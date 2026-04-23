BCE: addio al taglio da 500 euro e nuovo design per le banconote in euro

La BCE ha ufficialmente avviato il progetto di restyling delle banconote in euro, segnando una svolta dopo più di vent’anni dalla loro introduzione.

L’annuncio, riportato a livello mediatico il 22/04/2026, conferma che i sei tagli oggi in circolazione subiranno un rinnovamento grafico e tecnico e che il taglio da 500 euro non farà parte della futura offerta cartacea. Questo cambiamento non è solo estetico: rappresenta una scelta con implicazioni pratiche e politiche per la lotta al crimine finanziario e per il sistema dei pagamenti in generale, inserendosi in un più ampio quadro di innovazione monetaria.

Perché la BCE ha escluso la banconota da 500 euro

La decisione di non reinserire la banconota da 500 euro nella nuova emissione si colloca in una strategia mirata a ridurre strumenti che facilitano illeciti. Le autorità evidenziano come l’alto taglio abbia una elevata densità di valore, cioè la capacità di concentrare grandi somme in spazi e pesi ridotti, rendendo più agevole il trasferimento fisico di denaro per attività illegali. Per questo motivo il ritiro definitivo del 500 viene letto come una misura che aumenta i costi logistici e i rischi per il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Un esempio per capire la logistica

Per visualizzare il concetto di densità di valore: un milione di euro in banconote da 500 può essere trasportato con facilità in una piccola borsa, mentre la stessa cifra in tagli da 50 richiede spazio e peso molto maggiori. Questa differenza pratica è tra i motivi che hanno spinto la BCE a rendere meno agevole l’uso del contante per grandi trasferimenti non tracciati, senza però toccare il valore legale delle banconote già in circolazione.

Cosa cambia per chi possiede ancora tagli da 500 euro

Chi conserva una banconota da 500 non deve preoccuparsi di una scadenza: il biglietto mantiene il corso legale indefinitamente e continua a essere accettato per pagamenti. In alternativa, il possessore può depositarlo in una banca commerciale, che a sua volta lo invierà alla banca centrale nazionale per il ritiro definitivo. La presidente Christine Lagarde e i portavoce dell’Eurosistema hanno ribadito che il cambiamento riguarda la futura emissione, non il valore delle banconote già emesse.

Procedure pratiche e rassicurazioni

Le banche centrali nazionali, come la Banca d’Italia, continueranno a gestire il ritiro e la sostituzione delle banconote in modo ordinato. Il proprietario che deposita un 500 vedrà la somma accreditata come per qualsiasi altra valuta cartacea; non è prevista alcuna penale né un termine entro cui agire. L’obiettivo è evitare inutili allarmi, pur procedendo verso un contesto di circolazione più limitato per i tagli più elevati.

La nuova serie: caratteristiche e priorità

La cosiddetta serie tre delle banconote sarà concepita per migliorare gli aspetti di anticontraffazione, durabilità e integrazione tecnologica. Ai temi grafici selezionati, come Cultura europea e elementi naturali, si affiancheranno materiali e segni di sicurezza più avanzati. Nei piani della BCE, alcuni tagli come il 20, il 50 e il 100 euro manterranno un ruolo centrale nella circolazione quotidiana, mentre il 200 euro resterà il limite superiore del contante ufficiale.

Rafforzamento della sicurezza

Le novità tecniche includeranno nuovi ologrammi, filigrane evolute e supporti più resistenti, con l’intento di ridurre le manomissioni e prolungare la vita utile dei biglietti. Questi interventi puntano anche a integrare la moneta fisica con strumenti digitali di verifica, agevolando controlli più efficaci lungo la catena della circolazione e limitando l’uso improprio del contante.

Un passaggio verso pagamenti meno anonimi

Con l’uscita del 500 e l’ammodernamento della gamma, la BCE invia un segnale chiaro: si lavora per rendere il contante meno adatto all’occultamento di grandi somme e per favorire modalità di pagamento più tracciabili. Questo non significa l’abbandono immediato del contante, ma una progressiva riduzione degli spazi in cui l’anonimato finanziario può prosperare.

Il contesto più ampio: meno contante e più digitale

La scelta della BCE va letta anche alla luce dell’aumento dei pagamenti elettronici, fenomeno accelerato dagli ultimi anni. Parallelamente, il progetto dell’euro digitale prosegue come alternativa pubblica ai sistemi privati, con l’obiettivo di garantire sicurezza, efficienza e accessibilità. L’eliminazione del 500 si inserisce quindi in una strategia che combina misure fisiche e digitali per modernizzare il sistema dei pagamenti nell’Eurozona.

Cosa fare nei prossimi mesi

Per chi utilizza il contante la raccomandazione è semplice: nessuna fretta o panico, ma consapevolezza. Le banche continueranno a ricevere i tagli ritirati e ad assistere i clienti. Nel frattempo, consumatori e imprese possono familiarizzare con le alternative digitali e informarsi sui servizi offerti dalle autorità monetarie.