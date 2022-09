BeReal: cos’è e come funziona

in

L’app di social media BeReal, che esegue il ping di tutti i suoi utenti a una certa ora del giorno con un avviso di due minuti per scattare una foto frontale e posteriore, è decollata. A partire da lunedì, è il numero 2 nella classifica principale di Apple per le app gratuite.

Dopo aver visto la popolarità alle stelle di BeReal, sia TikTok che Instagram hanno risposto con funzionalità di imitazione sulle proprie app.

L’app BeReal ha anche ispirato una serie di meme e momenti Internet immediatamente virali su altre piattaforme.

Cos’è BeReal?

BeReal è un’app di social media, disponibile su Apple e Google Play. Consente agli utenti di pubblicare una foto al giorno in un momento prescritto che cambia ogni giorno (che l’azienda dice non è casuale, ma il modo in cui viene scelto è un “segreto”) e visualizzare le foto che i loro amici hanno pubblicato.

Il risultato è un feed pieno di cose ordinarie: selfie di lavoro da casa, viste di classe spin o immagini di piedi appoggiati sul tavolo da pranzo. Ha due opzioni, “I miei amici” e “Scopri”. Quest’ultimo ha BeReal da persone ovunque, e il primo presenta le foto del tuo amico. Puoi anche visualizzare il tuo passato BeReal su “I miei ricordi”.

L’app è l’ultimo tentativo del mondo tecnologico di mascherare i social media.

Clubhouse ha trasformato i social media in una conversazione audio, (anche se fugacemente) e Snapchat si è presentato come un luogo di connessione più intimo tra amici. Ora, BeReal sta dando la priorità al “momento”.

Una ricetta per i momenti virali

L’inaspettatezza dell’app e il suo nome molto meme-able hanno ispirato una serie di contenuti su altre piattaforme di social media. Una persona sembrava persino catturare un BeReal mentre passava il corteo funebre della Regina d’Inghilterra:

Sta anche ispirando i concorrenti.

Tiktok ha introdotto “TikTok Now” a settembre, secondo The Verge, e Instagram ha lanciato “Dual”, che consente alle persone di scattare foto davanti e dietro la fotocamera, a luglio.

Secondo quanto riferito, Instagram sta anche lavorando a qualcosa di molto simile alla funzione di foto a tempo chiamata “IG Candid”.

“Questo è un prototipo interno, e non qualcosa che stiamo testando esternamente”, ha detto un portavoce di Meta via e-mail. TikTok non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

L’app ha portato circa 56 milioni di download nel 2022 finora, secondo il Washington Post e Apptopia, che stima i download di app. È stata l’app più scaricata per agosto al mondo secondo le metriche di Apptopia, ha aggiunto l’outlet.

Ha oltre 10 milioni di utenti giornalieri attivi e meno di 30 dipendenti, secondo la sua pagina Greenhouse.

E, a differenza dei concorrenti, BeReal sta apparentemente considerando l’aggiunta di più funzionalità a pagamento invece di pubblicità, ha riferito TechCrunch.

Da dove viene BeReal?

BeReal è stata fondata nel gennaio 2020 da Alexis Barreyat, con sede in Francia, “in risposta alla sensazione che le attuali app social stiano facendo tutto il resto tranne che connetterci con i nostri amici e familiari”, secondo una scheda informativa che la società ha fornito al posto del commento. Prima di fondare l’azienda, Barreyat ha lavorato presso GoPro.

L’app ha raccolto $ 30 milioni in un round di serie A guidato dalla nota società di VC Andreessen Horowitz, tra gli altri.

Anche il tono dell’azienda è abbastanza casual. Quando sembrava avere alcuni problemi tecnici mercoledì scorso, la società ha twittato, “sì, ci siamo” e ha seguito con “tutto bene ora ;)”.

Anche la descrizione di BeReal sull’App Store è franca: “Se vuoi diventare un influencer puoi rimanere su TikTok e Instagram”.

