Dal 1 luglio 2026: come cambiano i contributi aziendali per la pensione

Dal 2026, i lavoratori italiani avranno maggiore flessibilità nella scelta della destinazione dei contributi aziendali per la pensione complementare. Scopri come questa riforma può influenzare il tuo futuro pensionistico.

Dal 1 luglio 2026, una rivoluzione nel mondo della previdenza complementare italiana. I lavoratori dipendenti avranno finalmente la possibilità di scegliere personalmente dove far confluire il contributo aziendale legato alla loro pensione. Una decisione che potrebbe fare la differenza per il futuro economico di milioni di persone.

La nuova normativa introduce la portabilità dei contributi aziendali, permettendo ai lavoratori di trasferire il proprio contributo anche in caso di cambio di fondo pensione. Una scelta che richiede attenzione e consapevolezza, poiché ogni opzione presenta vantaggi e svantaggi specifici.

La nuova portabilità dei contributi aziendali

Dal luglio 2026, i lavoratori italiani avranno il diritto di portare con sé il contributo versato dall’azienda anche in caso di trasferimento a qualsiasi fondo pensione, incluso un PIP (Piano Individuale Pensionistico) o un fondo pensione aperto. Fino a ora, questa possibilità era limitata ai fondi negoziali o a casi particolari di accordi aziendali.

Questa modifica normativa nasce dall’esigenza di allineare i diritti dei lavoratori alla loro mobilità professionale e alle esigenze di una gestione pensionistica più flessibile. Tuttavia, con questa nuova libertà arrivano anche nuove responsabilità. Ogni spostamento impone di valutare con attenzione commissioni, costi gestionali e possibilità di mantenere stesse condizioni contrattuali.

Le opzioni disponibili: PIP, fondi aperti e negoziali a confronto

Dal punto di vista tecnico, le opzioni tra cui scegliere differiscono per soggetti promotori, modalità di adesione e regole di contribuzione. Ecco un confronto tra le principali alternative:

Fondo pensione negoziale

I fondi pensione negoziali sono riservati a specifiche categorie di lavoratori, come dipendenti privati o pubblici, lavoratori di settore, imprese e territori. Le regole sono fisse, dettate dal CCNL, e offrono costi contenuti e una governance paritetica tra sindacati e imprese. Questi fondi sono no-profit, vigilati dalla COVIP, e offrono comparti di investimento calibrati sulla base dell’anzianità lavorativa.

Fondo pensione aperto

I fondi pensione aperti sono ideati da banche, assicurazioni, SGR e SIM, e sono accessibili a chiunque. Possono essere individuali o collettivi, a seconda della presenza di accordi. I fondi aperti gestiscono il patrimonio separatamente dalla società istitutrice e sono più flessibili rispetto ai fondi negoziali.

PIP (Piano Individuale Pensionistico)

I PIP (Piani Individuali Pensionistici) sono gestiti dalle compagnie di assicurazione e sono accessibili a lavoratori di qualsiasi inquadramento. L’adesione è solo su base individuale, con una vasta gamma di linee di investimento assicurative (ramo I o III).

La gestione attiva e l’evoluzione degli investimenti

La gestione attiva sta attraversando una profonda trasformazione. Per anni, il successo di un gestore è stato misurato dalla capacità di battere un indice di riferimento. Oggi, l’approccio è più articolato: conta di meno la semplice sovraperformance e vale molto di più la capacità di costruire soluzioni in grado di raggiungere obiettivi specifici.

Secondo Samantha Ricciardi, Head of EMEA di Fidelity International, «al giorno d’oggi lo scopo di una soluzione attiva conta quanto le idee che la sostengono». Un’affermazione che sintetizza bene il cambiamento in atto: investire attivamente significa individuare strategie non solo per generare alfa, ma soprattutto per assegnare a ciascuna un ruolo preciso nel portafoglio.

L’investimento attivo non può più essere definito esclusivamente dalla selezione titoli o da misurazioni di concentrazione del portafoglio. Anche i fenomeni demografici, come l’invecchiamento della popolazione e la maggiore longevità, stanno accelerando la domanda di soluzioni orientate al ciclo di vita.

L’impatto dell’AI sulla formazione aziendale

L’intelligenza artificiale sta cambiando la formazione aziendale. Sette imprese italiane su dieci la considerano una priorità per l’aggiornamento delle competenze di dirigenti e di tutto il personale. Seguono Cybersecurity, Cloud Computing e Data Analysis. Il tema del cosiddetto upskilling tecnologico dei dipendenti è così sentito che quasi nove aziende su dieci lo inseriscono nel piano investimenti.

Il 69% delle aziende ha già programmi di formazione attivi o in partenza nei prossimi 12-18 mesi. La percentuale sale al 96% considerando anche le aziende che prevedono di introdurli nel medio periodo. I dati sono quelli dell’Osservatorio sulla Formazione Aziendale di Boolean, realizzato in collaborazione con Excellera Intelligence su un campione di oltre 200 decision maker aziende in tutta Italia.