Bando master 2026/2027: requisiti, costi e modalità di partecipazione

Un riassunto pratico del bando per il Master universitario di II livello 2026/2027: requisiti di accesso, struttura del corso, costi con dettagli sulle agevolazioni e scadenze per la presentazione delle domande.

Questo documento riassume i punti chiave del bando per l’anno accademico 2026/2027 relativo al Master universitario di II livello erogato dal Dipartimento di Economia e Finanza. Vengono riportati requisiti di ammissione, costo della partecipazione, struttura del percorso formativo, calendario delle iscrizioni e modalità didattiche, insieme ai riferimenti per il coordinamento.

Il corso è progettato come un percorso specialistico post-laurea: prima di procedere con l’iscrizione è fondamentale conservare la ricevuta della domanda di ammissione contenente il numero di iscrizione corrispondente al numero di pre-matricola, poiché questo identificativo verrà utilizzato nelle liste degli ammessi.

Tipologia del corso e proprietà accademiche

Il corso in oggetto è un Master universitario di II livello noto anche come Advanced Master rivolto a chi ha già conseguito una laurea magistrale. Occorre sottolineare che i master universitari non sono titoli equiparabili a una laurea o a una laurea magistrale: si tratta di percorsi di alta formazione che non conferiscono accesso diretto a corsi di laurea magistrale, a dottorati di ricerca o ad altri cicli terziari. In termini di crediti, il percorso assegna 60 CFU e la durata complessiva è annuale, per un impegno totale stimato in 1.500 ore.

Costi, contributi e agevolazioni previste

La quota di partecipazione è fissata in € 2.000,00 da versare in n. 2 rate. Ai costi vanno aggiunti i contributi obbligatori: € 4,13 per il contributo assicurativo, € 30,00 come contributo per la partecipazione alla procedura di ammissione e € 16,00 come imposta di bollo. È quindi importante considerare l’importo complessivo prima di confermare l’iscrizione.

Sono previste agevolazioni economiche per studenti provenienti da specifiche realtà accademiche. In base alla convenzione tra atenei, ai laureati magistrali dell’Università degli Studi della Basilicata è applicata una riduzione del 30% sulla quota di iscrizione. Analogamente, è prevista una riduzione del 30% anche per i laureati dei dipartimenti affiliati all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro: in particolare per chi ha conseguito il titolo presso il Dipartimento di Economia e Finanza il Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa e il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture.

Calendario di ammissione, posti disponibili e modalità di iscrizione

La finestra per la presentazione delle domande di ammissione è compresa tra il 26 e il 26 luglio 2026. La documentazione inviata deve essere conservata, in particolare la ricevuta con il numero di pre-matricola che comparirà nelle graduatorie degli ammessi. Il numero di partecipanti accettati varia da un minimo di 40 a un massimo di 80

Le procedure di immatricolazione e le istruzioni operative relative ai pagamenti e ai documenti richiesti sono gestite dall’amministrazione del Dipartimento di Economia e Finanza; si raccomanda di seguire le indicazioni ufficiali fornite al momento dell’apertura delle iscrizioni.

Organizzazione didattica: orari, modalità e sedi

Le attività formative si svolgeranno con un calendario misto tra presenza e modalità sincrona. In particolare è previsto che le lezioni si tengano ogni venerdì pomeriggio in presenza e/o in diretta tramite la piattaforma Microsoft Teams mentre il sabato mattina le attività saranno svolte esclusivamente in modalità online sincrona sempre tramite MS Teams. Le lezioni in presenza verranno ospitate prevalentemente presso il Dipartimento di Economia e Finanza con una quota di insegnamenti svolti anche presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo modulata in funzione della distribuzione geografica degli iscritti.

Questa articolazione consente di combinare momenti di incontro frontale e sessioni digitali, ottimizzando il coinvolgimento sia degli studenti locali sia di chi segue da remoto.

Coordinamento e contatti

Il coordinatore del corso è il Prof. Mario Aulenta. Per informazioni dirette sul piano didattico, le modalità di iscrizione e ogni chiarimento amministrativo è disponibile il contatto e-mail: mario.aulenta@. È opportuno rivolgersi al coordinatore per questioni relative al percorso formativo, mentre gli uffici amministrativi competenti forniranno dettagli pratici su pagamenti e procedure di immatricolazione.

Conservare la documentazione della domanda, rispettare le scadenze riportate e verificare l’eventuale diritto alle agevolazioni è fondamentale per completare correttamente l’iscrizione e partecipare al corso previsto per l’anno accademico 2026/2027.