Bear traps: cosa sono e come funzionano

Le Bear traps possono evocare immagini di famosi cacciatori di pellicce e uomini di montagna come James Beckwourth o Jedidiah Smith, ma questi uomini non erano così mortali per i conti di intermediazione come lo sono i modelli di grafici delle Bear traps.

COS’È UNA Bear traps NEL TRADING?

Come venditore allo scoperto, il mercato presenta un rischio particolare. Le tue perdite sono molto più amplificate ed esponenziali sul lato corto. Questo crea una vulnerabilità in determinate situazioni di cui i tori possono approfittare.

Pensala in questo modo. Se compri un titolo a 10 dollari e va a 0 dollari, hai perso l’intero investimento. Tuttavia, se cortoci un titolo a 10 dollari, cosa succede se va a 30 dollari? Non solo hai perso il tuo investimento originale, ora sei in debito.

Questo piccolo aspetto della vendita allo scoperto può spesso innescare venditori allo scoperto felici che sono disposti a piangere zio quando le loro posizioni vanno contro di loro.

Su questa base, quando i tori pesanti a tasca sanno che i pantaloncini stanno scavando in una posizione, possono sostenere il titolo nel tentativo di “spremire” i pantaloncini sopra il loro alto segno d’acqua. Una volta che questo accade, la copertura corta può alimentare un prezzo delle azioni più alto, dando ai tori la liquidità di cui hanno bisogno per vendere le loro posizioni.

Ma, prima, la trappola per gli orsi deve essere impostata.

COME LEGGERE UN MODELLO DI BANDIERA BEAR TRAP

Ci sono molte ragioni dietro ciò che causa un modello grafico, ma una trappola per gli orsi è piuttosto semplice. Il motivo è quello di intrappolare i venditori allo scoperto. E come qualsiasi altro modello grafico, ci vuole molto riconoscimento del modello per individuare questa configurazione.

Ecco alcune cose che vuoi cercare per leggere un modello di bandiera Bear traps:

La configurazione dovrebbe sembrare che stia per rompersi. Idealmente, vorrai una bella corsa — forse anche parabolica in natura. La bandiera dovrebbe quindi assomigliare a uno dei motivi triangolari che abbiamo menzionato prima. Mentre il titolo rimbalza lentamente e si contrae nella bandiera, vuoi vedere la rottura. Questo imposta il gancio per gli orsi. Come il modello triangolare simmetrico, vuoi che gli orsi inseguono il brodo. Azione di assorbimento o ammollo. Ora che gli orsi si sentono saldamente in controllo, vuoi vedere lo stock stallo. Idealmente, questo si verificherà dopo una candela di uccisione ad alto volume e vicino o al di sotto di un livello di supporto precedente. Reclamare e radunare. Dopo la candela di uccisione, se il titolo non è morto, è meglio fare attenzione. Di solito è qui che inizia la carneficina per gli orsi che erano fiduciosi che lo stock fosse morto.

ESEMPI DI FOGLI DI IMBROGLIO Bear traps

Ora che sai cosa cercare, visualizziamolo con alcuni esempi reali di Bear traps nel trading.

Bear traps Esempio 1

Il primo esempio è una rottura fallita delle scorte SOLY. Questo titolo era un flottante più basso, un titolo a basso prezzo che era aumentato considerevolmente infragiornaliero. Dopo aver tagliato a volume pesante a mezzogiorno, abbiamo visto un’enorme forma di candela. Questa è stata una configurazione ideale per il bagno di sangue 1-3 ore, ma come puoi vedere, la pressione di vendita delle azioni è stata assorbita.

Esempio di trappola per gli orsi 2

In questo esempio, indicheremo una personalità popolare su Twitter che si chiama AllDayFaders. Ha riconosciuto le trappole spesso nel corso degli anni e le spiega bene in questo thread:

Come puoi vedere, è meglio aspettare il nuovo test fallito se sei un trader di bassa sfacciate.

Esempio di Bear traps 3

Spesso, se riesci a combinare più strategie, aiuterà le tue probabilità di successo.

Bear Trap e Price Action Trading

Non solo otteniamo un’inversione della candela a martello, ma arriva anche sulle scia di un modello triangolare discendente. Quale modo migliore per combinare il maggior numero possibile di modelli di grafici per creare la tua tesi commerciale. Ed è esattamente quello che dovresti fare. Combinare modelli grafici ed elementi di trading insieme aumenta solo le tue possibilità di successo.