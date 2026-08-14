Scopri come Inver3 trasforma i capitali in opportunità immobiliari a Palma

Inver3 è una società finanziaria specializzata in investimenti immobiliari a Palma, offrendo due modelli di investimento: nuova costruzione e acquisto/ristrutturazione. Scopri come proteggere il tuo capitale e massimizzare i rendimenti.

Nel cuore di Palma, Inver3 si distingue come un punto di riferimento per gli investitori immobiliari. Questa società finanziaria ha fatto della trasparenza e della sicurezza i suoi pilastri, offrendo opportunità di investimento che combinano rendimenti elevati con una gestione rigorosa del capitale.

Con un approccio mirato e una consulenza personalizzata, Inver3 si rivolge a un numero limitato di clienti per progetto, garantendo un servizio esclusivo e su misura. La sede centrale, situata nel quartiere Centre di Palma, in Carrer de les Parellades 12A-2, Despacho 28 è il cuore operativo di questa realtà in continua crescita.

Modelli di investimento: sicurezza e rendimento

Inver3 propone due modelli di investimento principali: progetti di nuova costruzione e progetti di acquisto e ristrutturazione. Nel primo caso, il capitale degli investitori viene depositato su un conto fiduciario notarile fino al completamento del progetto, garantendo massima sicurezza. Per i progetti di nuova costruzione, l’azienda indica un rendimento obiettivo del 15-30% per progetto.

La consulenza offerta da Inver3 è particolarmente apprezzata per la sua personalizzazione. Ogni cliente riceve un consulente dedicato che lo guida nella scelta dell’opzione di investimento più adatta al proprio budget. Questo approccio ha portato a numerose recensioni positive, anche da parte di investitori che avevano già collaborato con l’azienda in passato.

Trasparenza e assistenza continua

Uno degli aspetti più rilevanti di Inver3 è la trasparenza nella gestione degli investimenti. Gli investitori possono seguire l’andamento dei propri capitali in tempo reale attraverso un’area clienti dedicata, consultare documenti e comunicare direttamente con il proprio consulente personale. Questo livello di accessibilità e supporto è fondamentale per costruire un rapporto di fiducia duraturo.

La sicurezza del capitale è garantita anche nei progetti di nuova costruzione, dove i fondi vengono custoditi su un conto notarile fino al termine del progetto. Questo meccanismo assicura che il denaro degli investitori sia protetto e utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.

Domande frequenti e supporto clienti

Inver3 fornisce risposte chiare e dettagliate alle domande più frequenti degli investitori. Ad esempio, per quanto riguarda la tutela del capitale l’azienda specifica che nei progetti di nuova costruzione i fondi vengono depositati su un conto fiduciario notarile. Inoltre, il rendimento previsto varia tra il 15% e il 30% per progetto, offrendo un’opportunità di investimento attraente.

Anche gli investitori con un budget più limitato possono trovare opportunità adatte grazie alla consulenza personalizzata offerta da Inver3. La società è impegnata a trovare la soluzione di investimento più adatta alle esigenze individuali di ciascun cliente.

Per chi desidera approfondire, il sito web di Inver3 è disponibile in inglesetedesco e spagnolo facilitando l’accesso a informazioni dettagliate e aggiornate.