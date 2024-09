Bonus 2025: Guida Completa ai Bonus Confermati, A Rischio e Cancellati

Nel 2025, molti bonus e agevolazioni saranno rinnovati o introdotti per famiglie, lavoratori e aziende, ma altri rischiano di essere cancellati.

Questi aiuti economici, spesso sotto forma di agevolazioni fiscali, sussidi e incentivi, sono essenziali per sostenere varie categorie di cittadini. La conferma definitiva dei bonus arriverà con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, ma possiamo già delineare i bonus confermati, quelli a rischio e quelli che non verranno rinnovati.

Bonus Confermati per il 2025

1. Bonus Psicologo

Questo sostegno rimarrà attivo anche nel 2025, con un contributo massimo di 1.500 euro per le sedute di psicoterapia, destinato a cittadini con un ISEE inferiore a 50.000 euro.

2. Bonus Mamme Lavoratrici

Confermato per il 2025, questo bonus prevede una decontribuzione per le madri lavoratrici con almeno due figli, e potrebbe essere esteso anche alle lavoratrici autonome.

3. Bonus Dipendenti con Figli

Anche nel 2025 i dipendenti con figli a carico potranno beneficiare di un bonus di 2.000 euro, elargito come fringe benefit.

4. Carta Docenti

La Carta Docenti sarà confermata, ma l’importo potrebbe scendere da 500 a 420 euro se non rifinanziata.

5. Bonus Anziani

Partiranno nel 2025 i bonus previsti per gli anziani, inclusi il bonus viaggi, lo smart working e altre agevolazioni destinate alla terza età.

6. Bonus Animali Domestici

Questo contributo per le cure degli animali d’affezione, già previsto nella Legge di Bilancio 2024, dovrebbe essere attivato nel 2025.

7. Bonus Bollette

Resterà attivo anche nel 2025, aiutando le famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro o, in caso di 4 o più figli, fino a 20.000 euro.

8. Bonus Colonnine Elettriche

L’agevolazione per l’acquisto e l’installazione di colonnine elettriche private sarà riconfermata.

9. Bonus Asilo Nido

Anche nel 2025, le famiglie con figli fino a 3 anni potranno richiedere fino a 3.000 euro per le spese dell’asilo nido.

10. Carta della Cultura e del Merito

Confermato per il 2025, questi buoni cumulabili di 500 euro ciascuno sono destinati ai giovani per promuovere la cultura.

11. Bonus Auto

Proseguiranno gli incentivi per l’acquisto di auto per disabili e veicoli ecologici, con agevolazioni per GPL e metano.

12. Carta Acquisti

Attiva anche nel 2025, con un credito di 80 euro ogni due mesi per spese alimentari e bollette.

13. Bonus Libri Scolastici

Nel 2025 sarà disponibile un bonus per l’acquisto di libri scolastici, con importi variabili in base all’ISEE.

14. Bonus Cicogna

Confermato anche per il 2025, eroga 500 euro per i figli di dipendenti o ex dipendenti di Poste Italiane.

15. ISCRO

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa sarà attiva anche nel 2025, con importi tra i 250 e 800 euro per i titolari di partita IVA che hanno subito perdite di fatturato.

16. Bonus Caregiver

Rifinanziato anche nel 2025, offre sostegno ai familiari che assistono anziani, malati o disabili.

17. Assegno Sociale

L’assegno di 534,41 euro mensili, destinato a chi ha almeno 67 anni e un ISEE inferiore a 15.000 euro, continuerà a essere disponibile.

18. Bonus 100 e Lode

Anche nel 2025 verrà riconosciuto il bonus per gli studenti che si diplomano con il massimo dei voti.

19. Bonus Patente

Confermato per il 2025, questo bonus sostiene i giovani fino a 35 anni che desiderano ottenere la patente di guida per mezzi pesanti.

20. Bonus Estate

Nel 2025 sarà confermato il bonus estate, che agevola i lavoratori del turismo con detassazione delle ore festive e notturne.

Bonus Edilizi Confermati per il 2025

1. Nuovi Bonus Casa Green

Il Governo prevede l’introduzione di nuovi incentivi per le case ecologiche, con agevolazioni specifiche per migliorare l’efficienza energetica.

2. Bonus Barriere Architettoniche

Riconfermata la detrazione del 75% per le spese sostenute per eliminare le barriere architettoniche.

3. Bonus Prima Casa

Gli incentivi per l’acquisto della prima casa continueranno, così come le agevolazioni sui mutui agevolati.

4. Bonus Ristrutturazione

Confermato per il 2025, anche se la percentuale di detrazione scenderà dal 50% al 36%.

5. Superbonus al 65%

Il Superbonus sarà ridotto al 65%, con la possibilità di nuove agevolazioni per i redditi bassi.

Bonus a Rischio o Cancellati nel 2025

1. Bonus Mobili

Questo bonus potrebbe essere sostituito da un nuovo incentivo per l’acquisto di elettrodomestici.

2. Bonus Verde

Probabilmente non sarà rinnovato, restando attivo fino alla fine del 2024.

3. Bonus Acqua Potabile

Non sarà prorogato nel 2025.

4. Bonus Pellet

Non verrà riproposto, essendo già scaduto a febbraio 2024.

5. Bonus 100 Euro

L’ex bonus Renzi potrebbe non essere confermato per il 2025.

6. Contributi Genitori Figli Disabili

Quasi certamente non sarà rifinanziato il contributo per i genitori con figli disabili.

7. Bonus Maroni

Non verrà riconfermato a causa della probabile abolizione di Quota 103.

8. Bonus Casalinghe

Potrebbe essere cancellato, lasciando senza fondi il supporto alla formazione delle casalinghe.

9. Sismabonus

Le agevolazioni legate al rischio sismico termineranno a fine 2024.

10. Bonus Rottamazione TV

Non sarà rinnovato il bonus per l’acquisto di nuovi televisori.

Il 2025 si preannuncia come un anno di transizione per i bonus, con alcune misure che resteranno in vigore e altre che potrebbero essere eliminate. La Legge di Bilancio definirà in modo definitivo quali agevolazioni saranno disponibili per famiglie e lavoratori.