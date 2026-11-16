Centoventi milioni di euro di credito agevolato per le imprese del Lazio, con interessi azzerati per le Pmi dell'indotto automotive.

La Regione Lazio ha presentato al Wegil di Roma la misura Regione Lazio EU Blending II, uno strumento che mette a disposizione delle imprese della regione 120 milioni di euro di finanziamenti a condizioni agevolate. Le risorse arrivano dalla Banca europea per gli investimenti (Bei), che le ha assegnate alle banche operanti sul territorio su richiesta della Regione.

Il provvedimento si rivolge alle Pmi e alle Midcap con un massimo di 3.000 addetti e almeno una sede operativa nel Lazio. I prestiti vanno da 100.000 euro a 10 milioni. Gli istituti coinvolti hanno accettato di aggiungere risorse proprie per un importo uguale a quello ricevuto dalla Bei, così da ampliare il credito complessivamente disponibile.

Come si ripartono le risorse tra le banche

La provvista Bei è divisa in tre parti: 30 milioni a Bnl, 45 milioni al raggruppamento guidato da Iccrea Banca e 45 milioni al raggruppamento guidato da Mediocredito Centrale. Il contributo regionale in conto interessi spetta alle imprese che hanno ottenuto un finanziamento con provvista Bei di almeno 100.000 euro, secondo i requisiti dell’avviso pubblico.

Tre livelli di contributo sugli interessi

La Regione ha stanziato 15,55 milioni di euro per abbattere il costo degli interessi. Di questi, 10 milioni arrivano dal Pr Fesr Lazio 2021-2027, mentre 5,55 milioni, finanziati con la legge regionale 46/2002, sono riservati alle Pmi dell’indotto automotive. Il contributo viene erogato in un’unica soluzione anticipata.

Il contributo si articola su tre livelli. Per le Pmi dell’indotto automotive l’abbattimento è del 100%, con interessi azzerati e quindi tasso zero. Il 90% spetta agli investimenti in innovazione e sostenibilità e alle sedi situate nelle Zone assistite o nelle Aree di crisi industriale. Tutti gli altri finanziamenti ammissibili ricevono l’80%. L’agevolazione è concessa in regime de minimis e può essere ridotta per rispettare il massimale previsto.

Domande dal 23 novembre 2026

Le domande si presentano tramite la piattaforma GeCoWeb Plus dalle ore 12 del 23 novembre 2026 alle ore 17 del 3 ottobre 2028, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi. I contributi vengono assegnati in ordine cronologico di presentazione. Per le risorse destinate all’indotto automotive serve anche l’attestazione del Consorzio industriale del Lazio, mentre per i progetti in innovazione la banca deve certificare l’erogazione del finanziamento Bei.

Informazioni complete sono disponibili su e , oppure al numero verde 800 98 97 96. Alla presentazione ha parlato Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, che ha indicato l’obiettivo di rendere il credito più accessibile e conveniente per le imprese.