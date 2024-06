Fondo Crescita Sostenibile Imprese del Sud: Guida Completa

in

Dal 10 luglio 2024 è possibile presentare domanda per “Specializzazione Intelligente”, la misura del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS) destinata alle imprese del Sud.

Questo programma mira a sostenere progetti di imprese con finanziamenti agevolati e contributi diretti alla spesa, con percentuali fino al 40%.

Cos’è il Fondo per la Crescita Sostenibile

Il Fondo per la Crescita Sostenibile è destinato a finanziare programmi e interventi che migliorano significativamente la competitività dell’apparato produttivo nazionale. La misura “Specializzazione Intelligente” è specificamente rivolta alle imprese delle regioni meno sviluppate del Sud Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Obiettivi del Fondo

Il Fondo sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica, coerenti con le aree tematiche della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI). Questi progetti devono mirare a individuare e sviluppare nuove traiettorie tecnologiche e applicative.

Destinatari del Fondo

Il Fondo si rivolge a:

Imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati, attive nei settori industriale, agroindustriale, artigianale e dei servizi all’industria.

Centri di ricerca, singolarmente o in forma congiunta.

Funzionamento del Fondo

Il Fondo per la Crescita Sostenibile opera tramite una procedura a sportello e prevede:

Finanziamenti agevolati fino al 60% dell’importo del progetto.

Contributi diretti alla spesa tra il 10% e il 30% della spesa ammissibile.

Tecnologie Abilitanti Fondamentali

I progetti devono sviluppare tecnologie abilitanti fondamentali, quali:

Materiali avanzati e nanotecnologia

Fotonica e micro/nano elettronica

Sistemi avanzati di produzione

Tecnologie delle scienze della vita

Intelligenza artificiale

Connessione e sicurezza digitale

Requisiti dei Progetti

I progetti devono:

Essere realizzati in una o più unità locali nelle regioni del Sud.

Prevedere spese tra 3 e 20 milioni di euro.

Durare tra 12 e 36 mesi.

Essere avviati dopo la presentazione della domanda.

Contributi Richiedibili

I contributi alla spesa sono:

30% per le piccole imprese

25% per le medie imprese

15% per le grandi imprese

10% aggiuntivo per progetti nelle regioni del Mezzogiorno o con particolari condizioni di diffusione dei risultati.

Finanziamenti Agevolati

I finanziamenti agevolati coprono il 50% delle spese ammissibili, con una maggiorazione del 10% per le PMI. Le imprese devono ottenere una valutazione creditizia positiva da una banca finanziatrice convenzionata.

Presentazione della Domanda

Le domande possono essere presentate dalle ore 10:00 del 10 luglio 2024. La procedura di pre-compilazione sarà disponibile dal 25 giugno 2024. Le domande si presentano tramite la procedura informatica specificata nel decreto direttoriale del 7 maggio 2024.

Assistenza alla Domanda

Per informazioni sulla presentazione dei progetti, è possibile contattare [email protected]. Per informazioni sull’attuazione e rendicontazione dei progetti, contattare [email protected]. Per quesiti normativi, utilizzare l’indirizzo di posta elettronica: [email protected].

Risorse Disponibili

Sono disponibili:

328 milioni di euro per i finanziamenti agevolati.

145,43 milioni di euro per i contributi diretti alla spesa.

Riferimenti Normativi

Decreto direttoriale 7 maggio 2024

Decreto 14 settembre 2023

Il Fondo per la Crescita Sostenibile rappresenta un’importante opportunità per le imprese del Sud Italia. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il testo completo del bando e le FAQ disponibili.