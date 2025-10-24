Come Donald Trump ha guadagnato un miliardo di dollari investendo nelle criptovalute

Donald Trump, figura controversa nella scena politica americana, ha trovato un modo innovativo per accrescere il proprio patrimonio personale durante il suo secondo mandato.

Da quando è tornato alla Casa Bianca, si stima che il suo guadagno superi il miliardo di dollari, principalmente grazie a investimenti in criptovalute come bitcoin e memecoin.

In un contesto in cui la sua carriera politica è stata accompagnata da sfide finanziarie, Trump ha saputo reinventarsi. Prima della sua seconda elezione, si trovava in difficoltà economiche, con un debito di cinquecento milioni di dollari e un patrimonio immobiliare in pericolo. Tuttavia, il suo ritorno alla presidenza ha segnato un cambiamento radicale nella sua fortuna economica.

Una nuova era di investimenti digitali

Con l’obiettivo di diventare il primo presidente cripto della storia, Trump ha iniziato a promuovere una serie di iniziative a favore delle criptovalute. Durante un incontro a Nashville, ha dichiarato che le nuove normative sarebbero state redatte da persone favorevoli al settore, non da chi lo ostacola.

Politiche favorevoli alle criptovalute

Tra le sue proposte, si è parlato della creazione di una riserva nazionale di bitcoin e della nomina di dirigenti nelle agenzie di regolamentazione statunitensi con un atteggiamento positivo verso le criptovalute. Questa strategia ha portato a un aumento significativo del valore di bitcoin, che ha raggiunto picchi storici.

Inoltre, Trump ha incentivato il coinvolgimento di banche tradizionali nel mercato delle criptovalute, facilitando l’accesso degli investitori pensionistici a questo nuovo segmento. L’effetto di queste politiche si è tradotto in un incremento dei profitti legati alle criptovalute, stimati in un miliardo di dollari, come confermato da Eric Trump, che ha sottolineato come la cifra potrebbe essere sottovalutata.

Le contraddizioni della sua retorica

Tuttavia, il percorso di Trump non è stato privo di contraddizioni. Nel 2025, aveva definito le criptovalute come una truffa e una minaccia per il dollaro americano. Questa posizione è cambiata drasticamente quando ha iniziato a percepire le opportunità economiche che il mercato delle criptovalute poteva offrire.

Un cambio strategico

Arrabbiato con le istituzioni finanziarie di Wall Street per le loro critiche alle sue attività, Trump ha trovato nelle criptovalute un’alleata. Questo ha portato a una pioggia di donazioni da aziende del settore, come Coinbase e Ripple Labs, che hanno visto nell’ex presidente un sostenitore chiave.

Le sue azioni hanno incluso anche l’introduzione di memecoin con la moglie Melania, creando criptovalute basate su meme che hanno riscosso un notevole successo. Queste iniziative hanno generato profitti significativi, con stime che parlano di oltre quattrocentoventisette milioni di dollari. Tuttavia, la distribuzione dei profitti rimane un mistero.

Il coinvolgimento del governo

Nonostante i successi finanziari, l’operato di Trump ha sollevato interrogativi etici. Recentemente ha chiesto al Dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa duecentotrenta milioni di dollari per le indagini a suo carico, in un contesto di conflitto di interessi mai visto prima nella storia americana.

Le sue richieste di indennizzo riguardano violazioni percepite dei suoi diritti durante le indagini dell’FBI. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla legalità delle sue azioni, soprattutto considerando che i funzionari incaricati di valutare le sue domande sono legati direttamente a lui.

Un panorama controverso

In un contesto in cui la sua carriera politica è stata accompagnata da sfide finanziarie, Trump ha saputo reinventarsi. Prima della sua seconda elezione, si trovava in difficoltà economiche, con un debito di cinquecento milioni di dollari e un patrimonio immobiliare in pericolo. Tuttavia, il suo ritorno alla presidenza ha segnato un cambiamento radicale nella sua fortuna economica.0