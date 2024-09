Bando Incentivi Fotovoltaico Parco Agrisolare 2024: Come Funziona e Come Presentare Domanda

in

Il nuovo bando per incentivi fotovoltaico Parco Agrisolare 2024, riservato alle regioni del Mezzogiorno, offre alle imprese agricole l’opportunità di accedere a contributi a fondo perduto fino all’80% delle spese per l’installazione di impianti fotovoltaici.

Questo terzo bando, con una dotazione di 250 milioni di euro provenienti dal PNRR, mira a incentivare la produzione di energia elettrica nel settore agricolo e agroindustriale, senza consumare suolo.

In questa guida, scopriamo a chi è destinato il bando, come funziona, gli incentivi disponibili e le modalità di presentazione delle domande.

Cos’è il Bando Incentivi Fotovoltaico Parco Agrisolare 2024

Il bando Parco Agrisolare 2024 prevede incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici destinati a coprire fino all’80% delle spese sostenute dalle imprese agricole. Gli incentivi sono a fondo perduto e finalizzati a sostenere la transizione ecologica delle imprese operanti nel settore agricolo, agroindustriale e delle cooperative agricole.

Questa misura, finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è giunta alla sua terza edizione. Il bando è riservato esclusivamente agli interventi realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La sua attuazione è gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Come Partecipare al Bando Parco Agrisolare 2024

Le domande per il bando Parco Agrisolare 2024 devono essere presentate tramite la Piattaforma informatica del GSE, accessibile dall’area clienti del sito ufficiale del GSE con credenziali SPID o GSE. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12:00 del 14 Ottobre 2024. La procedura seguirà una modalità “a sportello”, cioè fino all’esaurimento delle risorse.

Per partecipare, è necessario presentare una proposta di investimento dettagliata, accompagnata dalla documentazione richiesta, come specificato nel regolamento operativo.

Quali Sono Gli Incentivi per il Fotovoltaico 2024

Gli incentivi fotovoltaici del bando Parco Agrisolare coprono fino all’80% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dei pannelli solari, e possono arrivare a un massimo di 2.330.000 euro per ciascun beneficiario. Questi contributi sono destinati a sostenere investimenti in strutture produttive localizzate esclusivamente nelle regioni del Mezzogiorno.

Le spese ammissibili comprendono:

Rimozione e smaltimento dei vecchi tetti e installazione di nuovi tetti isolati.

dei vecchi tetti e installazione di nuovi tetti isolati. Installazione di pannelli solari con una potenza di almeno 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

con una potenza di almeno 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. Creazione di sistemi di gestione intelligente dei flussi energetici e accumulatori.

dei flussi energetici e accumulatori. Adozione di soluzioni di autoconsumo condiviso.

Tutti gli interventi devono essere finalizzati a migliorare l’efficienza energetica delle imprese e devono essere completati entro 18 mesi dalla comunicazione di esito favorevole della domanda.

Chi Può Richiedere Gli Incentivi Parco Agrisolare 2024

Possono accedere agli incentivi fotovoltaici del bando Parco Agrisolare 2024 i seguenti soggetti, purché operanti nelle regioni del Mezzogiorno:

Imprenditori agricoli , sia in forma individuale che societaria.

, sia in forma individuale che societaria. Imprese agroindustriali .

. Cooperative agricole e consorzi agricoli.

e consorzi agricoli. Associazioni temporanee di imprese (ATI), raggruppamenti temporanei di impresa (RTI), reti d’impresa e comunità energetiche rinnovabili (CER).

Tutti i soggetti devono operare all’interno delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e devono rispettare i requisiti indicati nel regolamento operativo del bando.

Interventi e Spese Ammissibili

Gli interventi ammessi al bando includono:

Rimozione e sostituzione dei vecchi tetti esistenti.

dei vecchi tetti esistenti. Installazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione, con potenza minima di 6 kWp e massima di 1000 kWp.

di nuova costruzione, con potenza minima di 6 kWp e massima di 1000 kWp. Implementazione di sistemi di autoconsumo per migliorare l’efficienza energetica.

Tutte le spese ammissibili devono essere documentate e rendicontabili. Non sono ammessi impianti con potenza superiore a 1000 kWp, anche se suddivisi in sezioni, e gli incentivi verranno erogati esclusivamente per la nuova costruzione degli impianti.

Scadenze e Presentazione delle Domande

Le domande per partecipare al bando devono essere presentate entro le ore 12:00 del 14 Ottobre 2024. La procedura è aperta dalle ore 12:00 del 16 Settembre 2024, e le richieste verranno gestite secondo l’ordine di arrivo, fino all’esaurimento delle risorse.

Le imprese possono accedere alla piattaforma del GSE utilizzando le proprie credenziali SPID o GSE per caricare la proposta di investimento e tutta la documentazione richiesta.

Il bando Parco Agrisolare 2024 rappresenta un’importante opportunità per le imprese agricole del Mezzogiorno di migliorare la loro efficienza energetica, riducendo i costi e contribuendo alla transizione ecologica. Grazie agli incentivi fino all’80% delle spese ammissibili, le imprese possono realizzare impianti fotovoltaici innovativi e sostenibili, contribuendo a un futuro più verde.