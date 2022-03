BetFlip è un casinò legittimo?

Il casinò online Betflip è un nuovo operatore di gioco d’azzardo online che offre tutto ciò che gli amanti dell’iGaming desiderano: giochi da casinò online e opportunità di scommesse. Sebbene il casinò sia arrivato in questo settore di recente, ha guadagnato molti elogi e commenti in modo conciso.

Il casinò Betflip offre una piattaforma innovativa e adatta ai giocatori che mantiene i giocatori impegnati nel sito del casinò per lungo tempo. Questa recensione del casinò Betflip fornirà un’analisi approfondita delle caratteristiche del casinò, pro e contro, bonus di deposito, bonus senza deposito, selezione di giochi da casinò e molti altri.

Informazioni su BetFlip

Betflip ha una sezione di gioco piuttosto impressionante per iGaming e l’interfaccia utente è ben organizzata e ordinata con un layout molto piacevole per gli occhi.

L’accesso a giochi da casinò di diversi generi e titoli di gioco è estremamente semplice. Sebbene giocare a diversi giochi da casinò non abbia bisogno di una lingua particolare, il casinò Betflip supporta circa dieci lingue, tra cui inglese, turco, francese, polacco, svedese, spagnolo e molti altri.

Esperienza utente di BetFlip

Betflip è splendidamente e brillantemente decorato con una miscela di sfumature gialle e bianche che offrono una sensazione diurna ai giocatori d’azzardo.

La navigazione del sito web sembra eccezionalmente intuitiva e semplice se gli utenti hanno già visitato altri siti di gioco d’azzardo. I colori sull’interfaccia sono rilassanti e la pagina sembra del tutto professionale. Tutto sommato, il casinò può essere utilizzato sia dai principianti che dai giocatori esperti che spendono migliaia di giocatori d’azzardo.

Caratteristiche di BetFlip Casino

Il casinò Betflip è dotato di molti attributi e funzionalità, proprio come altri casinò online di criptovaluta appena lanciati.

Sia i casinò mobili che quelli per PC hanno le caratteristiche interessanti che i giocatori d’azzardo cercano in un casinò crittografico. Una recensione delle caratteristiche è stata menzionata di seguito: –

Facile verifica

A differenza di altri casinò di criptovaluta, il casinò non richiede un processo KYC intenso e obbligatorio. I giocatori possono registrarsi al casinò senza richiedere alcuna verifica dell’identità e vincere grandi premi, rendendo la piattaforma una scelta perfetta mentre cercano opzioni di scommesse sportive che non richiedono la verifica dei documenti. Ottieni maggiori informazioni sulle scommesse sportive bitcoin prima di saltarci dentro.

GamStop Gratis

La piattaforma è di proprietà e gestita da Cybertech BV, che è gratuita da GamStop. GamStop consente ai giocatori britannici di partecipare ai giochi da casinò senza soddisfare le norme GamStop.

Ampia varietà di metodi di pagamento

Più metodi di pagamento rendono i metodi di deposito e prelievo convenienti per tutti i giocatori. I metodi di pagamento includono Mastercard, VISA, Yandex, QIWI, Webmoney, criptovalute Perfect Money come Bitcoin, Ripple, Ethereum, Dogecoin, Litecoin e molti altri.

Impressionante usabilità mobile

Il casinò funziona su ogni dispositivo in modo che le persone possano giocare dai loro dispositivi Android, iOS o Windows.

Concesso in licenza e regolamentato da autorità affidabili

I giochi Betflip sono sviluppati da fornitori di giochi rinomati e autorizzati come Belatra, Betsoft, Evolution Gaming, per citarne alcuni. Sono disponibili oltre 200 giochi, tra cui blackjack, giochi da tavolo di baccarat, slot, roulette, video slot, crypto pokere moltialtri.

Recensione di BetFlip Casino: pro e contro

Pro Contro Supporta una vasta gamma di metodi di pagamento. Non detiene una licenza forte. Alto limite di prelievo. I termini e le condizioni non sono disponibili in tutte le lingue. Offre più lingue. I problemi relativi ai problemi di pagamento persistono. Più opzioni di scommessa su criptovaluta. Il supporto live è disponibile 24 * 7.

Processo di registrazione di BetFlip

Il processo di registrazione al casinò è semplice e diretto. L’operatore ha semplificato il modulo di registrazione e i giocatori non hanno bisogno di fornire il loro nome o indirizzo effettivo durante la registrazione. Tutto quello che devono fare è fornire un ID e-mail e inserire un nome utente e una password univoci.

Una volta che l’account è pronto, il giocatore può completare il modulo rimanente e verificare l’account del casinò. Seguendo le istruzioni di cui sopra, se un utente gioca con lo stesso nome, l’operatore istruisce l’utente a modificare il nome utente e l’intero processo richiede solo pochi secondi per essere completato.

Giochi forniti da BetFlip Casino

I giocatori d’azzardo Betflip possono esplorare una pletora di giochi crittografici online che GamStop non registra. Il casinò offre tutti i prodotti standard del casinò e nuove offerte per migliorare l’esperienza di gioco dei giocatori. Tra i giochi popolari, alcuni hanno bee00000n menzionato di seguito: –

Slot

Sia che i giocatori preferiscano le moderne slot crittografiche o le classiche slot machine a tre rulli, Betflip ha tutto! I giochi di slot sono sviluppati da noti fornitori come Red Tiger, Push Gaming, Evolution Gaming, PlaySoft, RTG, QuickSpin, Yggdrasil e molti altri.

Bingo

Ci sono un discreto numero di giochi di crypto bingo come Extra Bingo, Cupid Bingo, 88 Bingo, Fashion Bingo, Super-Flex, Super-Hot e altri.

Attizzatoio

Ci sono più sale da poker non GamStop al casinò che offrono titoli di poker popolari come Five Draw, Trey, Joker multi-mano, Joker Poker, Oasis, Caraibi, Hold’em, russo, Three Card e altro ancora.

Lotteria

Lotto Lucky è uno dei giochi più popolari tra gli scommettitori.

Fionda

È una combinazione di bingo e slot e i giocatori possono giocarci senza preoccuparsi delle restrizioni di esclusione.

Sport & Giochi di eSport di BetFlip Casino

Betflip casino è una piattaforma di casinò a tutti gli effetti con oltre 2000 giochi popolari che includono slot online, poker, casinò dal vivo e giochi da tavolo e diversi sport virtuali e giochi di scommesse crittografiche eSport online. Molti giocatori si uniscono al casinò per esplorare il suo esclusivo bookmaker Betflip. La selezione di giochi ha anche opzioni di scommesse sportive crittografiche, ed ecco una rapida recensione dei giochi sportivi: –

Calcio

È già uno sport popolare in tutto il mondo e Betflip offre ai giocatori un’enorme opportunità di scommettere su vari campionati. Da quando Betflip è stato lanciato, il casinò ha offerto scommesse sul calcio e concesso jackpot.

Ippica

Gli utenti registrati possono esplorare una serie di sport virtuali e scommesse sportive che includono corse di cavalli. Tuttavia, le corse dal vivo non sono ancora disponibili al casinò.

Altri

Oltre al calcio e alle corse di cavalli, ci sono altri eventi di eSport, come basket, hockey su ghiaccio, tennis, pallavolo, pallamano, boxe, rugby, MMA, cricket, snooker, ping pong, sci alpino, floorball, pallanuoto e ciclismo.

Metodi di pagamento BetFlip

Il casinò Betflip supporta diversi metodi di pagamento e prelievo che vanno dal bonifico bancario convenzionale, Mastercard o VISA, altre carte di credito e carte di debito ai trasferimenti veloci di e-wallet, criptovalute e carte prepagate. Con più di quindici opzioni per i pagamenti, il processo di deposito e prelievo diventa semplice.

Betflip elabora i prelievi istantaneamente senza alcun periodo di attesa. Ogni metodo di pagamento viene fornito con un limite bancario unico per gli importi minimi e massimi di deposito e prelievo. Inoltre, l’avanzata tecnologia SSL protegge questi processi di pagamento.

Depositi

Il deposito può essere effettuato in 9 criptovalute e tutte le transazioni vengono elaborate istantaneamente. Il casinò è dotato di uno schema di transazione senza commissioni e, indipendentemente dal metodo di pagamento scelto, non ha limiti minimi di deposito per le criptovalute.

Prelievi

Venendo ai limiti di prelievo, Betflip consente ai giocatori di incassare importi di prelievo pari a € 5000 o 0,5 Bitcoin al giorno, € 10.000 o 1 Bitcoin a settimana e € 50.000 o 5 Bitcoin al mese e si trasferirà sul loro portafoglio crittografico o su qualsiasi mezzo desiderino.

BetFlip Scommesse Live & Eventi

Il casinò Betflip offre un casinò dal vivo forte e divertente per i giocatori d’azzardo che amano l’atmosfera eccitante ed emozionante dei tradizionali casinò terrestri. Il casinò dal vivo Betflip ha più generi, tra cui blackjack crittografico online,poker, roulette, baccarat e molti altri.

BetFlip Bonus e Promozioni Offerte

Il casinò Betflip è dotato di bonus enormi ed esclusivi che includono il pacchetto di benvenuto più generoso per i nuovi giocatori, bonus di ricarica, bonus di deposito, il popolare bonus senza deposito Betflip, programmi fedeltà VIP e cashback. Il bonus di benvenuto viene concesso quando il giocatore effettua il suo primo deposito e ottiene una corrispondenza del 100% termini di bonus di benvenuto fino a € 1.000 con 100 giri gratuiti. Il bonus di benvenuto viene solitamente dato per i primi dieci depositi.

BetFlip Giri Gratis

Venendo ai giri gratuiti di Betflip, oltre al popolare bonus in denaro, i nuovi visitatori ricevono tonnellate di giri gratuiti insieme a bonus. Al 1 °, 5 ° e 10 ° deposito, il giocatore vince almeno 100, 100 e 300 giri gratuiti, rispettivamente. Inoltre, c’è anche un requisito di scommessa che è di circa 45x per i giri gratuiti. I giocatori possono soddisfare questo requisito di scommessa solo giocando al popolare gioco di slot su Betflip.

Programma di affiliazione BetFlip

Come altri casinò di criptovaluta, Betflip offre anche un programma di affiliazione in cui ai membri affiliati viene data una quota di entrate fino al 45% per commercializzare i servizi forniti dal casinò. Per essere un membro del programma di affiliazione, i clienti devono aver gestito un sito e avere un ID e-mail valido e anche registrarsi al casinò Betflip per diventare un affiliato.

Requisiti di scommessa BetFlip

Non c’è dubbio che i bonus interessanti hanno sempre un prezzo. Il deposito minimo che i giocatori devono tenere su Betflip per ottenere i bonus da far venire l’acquolina in bocca è di € 15 o 0,002 Bitcoin. La maggior parte dei casinò richiede ai giocatori di mantenere € 10 come depositi minimi, ma il requisito di scommessa è fissato a 45x.

Inoltre, l’importo minimo della scommessa è superiore a € 5 o 0,0005 Bitcoin e non conta nelle scommesse. Rispetto a questi valori, i requisiti di scommessa Betflip sono abbastanza ragionevoli, ma si noti che l’importo del bonus di benvenuto scade tra 30 giorni se le condizioni non sono soddisfatte.

Restrizioni nazionali di BetFlip

I giocatori d’azzardo appartenenti ai seguenti paesi o regioni non sono autorizzati a giocare e scommettere giochi con soldi veri al casinò:

Afghanistan

Algeria

Samoa americane

Angola

Botswana

Burundi

Sao Tomé e Príncipe

Sierra Leone

Somalia

Sud Sudan

Sudan

La Repubblica Araba Siriana

Stati Uniti

Vanuatu, e altro ancora

Il casinò Betflip non garantisce l’elaborazione di rimborsi o prelievi se l’utente appartiene a uno dei paesi soggetti a restrizioni sopra menzionati. Accetta giocatori dal Regno Unito o da qualsiasi paese e regione geografica in cui i siti di gioco d’azzardo crittografici sono legittimi o legalmente consentiti. Quindi, è in definitiva responsabilità del giocatore conoscere le leggi e i regolamenti di gioco o gioco d’azzardo esistenti nel suo paese prima di piazzare scommesse sul sito web.

Opzioni di sicurezza e protezione betFlip

Il miglior vantaggio dell’utilizzo di Betflip è che i giocatori d’azzardo che vogliono mantenere le loro informazioni personali al sicuro, quindi Betflip è il posto giusto. Il casinò promuove la sicurezza dell’identità e delle informazioni finanziarie di ogni giocatore e adotta le misure necessarie per proteggerli. Impiega una moderna tecnologia di sicurezza per garantire che il sito sia sicuro utilizzando il generatore di numeri casuali o RNG per proteggere i giochi da casinò. C’è un’altra funzione di sicurezza che aumenta le opzioni di sicurezza. Un simbolo SSL dimostra che il casinò è sicuro e che tutti i dati inviati da o al server dell’operatore sono completamente sigillati con un sistema di crittografia di livello militare.

Assistenza clienti BetFlip

Sebbene molti clienti abbiano dato una recensione negativa dal loro account del casinò affermando che il servizio clienti ha mentito costringendo i giocatori d’azzardo nei loro trucchi di prelievo, l’assistenza clienti è ancora sulla buona strada per migliorare. Il team è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite chat dal vivo per assistenza immediata e fornisce anche una sezione FAQ per gli utenti per risolvere piccole domande.

Tuttavia, se i clienti non riescono a raggiungere il team di supporto tramite chat dal vivo, possono inviarli per posta o inviare un ticket compilando un modulo di contatto. Secondo molte recensioni o feedback degli utenti, la chat dal vivo di solito impiega circa 10 minuti per connettersi, ma i servizi tramite e-mail richiedono almeno due ore.

Termini e condizioni di BetFlip

Ci sono molti termini e condizioni disponibili sul sito ufficiale in cui l’età minima degli scommettitori è di 18 anni o l’età stabilita dalla legge nei paesi in cui risiedono. I giocatori d’azzardo possono richiedere un solo bonus di deposito per account del casinò, indirizzo IP, famiglia o persona. Ogni giocatore può avere un solo account per richiedere i bonus.

Devono mantenere depositi di € 20 o depositi equivalenti effettuati in criptovalute o valute legali accettate dal casinò per richiedere bonus di deposito. Qualsiasi giocatore che non soddisfi le condizioni poste dal casinò sarà immediatamente terminato. Quindi, i nuovi giocatori sono invitati a passare attraverso i termini e leggere diverse recensioni degli utenti prima di registrarsi al casinò.

Recensione di BetFlip Casino: Conclusione

Per riassumere questa recensione del casinò Betflip, è vero che gli scommettitori sono autorizzati a giocare o piazzare una scommessa in movimento e funziona senza problemi su tutti i tablet e smartphone. È una piattaforma di gioco d’azzardo autorizzata e legittima e i giochi sono regolarmente controllati da eCOGRA per risultati dimostrabilmente equi. Il generoso pacchetto bonus che include bonus di deposito, bonus senza deposito, bonus di ricarica e bonus di benvenuto, è attraente e l’interfaccia user-friendly offre una navigazione senza sforzo che rende Betflip una scelta naturale sia per gli esperti che per i nuovi scommettitori.

Domande frequenti

BetFlip è legittimo?

Betflip è una delle migliori scommesse sportive di Curacao sviluppate per i giocatori di criptovalute online che vogliono eludere le restrizioni di GamStop. Essendo concesso in licenza dalla Curacao Gaming Authority, è completamente legittimo e sicuro. Tuttavia, hanno centinaia di giochi con restrizioni, il che significa che se un giocatore fa clic su un gioco con restrizioni, probabilmente mostrerà un errore.

BetFlip accetta giocatori statunitensi?

Attualmente, il casinò Betflip non consente alle persone dagli Stati Uniti di depositare, prelevare o giocare al casinò. Per maggiori dettagli, i giocatori possono mettersi in contatto con il team di supporto Betflip.

Come prelevare denaro da BetFlip?

Il denaro può essere prelevato su un portafoglio crittografico ogni volta che l’utente lo desidera. Tutto quello che devi fare è fare clic sulla scheda Prelievo nel conto del casinò e seguire i passaggi ivi menzionati. Si noti che non è necessario prelevare denaro dopo la fine di ogni sessione di gioco.

Qual è il deposito minimo su BetFlip Casino?

Il deposito minimo al casinò Betflip è di €10, mentre la scommessa massima è di €5.