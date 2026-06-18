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18 Giugno 2026

Bando GAL SRD09 2026: Finanziamenti per Investimenti Non Produttivi

Il bando GAL SRD09 2026 è rivolto a enti pubblici e del terzo settore per finanziare progetti di sviluppo socioeconomico nelle aree rurali.

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Bando GAL SRD09 2026: Finanziamenti per Investimenti Non Produttivi

Il GAL Garda e Colli Mantovani ha aperto le porte al bando GAL SRD09 2026un’iniziativa volta a sostenere lo sviluppo delle aree rurali attraverso investimenti non produttivi. Questo programma rappresenta un’opportunità unica per enti pubblici e soggetti del terzo settore di contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali.

L’obiettivo principale del bando è rafforzare i servizi di base per la popolazione, mantenere la biodiversità e tutelare le attività tradizionali. Inoltre, si punta a valorizzare il patrimonio insediativo e antropico rurale attraverso il recupero di edifici e spazi aperti, contrastando così lo spopolamento delle aree marginali.

Chi può partecipare al bando GAL SRD09 2026

Il bando è rivolto a una vasta gamma di soggetti, tra cui enti pubblici territorialisoggetti di diritto pubblicofondazionienti morali ed enti riconosciuti del terzo settoretutti operanti senza scopo di lucro. La partecipazione è aperta sia in forma singola che associata, permettendo una maggiore flessibilità nella presentazione dei progetti.

Obiettivi e benefici del bando

Gli investimenti finanziati dal bando mirano a migliorare la qualità della vita e il benessere della collettività, oltre a incrementare le opportunità occupazionali e reddituali nelle zone rurali. Tra gli obiettivi specifici ci sono il rafforzamento dei servizi di basela tutela della biodiversità e la valorizzazione delle attività tradizionali.

Un altro aspetto fondamentale è il recupero di edifici e complessi architettoniciche contribuisce a preservare l’identità culturale e storica delle aree rurali. Questi interventi non solo migliorano l’estetica del territorio, ma creano anche nuove opportunità economiche per la popolazione locale.

Esempi di progetti finanziabili

Tra i progetti che possono essere finanziati ci sono quelli relativi al recupero di spazi aperticome parchi e aree verdi, e al restauro di edifici storici. Inoltre, il bando sostiene iniziative volte a promuovere la sostenibilità ambientale e a valorizzare le tradizioni localicome la produzione artigianale e l’agricoltura tradizionale.

Per ulteriori informazioni e per scaricare la documentazione completa, è possibile visitare il sito del GAL Garda e Colli Mantovani all’indirizzo . La sezione Allegati contiene tutti i documenti necessari per partecipare al bando.

L’ultimo aggiornamento del bando risale al 17 giugno 2026alle ore 18:11, assicurando che tutte le informazioni siano aggiornate e accurate.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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