Bando GAL SRD09 2026: Finanziamenti per Investimenti Non Produttivi

Il bando GAL SRD09 2026 è rivolto a enti pubblici e del terzo settore per finanziare progetti di sviluppo socioeconomico nelle aree rurali.

Il GAL Garda e Colli Mantovani ha aperto le porte al bando GAL SRD09 2026un’iniziativa volta a sostenere lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti non produttivi. Questo programma rappresenta un’opportunità unica per enti pubblici e soggetti del terzo settore di contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.

L’obiettivo principale del bando è rafforzare i servizi di base per la popolazione, mantenere la biodiversità e tutelare le attività tradizionali. Inoltre, si punta a valorizzare il patrimonio insediativo e antropico rurale attraverso il recupero di edifici e spazi aperti, contrastando così lo spopolamento delle aree marginali.

Chi può partecipare al bando GAL SRD09 2026

Il bando è rivolto a una vasta gamma di soggetti, tra cui enti pubblici territorialisoggetti di diritto pubblicofondazionienti morali ed enti riconosciuti del terzo settoretutti operanti senza scopo di lucro. La partecipazione è aperta sia in forma singola che associata, permettendo una maggiore flessibilità nella presentazione dei progetti.

Obiettivi e benefici del bando

Gli investimenti finanziati dal bando mirano a migliorare la qualità della vita e il benessere della collettività, oltre a incrementare le opportunità occupazionali e reddituali nelle zone rurali. Tra gli obiettivi specifici ci sono il rafforzamento dei servizi di basela tutela della biodiversità e la valorizzazione delle attività tradizionali.

Un altro aspetto fondamentale è il recupero di edifici e complessi architettoniciche contribuisce a preservare l’identità culturale e storica delle aree rurali. Questi interventi non solo migliorano l’estetica del territorio, ma creano anche nuove opportunità economiche per la popolazione locale.

Esempi di progetti finanziabili

Tra i progetti che possono essere finanziati ci sono quelli relativi al recupero di spazi aperticome parchi e aree verdi, e al restauro di edifici storici. Inoltre, il bando sostiene iniziative volte a promuovere la sostenibilità ambientale e a valorizzare le tradizioni localicome la produzione artigianale e l’agricoltura tradizionale.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione completa, è possibile visitare il sito del GAL Garda e Colli Mantovani all’indirizzo . La sezione Allegati contiene tutti i documenti necessari per partecipare al bando.

L’ultimo aggiornamento del bando risale al 17 giugno 2026alle ore 18:11, assicurando che tutte le informazioni siano aggiornate e accurate.