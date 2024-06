Bando nuove imprese 2024: contributi a fondo perduto fino a 2.500 euro

in

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (cciaa) di Roma ha lanciato il bando nuove imprese 2024, un’opportunità significativa per incentivare la creazione di nuove aziende nel territorio di Roma e provincia.

Questo bando prevede contributi a fondo perduto fino a 2.500 euro, destinati a sostenere le fasi di costituzione e avvio delle nuove realtà imprenditoriali.

Obiettivi del bando

Il bando nuove imprese 2024 mira a:

Sostenere la nascita di nuove aziende sul territorio di Roma e provincia.

Ridurre i costi per i servizi di accompagnamento e assistenza tecnica necessari per la costituzione della nuova azienda.

Incentivare l’imprenditoria locale e aumentare la competitività delle nuove imprese.

Destinatari del bando

Il bando si rivolge a:

Aspiranti imprenditori che intendono creare una nuova impresa nel territorio di Roma o provincia.

Soggetti che si impegnano ad iscriversi presso il registro delle imprese della camera di commercio di Roma, se non sono già iscritti.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare al bando, le nuove imprese devono rispettare i seguenti requisiti, a seconda della forma giuridica:

società di capitali: l’aspirante imprenditore deve essere il legale rappresentante e/o amministratore della nuova società.

società di persone: tutti i soci devono possedere i requisiti per accedere al bando.

società in accomandita semplice: l’aspirante imprenditore deve avere la qualifica di socio accomandatario.

Esclusioni dal bando

Non possono accedere ai contributi:

Aspiranti imprenditori non iscritti al registro delle imprese entro sei mesi dall’approvazione della domanda.

Chi presenta più di una domanda o per diverse nuove imprese.

Chi iscrive un’impresa con forma giuridica, compagine sociale o attività diversa dall’idea imprenditoriale approvata.

Candidati che presentano domanda per un’impresa già iscritta al registro imprese della cciaa di Roma o di altro registro imprese.

Modalità di accesso ai contributi

Per accedere ai contributi del bando, gli aspiranti imprenditori devono rivolgersi ai seguenti soggetti attuatori:

cat – centri di assistenza tecnica

csa – centri servizi per l’artigianato

caa – centri autorizzati di assistenza agricola

Questi centri forniranno le informazioni e l’assistenza tecnica necessarie per realizzare l’idea imprenditoriale. Il soggetto attuatore emetterà un preventivo dei costi del servizio di accompagnamento richiesto e valuterà l’idea imprenditoriale. Contestualmente, verrà presentata la domanda per accedere al servizio di accompagnamento utile alla creazione dell’impresa.

Presentazione della domanda

Ogni candidato può presentare una sola domanda tramite il soggetto attuatore, corredata dai seguenti documenti:

Descrizione del business

Piano organizzativo

Piano di marketing

Piano economico/finanziario

Spese ammesse al contributo

Sono ammesse al contributo le prestazioni di assistenza tecnica necessarie a costituire e avviare l’impresa, tra cui:

Segnalazione certificata di inizio attività (scia)

Rischio incendio cpi

Impatto acustico e pratiche di immissioni in atmosfera

Pratiche varie (es. iscrizione inail, dichiarazione inizio attività, registrazione marchio/logo, redazione business plan)

Importo dei contributi

I contributi a fondo perduto possono avere un valore massimo di 2.500 euro (al netto di iva) per ciascun richiedente. Gli importi sono erogati al netto della ritenuta del 4% e riconosciuti a fronte della presentazione di fattura emessa a carico dell’impresa da parte del soggetto attuatore per il servizio prestato.

Concessione delle agevolazioni

La camera di commercio di Roma verifica le domande pervenute, valutando costi, requisiti e documentazione presentata. La decisione di approvare o respingere l’attivazione del servizio di accompagnamento viene comunicata al soggetto attuatore, che informerà il richiedente e, in caso di esito positivo, avvierà le procedure per l’ottenimento del contributo.

Scadenza

Il bando 2024 per le nuove imprese a Roma e provincia resterà aperto fino al 31 dicembre 2024, salvo esaurimento delle risorse stanziate dalla camera di commercio di Roma, che ammontano a un totale di 727.500 euro.

Il bando nuove imprese 2024 rappresenta un’importante opportunità per gli aspiranti imprenditori di Roma e provincia, offrendo contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese. Per ulteriori informazioni e dettagli, si consiglia di consultare il testo completo del bando disponibile presso la camera di commercio di Roma.