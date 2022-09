Previsione prezzo Sia Coin (SC) 2022-2025-2030

In questa guida, esprimeremo la nostra opinione e quella del mercato sul futuro di Sia mentre discutiamo le previsioni dei prezzi di Sia per il 2021 e oltre.

Tieni presente che dovresti prendere questa e qualsiasi altra previsione con un pizzico di sale poiché prevedere qualsiasi cosa è un compito ingrato, per non parlare di prevedere il futuro di un nuovo asset finanziario altamente volatile come Sia Coin.

Ora, entriamoci dentro.

Prima di approfondire la previsione dei prezzi di Iota e rispondere alle domande se Sia è un buon investimento o meno, perché SC avrà successo o fallirà o perché il prezzo di Sia aumenterà o diminuirà, diamo rapidamente un’occhiata a cos’è la moneta Sia e la sua storia fino ad oggi.

SiaCoin previsione prezzi

Sia è uno degli attori nello spazio di archiviazione decentralizzato. Il settore del cloud storage è enorme e aziende come Sia sperano di intaccare il dominio di altre piattaforme di archiviazione popolari come Dropbox, Amazon S3 e Google Drive.

Abbiamo elencato SIA come una delle migliori criptovalute da investire nel 2022 e oltre.

Ma ciò che distingue Sia è che si tratta di una piattaforma di cloud storage decentralizzata, crittografata, peer to peer. Viene crittografato, moltiplicato, tagliato in piccoli bit, e quindi tutti quei piccoli bit vengono inviati a un gruppo di host diversi. Quando vuoi accedere al tuo file (pensalo come se fosse in uno stato di tipo T-1000), i bit appropriati vengono ricompilati e ottieni il tuo file.

Sia ha ridotto drasticamente il sovraccarico costruendo il framework e esternalizzando lo storage a chiunque abbia una connessione Internet e un disco rigido. Ecco perché può addebitare una commissione molto più bassa. Moltiplicano i bit nel caso in cui un nodo che contiene un pezzo del tuo file sia offline.

A differenza della maggior parte delle nuove monete, il team di Sia ha scelto di non tenere un ICO. Invece, Sia ha iniziato la sua vita quando il suo blocco di genesi è stato estratto.

Questo è molto insolito nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, finora questo è sembrato funzionare per Sia. Grazie a investitori di spicco come Fenbushi Capital, Raptor Group, Procyon Ventures, insieme a investitori angelici come Xiaolai Li, il team di Sia è riuscito a raccogliere oltre $ 1,25 milioni di finanziamenti senza un ICO.

L’idea di Sia è stata concepita all’HackMIT 2013 Hackathon, ed è stata lanciata ufficialmente nel giugno del 2015. Ora è sostenuto da Nebulous Inc, il cui mantra autoproclamato è: “Ri-decentralizzare Internet”.

Come valutare i fondamenti di un progetto crittografico

Dovremmo considerare le valutazioni crittografiche come il gioco d’azzardo istruito, un “mercato di previsione” in cui stiamo scommettendo sulle probabilità di successo del progetto e del token. Ci sono alcuni catalizzatori di successo che possiamo identificare:

Driver di successo del progetto (trazione degli utenti, solidi profitti finanziari, buona gestione della tesoreria, effetti di rete / sinergie tra utenti e investitori di token)

La trazione dell’utente reale è il driver più importante del successo, questo è ciò che la maggior parte dei titolari chiama “adozione”. Se le persone iniziano a utilizzare determinati progetti crittografici perché lo trovano utile e rende la loro vita più facile, questa è una garanzia di successo. Finora, quasi nessun progetto crittografico può affermare di averlo fatto.

Un forte warchest finanziario che consentirà ai team dietro il progetto di sviluppare le loro visioni, incentivare altri sviluppatori a unirsi a loro e iniziare a utilizzare il loro prodotto è anche un aspetto cruciale di qualsiasi progetto. Legata ad esso è la gestione della tesoreria, specialmente per il progetto che ha avuto grandi proventi ICO. La tentazione di sperperare tutti quei milioni in “conferenze ed eventi” (leggi feste hard-core su yacht e hotel di lusso) era enorme, soprattutto se consideriamo che la maggior parte dei fondatori di progetti token erano senza nomi e dipendenti ordinari che lavoravano per uno stipendio prima che la favola ICO accadesse a loro.

Un altro indicatore di adozione: effetti di rete, in cui ogni utente aggiuntivo di un bene o servizio aggiunge valore a quel prodotto per gli altri. Quando è presente un effetto di rete, il valore di un prodotto o servizio aumenta in base al numero di altri che lo utilizzano.

Se riesci a notare oggettivamente che il tuo progetto di token preferito ha alcuni di questi tratti che accadono per questo, sii felice – potresti aver trovato un vincitore.

Driver di successo dei token (dinamiche favorevoli della domanda-offerta, incentivi programmabili sul token, incentivi allineati con il team di gestione e consenso sul token come unità comune di creazione di valore).

Il successo del token dipende completamente dalla tokenomics. Come definito da infloat.co, la tokenomics comporta l’incentivazione di determinate parti interessate per garantire un comportamento particolare.

Quindi, tokenomics è essenzialmente una struttura di incentivi progettata per garantire che un token abbia uno scopo e un’utilità all’interno della sua rete nativa. È lo studio di come funzionano le monete / token all’interno dell’ecosistema più ampio che può essere considerato come una microeconomia sovrana. Ciò include cose come la distribuzione di token e il modo in cui possono essere utilizzati per incentivare comportamenti positivi nella rete.

Ad esempio, bitcoin è progettato per garantire che i minatori di bitcoin abbiano un motivo per estrarre nuovi bitcoin. I minatori convalidano le transazioni bitcoin e ricevono (o creano) bitcoin appena coniati nel processo.

D’altra parte, individui, aziende e altri utenti bitcoin pagano una commissione di transazione per i minatori per includere la loro transazione nel blocco successivo. Ciò garantisce che anche quando tutti i bitcoin sono stati coniati (per un importo di 21 milioni, che dovrebbe accadere intorno al 2140), i minatori di bitcoin sono ancora incentivati a mantenere il “mining” (cioè convalidare le transazioni).

Per parafrasare tutto quanto sopra nei termini più semplici: se tu, dopo settimane di ricerche e letture, non riesci a capire perché il progetto deve avere un token, probabilmente non lo fa.

Allora perché esiste il token?

– Rendere ricchi i fondatori del progetto.

Ma ci sono alcune persone su Twitter, Reddit, Telegram che sostengono il contrario.

Sì, lo sono: pagati per farlo da quegli stessi fondatori, sono cattivi detentori disperati e deliranti o stanno solo accarezzando il proprio ego con termini economici e gergo fantasiosi appena appresi.

Inutile dire che stai alla larga da tali progetti.

Previsione SiaCoin

L’intero mondo delle criptovalute è sull’orlo di un vero e proprio mercato ribassista. Bitcoin è crollato del 50% dal suo massimo storico tra i più ampi cali di mercato influenzati dall’inflazione furiosa e dagli aumenti dei tassi della Fed statunitense.

Gli investitori vendono attività rischiose e si spostano in mercati più stabili. Crypto è ancora percepito come un gioco molto rischioso e quindi il sell off.

Il nostro algo vede ancora un po ‘di verde nel 2022, specialmente nella seconda parte dell’anno. Ciò si riflette nelle nostre previsioni per il 2022.

In questo momento, Bitcoin ha bisogno di trovare un fondo locale prima di poterci muovere nella direzione opposta e invertire la tendenza.

Una volta che Bitcoin si stabilizza nella nuova fascia di prezzo, gli altcoin inizieranno a fare lo stesso – abbiamo assistito a questo scenario dozzine di volte nella storia lontana e più recente.

Il nostro modello di previsione dei prezzi è ribassista per i prossimi 90 giorni con un accenno di un mercato rialzista a cavallo dei trimestri dal Q1 al Q2. Ci aspettiamo che le balene e altri attori più grandi del mercato finiscano di riempire i loro sacchetti in quel periodo, il che causerà un tipico e improvviso picco crittografico.

I fondamenti che valutiamo sono team, tokenomics, caso d’uso, comunità, sforzi di marketing, liquidità e disponibilità di scambio, hype e potenziale speculativo e alcuni altri fattori proprietari sviluppati nel nostro laboratorio crittografico.

Di seguito è riportata una panoramica tabellare di come si svilupperà SC a breve termine (per i prossimi 90 giorni), secondo il nostro modello di previsione:

Sia Coin prezzo previsione 2022

La maggior parte dei progetti fallirà: alcune startup sono create solo per raccogliere fondi e scomparire, alcune non gestirebbero la concorrenza, ma la maggior parte sono solo idee che sembrano buone sulla carta, ma in realtà sono inutili per il mercato.

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum ha dichiarato:

“Ci sono alcune buone idee, ci sono molte idee molto cattive, e ci sono molte idee molto, molto cattive, e anche alcune truffe”

Di conseguenza, oltre il 95% delle ICO di successo e dei progetti di criptovaluta fallirà e i loro investitori perderanno denaro. L’altro 5% dei progetti diventerà la nuova Apple, Google o Alibaba nel settore cripto.grafico. SC sarà tra quei 5%? Difficile da dire, ma la probabilità per questo è superiore rispetto alla maggior parte delle altre monete principalmente per 2 motivi: solido caso d’uso e team legittimo dietro il progetto.

La maggior parte degli esperti concorda sul fatto che questo mercato ribassista durerà almeno per il primo trimestre del 2022 prima di assistere a una certa stabilizzazione e a piccole inversioni di tendenza.

SC Prezzo Previsione 2025

Il nostro modello di previsione vede SC raggiungere $ 0,0151 nel 2025.

Quanto varrà SC tra 5 anni?

Il prezzo di SC in 5 anni potrebbe aggirarsi intorno a $ 0,0064

Sia Coin Prezzo Pronostico 2030 – 2040

Quanto varrà Siacoin nel 2030?

Il nostro modello di previsione vede Siacoin raggiungere $ 0,0377 nel 2030.

Quanto varrà Siacoin nel 2040?

Il nostro modello di previsione vede Siacoin raggiungere $ 0,0753 nel 2040.

Siacoin sostituirà / supererà / supererà Bitcoin?

No, Siacoin non sostituirà o supererà BTC.

Siacoin può raggiungere $ 0,10?

Sì, è possibile che Siacoin possa raggiungere $ 0,10 ma solo nel futuro lontano, dopo il 2030.

Siacoin può raggiungere $ 1?

No, il nostro modello di previsione non vede alcuna possibilità per Siacoin di raggiungere $ 1 nel breve o medio termine.

Vale la pena acquistare Siacoin?

Siamo sostenitori di investimenti moderatamente rischiosi: investi la maggior parte del tuo portafoglio crittografico in BTC (50%); Il 35% in un paniere di monete a grande capitalizzazione e il resto in piccoli progetti con enormi rialzi. Quindi, in questo contesto, vale la pena acquistare Siacoin.

Siacoin è un buon investimento?

Siacoin è, proprio come tutte le altre criptovalute, un investimento rischioso. Ha una maggiore probabilità di salire che scendere a causa del buon caso d’uso, della tokenomics ben progettata, della comunità attiva e di un solido team dietro di esso.

Quanto varrà Siacoin?

Per il futuro a breve termine, potrebbe raggiungere $ 0,0022. A lungo termine (8-10 anni), potrebbe saltare a $ 0,0377 o anche più in alto.

Perché Siacoin avrà successo e salirà di prezzo?

Siacoin ha un buon caso d’uso, tokenomics ben progettato, una comunità attiva e un team solido dietro di esso. Tutti questi sono un prerequisito per il successo ed è per questo che il nostro modello di previsione vede Siacoin salire fino a $ 0,0377 nel 2030.

Perché Siacoin fallirà e scenderà di prezzo?

I progetti crittografici falliscono per vari motivi. Alcuni dei più comuni sono: il team diventa canaglia e abbandona il progetto, i regolatori lo dichiarano illegale e gli scambi di stampa per delistarlo, mancanza di attenzione dei media, concorrenti di maggior successo, mancanza di una strategia di marketing ben progettata, perdita del supporto della comunità, potenziale vulnerabilità nel protocollo, mancato raggiungimento dell’attività di sviluppo minima prevista sul protocollo, mancato attirare nuovi sviluppatori per costruire sulla loro piattaforma.

Quanto in alto andrà Siacoin?

Il nostro modello di previsione vede il prezzo di Siacoin esplodere e raggiungere $ 0,0753 in un lontano futuro.

Qual è la previsione a breve termine per Siacoin?

Siacoin raggiungerà $ 0,0022 nei prossimi 90 giorni, che è una variazione del 38,8% rispetto al prezzo corrente che si aggira intorno a $ 0,0036.

Siacoin può renderti milionario?

Sì, se ne acquisti una somma abbastanza grande. Non aspettarti di investire $ 100 e diventare un milionario Siacoin. Ma le esplosioni di prezzo 100x sono uno spettacolo comune in cripto, quindi un investimento di $ 10k in Siacoin potrebbe renderti milionario.

Siacoin Price Prediction Today – Quale sarà il prezzo di Siacoin domani?

Siacoin si aggirerà intorno a $ 0,0039 domani.

Conclusione

Dopo aver letto questa previsione di prezzo per SC, la domanda logica che salta fuori nella mente di tutti è: dovrei investire in SC? Bene, è molto difficile rispondere senza conoscere le preferenze personali e il profilo di investimento di ciascuno di voi.

Ci sono sicuramente abbastanza ragioni che rendono Sia un buon investimento, ma proiettare un futuro certo e luminoso per la moneta Sia sarebbe irresponsabile da parte nostra. La nostra raccomandazione generale è di mantenere almeno il 50% del tuo portafoglio crittografico in BTC, il 35% delle tue criptovalute in monete a grande capitalizzazione (ETH, ADA, XRP, XLM ecc.) e il 15% in monete a piccola capitalizzazione con un grande rialzo. In questo modo sei coperto nella maggior parte degli scenari che la crittografia potrebbe giocare (tranne se si sbriciola in annientamento, che è sempre una possibilità, ma mi aspetterei che tu abbia già fatto i conti con quell’opzione).