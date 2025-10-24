Bando 2025: Opportunità per Allievi Finanzieri della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha recentemente annunciato l’apertura di un nuovo concorso per il reclutamento di 1985 allievi finanzieri.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per coloro che desiderano intraprendere una carriera nelle forze armate, con un focus sia sul contingente ordinario sia su quello di mare.

I posti disponibili sono suddivisi in diverse categorie e specializzazioni, con opportunità riservate a cittadini italiani che soddisfano specifici requisiti di bilinguismo. Di seguito, vengono forniti i dettagli principali riguardo ai requisiti, alle prove di selezione e alle modalità di partecipazione.

Requisiti per la partecipazione

Per poter concorrere al bando è necessaria la cittadinanza italiana, oltre alla piena capacità di godere dei diritti civili e politici. I candidati devono possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l’iscrizione ai corsi universitari. Inoltre, è fondamentale rispettare requisiti anagrafici e di condotta, come stabilito nel bando.

Posti riservati e categorie

Il bando prevede posti riservati per specifiche categorie, inclusi 1 posto per A.T.P.I. e 5 per S.A.G.F. Inoltre, ci sono 14 posti non specializzati riservati a candidati con attestato di bilinguismo, secondo le normative vigenti. È importante notare che ogni candidato può presentare domanda per un solo contingente o specializzazione.

Struttura delle prove di selezione

Il processo di selezione per il concorso è articolato in diverse fasi, ognuna delle quali è fondamentale per valutare le capacità dei candidati. Le prove includono una preselezione scritta, prove fisiche, accertamenti psico-fisici e attitudinali.

La prova scritta di preselezione avrà inizio il 28 novembre 2025 e consisterà in un questionario composto da 90 domande a risposta multipla. Le materie trattate includeranno logica, lingua italiana, storia, educazione civica e geografia. I candidati che supereranno questa fase saranno automaticamente ammessi alle successive prove fisiche.

Dettagli sulla prova scritta

Il questionario per la prova scritta sarà suddiviso in sezioni, con domande specifiche relative a ciascuna materia. Inoltre, per coloro che aspirano a specializzazioni come A.T.P.I. e S.A.G.F., sono previste ulteriori prove selettive.

Modalità di iscrizione al concorso

Chi intende partecipare deve inviare la propria domanda esclusivamente in modalità telematica. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 novembre 2025. I candidati sono invitati a seguire con attenzione le istruzioni presenti nel bando, per evitare esclusioni dovute a errori formali.

Prepararsi adeguatamente per questo concorso è essenziale. È consigliabile studiare le materie indicate, oltre a sviluppare competenze pratiche come l’uso di software informatici e la conoscenza della lingua inglese. Una preparazione mirata e strategica aumenta notevolmente le possibilità di successo.

Risorse e supporto per i candidati

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti il concorso per allievi finanzieri, è possibile visitare il portale ufficiale della Guardia di Finanza e altre piattaforme dedicate ai concorsi pubblici. Le informazioni verranno costantemente aggiornate, fornendo ai candidati tutto il necessario per affrontare con successo le prove.

