo per singolo dipendente

Il meccanismo prevede che, a partire dalla data di assunzione, il soggetto beneficiario riceva 1 000 euro per ogni mese intero o frazione completata prima del 31 dicembre 2026. Se il rapporto si interrompe prima di tale data, il finanziamento viene azzerato, mentre la quota una tantum di 12 000 euro resta erogabile solo se il rapporto è ancora in vigore al momento della rendicontazione. In caso di domanda superiore alle risorse disponibili, gli importi vengono ridotti proporzionalmente.

Reazioni di esperti e osservazioni operative

Paolo Felice, coordinatore nazionale di Inclusione lavorativa per Legacoopsociali, ha accolto positivamente la scelta di puntare su rapporti a tempo indeterminato, sottolineando che troppo spesso le persone con disabilità rimangono intrappolate in borse lavoro o stage senza prospettive di stabilità. Secondo Felice, l’incentivo può aiutare le cooperative a superare la barriera economica iniziale, ma sarebbe auspicabile una “finestra temporale più ampia” per pianificare le commesse e, in futuro, estendere la misura anche alle imprese a scopo di lucro.

Vincenzo Falabella, presidente della Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità (FISH), ha lanciato un appello alla raccolta di dati precisi sulla permanenza occupazionale. “Senza conoscere quanti contratti rimangono attivi nel tempo, rischiamo di valutare l’efficacia dell’incentivo solo in base alle assunzioni dichiarate”, ha affermato, aggiungendo che la sua associazione sta avviando una ricerca approfondita per quantificare la durata media dei rapporti di lavoro finanziati.

Il decreto prevede inoltre un raccordo obbligatorio con i servizi di collocamento mirato: gli enti beneficiari devono comunicare le assunzioni per consentire eventuali interventi di accompagnamento, consulenza e individuazione di accomodamenti ragionevoli. Tuttavia, Falabella evidenzia una realtà ancora “a macchia di leopardo” nella copertura territoriale, con differenze marcate tra le regioni nell’accesso ai servizi di supporto.

Nonostante la crescita delle competenze e dei titoli di studio tra le persone con disabilità – ancora solo il 32,5 % di loro è occupato nella fascia 15-64 anni secondo dati Istat – la sfida resta quella di trasformare un’assunzione in una carriera reale. L’incentivo da 25 milioni rappresenta un passo importante, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità del sistema di lavoro di integrare misure finanziarie con politiche di accompagnamento e da una più ampia condivisione delle responsabilità tra Terzo settore e imprese profit.