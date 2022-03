I migliori siti di gioco d’azzardo Binance Coin

Binance è il più grande scambio di criptovalute a livello globale, fondato nel 2017 da Yi He e Changpeng Zhao. Poco dopo il suo lancio, ha rilasciato la sua criptovaluta chiamata Binance Coin o BNB. Il valore di BNB aumenta ogni volta che i token BNB vengono estratti.

Binance Coin Gambling è una delle attività di gioco più popolari che i giocatori godono in tutto il mondo delle criptovalute.

Come altre principali criptovalute come Bitcoin (o bitcoin gold) o Ethereum, Binance Coin può essere utilizzato anche in qualsiasi casinò online. Il gioco d’azzardo BNB online in tutti i principali casinò BNB consente ai giocatori di giocare ai giochi da casinò online di loro preferenza. Molti fornitori di giochi stanno fornendo giochi dimostrabilmente equi a questi siti web.

Inoltre, il gioco d’azzardo BNB consente agli utenti di utilizzare i loro token di casinò live BNB per ricevere sconti sulle commissioni di trasferimento che i trader di criptovalute addebitano quando fanno trading sullo scambio di criptovaluta Binance.

Come puoi usare Binance Coin BNB per giocare?

Mentre la Binance Coin è stata inizialmente rilasciata per essere utilizzata esclusivamente presso il Binance Exchange, il casinò live BNB ha molti altri usi; uno di questi usi è quello di utilizzare il BNB per giocare d’azzardo nei vari casinò online.

Il gioco d’azzardo su BNB è semplice; gli utenti possono giocare d’azzardo al casinò dal vivo (binance casino) utilizzando i seguenti passaggi:

Accedi all’account del casinò crittografico Binance e visita la pagina della cassa, dove c’è un indirizzo di portafoglio a cui i giocatori devono inviare i loro pagamenti in criptovaluta.

Accedi al portafoglio online Binance e nella pagina di deposito, gli utenti devono inserire l’indirizzo del portafoglio crittografico online per inviare la loro criptovaluta.

Dopo aver inserito tutti i dettagli, gli utenti devono fare clic sul pulsante “Conferma” per completare il pagamento, per il quale verrà addebitata solo una piccola commissione quando piazzano le scommesse.

Differenza tra Binance Coin Gambling e gioco d’azzardo tradizionale

Il gioco d’azzardo online Binance Coin sui siti di casinò BNB end-to-end è diverso dal gioco d’azzardo tradizionale sui siti di gioco d’azzardo standard. La differenza è discussa in dettaglio di seguito:

BNB GIOCO D’AZZARDO GIOCO D’AZZARDO TRADIZIONALE I siti web di Binance Coin Gambling accettano una vasta gamma di valute digitali come metodi di deposito o prelievo. La maggior parte dei siti di gioco d’azzardo tradizionali accetta solo valute legali. Anche se accettano BNB come depositi o metodi di prelievo, viene automaticamente convertito in valute legali quando i giocatori depositano denaro nel casinò live BNB. Gli utenti possono utilizzare BNB come metodo di deposito o prelievo. Come tale, il BNB rimane nel conto del casinò crittografico dei giocatori come BNB; non viene convertito in fiat se non diversamente indicato dai giocatori. Nessun BNB può esistere nell’account del casinò crittografico perché viene convertito immediatamente in valute legali.

Pro e contro

Il gioco d’azzardo online BNB ha i suoi pro e contro. La maggior parte dei casinò online sta ora passando dalle valute legali a una modalità di negoziazione più conveniente; BNB è una di queste principali modalità di negoziazione che ha goduto di una popolarità furiosa nel mondo delle criptovalute. Questa mastodontica popolarità della moneta Binance ha portato la moneta ad essere utilizzata nei principali casinò Binance in tutto il mondo

Pro

Bonus Binance Coin

L’utilizzo di Binance Coins nei siti di gioco d’azzardo crittografico apre enormi opportunità per i giocatori di guadagnare bonus redditizi, giri gratuiti e altre offerte promozionali.

Binance Coin Bonuses sono tra i migliori bonus offerti dai casinò online di tutto il mondo. Tra i migliori bonus BNB, il meglio viene fornito in alcuni dei principali casinò di criptovaluta: 2,97 BNB sui primi quattro depositi effettuati dai giocatori, insieme a 150 giri gratuiti su giochi di casinò dal vivo selezionati. Un jackpot di criptovaluta offre anche promozioni stagionali per i giocatori esistenti, un jackpot premio in denaro (denaro reale) e un bonus di benvenuto per i nuovi trader che commerciano sui mercati di Binance Futures.

Poi c’è un rubinetto disponibile per i giocatori che cercano una versione demo del casinò crittografico e vogliono testare il casinò crittografico gratuitamente. Tuttavia, i rubinetti Binance non sono praticabili per i giocatori di casinò dal vivo perché la maggior parte dei casinò Binance richiede ai giocatori di effettuare un investimento iniziale. Se sono fortunati, possono vincere molto di più di quello che hanno investito.

Oltre alle offerte di bonus, il gioco d’azzardo del casinò dal vivo Binance coin offre anche ai trader uno sconto del 25% sulle commissioni di trading spot e sulle commissioni di trading a margine per effettuare operazioni online di casinò dal vivo BNB.

Altamente sicuro

L’utilizzo delle monete del casinò dal vivo Binance nel gioco d’azzardo scoraggia tutti i rischi di hacking e consente agli utenti di giocare ai loro giochi da casinò dal vivo preferiti o ai giochi da tavolo in modo sicuro. Lo scambio Binance è il più grande scambio di criptovaluta a livello globale che consente ai suoi membri di archiviare le loro monete in un portafoglio online sicuro tra i migliori portafogli di criptovaluta. Inoltre, tutte le transazioni online al casinò live Binance sono crittografate e protette con 2FA (autenticazione a 2 fattori), garantendo che non ci siano hack del denaro dei clienti. Un’app Binance Coin dedicata può essere scaricata su tutti i telefoni iOS e Android per consentire ai giocatori di acquistare criptovalute in uno dei loro casinò Binance Coin preferiti.

Pertanto, l’utilizzo delle monete Binance per effettuare depositi istantanei sui siti di casinò Binance è sicuro. Inoltre, con i siti di gioco d’azzardo Binance, le transazioni sono anonime perché in definitiva è la rete blockchain che governa i casinò di monete Binance. Pertanto, può garantire la sicurezza delle transazioni senza che nemmeno le banche sappiano nulla di qualsiasi giocatore che partecipa a qualsiasi casinò online BNB.

Velocità di prelievo

A differenza dei siti di gioco d’azzardo tradizionali basati su bitcoin che devono affrontare questioni complesse come la gestione dei conti bancari, le fughe di pagamento e devono anche rispettare un vasto numero di regolamenti finanziari che spesso rendono la loro velocità di transazione e la loro velocità di prelievo significativamente lente, con Binance Coin, la velocità non è mai stata un problema, sia con le transazioni che con depositi e prelievi. Ciò è in parte dovuto al fatto che tutti i siti di gioco d’azzardo Binance Coin sono regolamentati (il più delle volte sotto la Curacao Gaming Authority) e sono anche soggetti a regolamenti finanziari molto inferiori. Pertanto, i casinò Binance possono prestare maggiore attenzione a rendere i loro servizi più velocemente e più rapidamente.

Inoltre, i migliori siti di gioco d’azzardo BNB hanno limiti “No” sui loro depositi e prelievi, quindi i giocatori possono ottenere immediatamente i loro soldi, il che è impossibile con i siti di gioco d’azzardo tradizionali. Tuttavia, potrebbe esserci un requisito di scommessa collegato ad alcuni dei giochi e i giocatori devono rispettare il requisito di scommessa prima di poter ritirare le loro vincite.

Economico e veloce

Le transazioni Binance Coin vengono effettuate su BSC o Binance Smart Chain, che in generale sono molto più economiche di altre blockchain come reti come Ethereum e Bitcoin. Le commissioni di transazione su un casinò BNB coin sono a partire dallo 0,02% durante l’acquisto di criptovalute e il loro utilizzo per giocare a giochi selezionati nei casinò. Tuttavia, possono anche essere applicate commissioni più elevate (dal 3 al 4,5%) nei casi in cui i giocatori utilizzano una carta di debito o di credito per effettuare i loro depositi e potrebbe esserci un obbligo di scommessa da rispettare per i giocatori.

Contro

Rischio di perdita

Binance Coin opera su una rete blockchain decentralizzata, il che significa che non ci sono intermediari come banche o altre istituzioni finanziarie a interferire. Ma ha anche i suoi lati negativi; il decentramento spesso porta a furti o hack di criptovaluta. Se i siti di monete Binance sono disonesti, non c’è modo che i giocatori possano ottenere un rimborso. Inoltre, l’acquisto, la vendita o persino il trasferimento di Binance Coin comporta la negoziazione diretta e spesso viene perso. Tuttavia, in questi casi, Binance offre una stablecoin alternativa sostenuta dal dollaro chiamata Binance USD che i trader possono utilizzare in modo sicuro durante il trading di BNB.

Licenze del sito e non regolamentate

Anche se la maggior parte dei siti di gioco d’azzardo binance sono regolati dalla Curacao Gaming Authority, la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito non consente nemmeno le transazioni Binance regolamentate, che causano molti problemi ai giocatori per tentare la fortuna su varie scommesse redditizie fatte nei casinò Binance.

Configurare un portafoglio elettronico

Prima che i giocatori possano iniziare a utilizzare i fondi di criptovaluta in qualsiasi casinò Binance, devono prima fare trading, il che comporta l’acquisto, la vendita e il trasferimento di token di casinò live BNB, che può essere fatto solo dopo aver impostato un portafoglio elettronico Binance per archiviare le monete che acquistano. Pertanto, i giocatori devono impostare un e-wallet prima di giocare a giochi diversi nei casinò Binance.

In che modo Binance Coin aiuta le persone a giocare online?

L’utilizzo di Binance Coin per il gioco d’azzardo offre molti vantaggi e vantaggi che i casinò tradizionali non possono fornire; il vantaggio più importante è l’anonimato delle transazioni che, a sua volta, mantiene i dati e i fondi dei giocatori al sicuro. Alcuni degli altri vantaggi dell’utilizzo di Binance Coin nei vari casinò online sono discussi di seguito:

Transazioni rapide

In definitiva, tutte le transazioni effettuate nel gioco d’azzardo con la moneta Binance avvengono all’interno della rete blockchain binance. Pertanto, i giocatori possono giocare a giochi dimostrabilmente equi e le transazioni sono più rapide; senza l’interferenza di intermediari come banche o società di carte di credito.

Commissioni più basse

Il casinò dal vivo BNB offre ai giocatori alcune delle strutture tariffarie più basse, come le commissioni di trading spot scontate e le commissioni di trading a margine sul trading di monete Binance su qualsiasi sito Web di gioco d’azzardo leader. I trader possono anche usufruire di sconti sull’acquisto e la vendita dei token del casinò dal vivo BNB e sul pagamento delle commissioni sul sito di scambio di criptovaluta Binance. Inoltre, il programma Binance Launchpad rilasciato di recente offre agli utenti l’accesso a vendite esclusive BNB. C’è anche una commissione aggiuntiva del 40% offerta ai giocatori come parte dello schema di riferimento binance; ogni giocatore riceve una commissione del 40% sulle proprie operazioni per portare i propri parenti e amici ai siti di gioco d’azzardo, o quando gli arbitri si registrano presso i casinò crittografici Binance utilizzando i link forniti dai giocatori. Inoltre, la Binance Smart Chain, più economica di altre importanti reti blockchain, riduce le commissioni di transazione sugli acquisti di criptovaluta fino allo 0,02%.

Pagamento migliore

A differenza dei casinò tradizionali, dove i pagamenti sono molto più lenti e i clienti sono spesso annoiati dalle transazioni timed-out mentre giocano ai giochi dimostrabilmente equi offerti, la maggior parte dei casinò crittografici che utilizzano la moneta Binance per il gioco d’azzardo online forniscono pagamenti migliori e più veloci. Inoltre, la maggior parte dei siti di gioco d’azzardo non impone restrizioni sulla quantità massima di depositi e prelievi, rendendo più facile per i giocatori provare questi casinò crittografici e ritirare rapidamente le loro vincite. Ma potrebbe esserci un requisito di scommessa incordato con il requisito di pagamento più veloce e questo requisito di scommessa deve essere soddisfatto prima di procedere.

Divertimento da giocare

I siti di gioco d’azzardo presentano un ampio elenco di eccitanti e divertenti giochi da casinò Binance tra cui scegliere che possono giocare con una qualsiasi delle loro criptovalute preferite. Ci sono slot machine piene di divertimento che i giocatori trovano molto interessanti. Ma prima che i giocatori possano utilizzare queste criptovalute per iniziare a giocare a uno dei loro giochi preferiti o ai giochi di slot machine nei casinò, devono scambiare quelle valute digitali (comprarle, venderle o scambiarle) nello scambio Binance. I giocatori sono inoltre tenuti a verificare se qualsiasi requisito di scommessa è collegato a qualsiasi gioco sul sito del casinò BNB.

Bonus di iscrizione e programma VIP

I casinò crypto che forniscono il gioco d’azzardo online con Binance Coin offrono ai suoi nuovi arrivati bonus di iscrizione redditizi, giri gratuiti e programmi VIP. Allo stesso tempo, giocano ai giochi dimostrabilmente equi forniti dai casinò. Le promozioni uniche hanno sempre fatto parte delle loro strategie perché credono che incoraggiare nuovi giocatori possa portare enormi entrate per i casinò, specialmente dalle slot machine e da altri giochi da tavolo. Varie offerte di bonus di deposito costituiscono anche una parte essenziale dei programmi bonus. Un bonus di deposito viene fornito ai giocatori quando effettuano il loro primo deposito nel casinò. Poi ci sono i bonus di deposito successivi oltre alle varie offerte di bonus di benvenuto come il bonus di deposito cripto 1st time, il bonus di deposito cripto 2st e così via.

Tuttavia, alcuni dei migliori casinò BNB offrono bonus (sia bonus di benvenuto che di deposito), giri gratuiti e altre promozioni che sono infilate con un requisito di scommessa come da 30X a 60X degli importi depositati dai giocatori. I giocatori devono scommettere l’importo del bonus di deposito prima di poter ritirare le loro vincite da un casinò BNB. Pertanto, è sempre importante verificare con il particolare requisito di scommessa allegato. Il bonus di benvenuto offre un bonus di deposito, giri gratuiti o programmi VIP offerti dai casinò che consentono il gioco d’azzardo online con Binance Coin. I giocatori dovrebbero anche scegliere i casinò crittografici con termini chiari per i loro programmi VIP e offrire un generoso bonus di deposito, bonus di benvenuto e vari premi solo ai clienti fedeli.

Fattori importanti da considerare

Binance Coin è tra le prime 5 monete di criptovaluta per capitalizzazione di mercato. Pertanto, un numero crescente di siti di casinò online ora accetta BNB per consentire ai giocatori di giocare ai casinò. Tuttavia, ci sono sicuramente fattori importanti da considerare prima di scegliere i vari siti di gioco d’azzardo per giocare online:

Paesi soggetti a restrizioni e regolamentazione

Questo è un aspetto essenziale di cui la maggior parte degli scommettitori non è a conoscenza durante le scommesse; tutti i casinò crittografici online che accettano Binance Coin potrebbero non essere legali. I siti di gioco d’azzardo legali non accetteranno la registrazione da parte di trader di criptovaluta che sono stabiliti in paesi soggetti a restrizioni. Binance Coin è legale in quanto è alimentato dal più grande scambio di criptovalute al mondo: l’ecosistema Binance Exchange. Tuttavia, la legalità dipende dai siti di casinò che accettano Binance Coins.

Ci sono stati molti casi in cui alcuni siti di gioco d’azzardo disonesti che accettavano BNB non avevano mai impedito a nessuno di registrare i loro account, ma alla fine li hanno bloccati quando i titolari di account hanno cercato di ritirare i loro guadagni dai siti. I conti sono stati congelati e tutti i fondi sono stati confiscati.

Pertanto, mentre scelgono i migliori siti di gioco d’azzardo, i trader di criptovaluta dovrebbero conoscere i siti di gioco d’azzardo che decidono di accettare dal loro paese.

Reputazione e fiducia

La reputazione del sito di gioco d’azzardo è un’altra considerazione significativa per la scelta dei migliori siti. Le transazioni Binance Coin sono registrate nella rete Binance, esenti da qualsiasi interferenza dell’autorità centrale per sua natura intrinseca. L’assenza di qualsiasi supporto dell’autorità centrale nello scambio di criptovaluta Binance ha i suoi pro e contro. La mancanza della burocrazia dell’autorità centrale garantisce commissioni minime, ma d’altra parte, molti utenti sono sempre a rischio di perdere i rimborsi se le aziende si rivelano disoneste. Non c’è nulla che i giocatori possano fare perché tutte le transazioni di monete Binance (come qualsiasi altra transazione blockchain) sono irreversibili. Pertanto, i giocatori devono scegliere i migliori siti affidabili e non hanno affrontato alcun problema di legittimità in passato.

Velocità e termini di pagamento e prelievo

La maggior parte dei siti di gioco d’azzardo sono regolamentati dalla Curacao Gaming Authority e quindi sono soggetti a meno regolamenti finanziari a causa della loro licenza. Pertanto, un sito di gioco d’azzardo può offrire prelievi rapidi e pagamenti immediati senza alcuna restrizione sui limiti superiori che i clienti possono prelevare. Anche i termini e le condizioni per i pagamenti sono indulgenti. Tuttavia, potrebbe esserci un requisito di scommessa imposto da alcuni casinò online che accettano monete Binance che richiedono ai giocatori di scommettere alcuni fondi prima di ritirare le loro vincite dal casinò.

Sicurezza

Le transazioni di monete Binance sono sicure perché sono alimentate dal più grande scambio di criptovaluta al mondo: Binance. Pertanto, se i giocatori atterrano in qualsiasi casinò online legittimo che accetta binance coins, possono essere certi che i loro fondi sono in mani sicure. Quindi, la sicurezza dipende dai siti di casinò in cui i giocatori si sono registrati. Binance è il più grande scambio di criptovalute a livello globale che supporta anche un portafoglio elettronico scaricabile che consente ai suoi utenti di archiviare la loro criptovaluta al suo interno. Tutte le transazioni Binance sono crittografate e protette da 2FA, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza ai dati e ai fondi del cliente.

Inoltre, il fatto dell’anonimato che è una caratteristica intrinseca che tutte le reti blockchain forniscono, mantiene segrete le transazioni che in molti modi avvantaggia i giocatori. I casinò online sono vietati nella maggior parte dei paesi del mondo e quindi le banche e altre istituzioni finanziarie possono anche causare problemi alle persone che sono associate a uno di questi tradizionali siti di casinò online. Ma con il gioco d’azzardo BNB, questo non è un problema perché tutte le transazioni BNB sono anonime e quindi le banche non possono tenere traccia dei dettagli dei giocatori.

Bonus e ricompense

I siti di casinò online che accettano Binance Coins sono sempre noti per i bonus redditizi, i giri gratuiti e le ricompense che offrono ai giocatori. Questi bonus e giri gratuiti sono modi per attirare nuovi scommettitori sui siti. Poi c’è un programma VIP offerto da molti casinò Binance e molte offerte di jackpot che premiano i giocatori con emozionanti bonus in denaro.

Provably Fair Binance Coin Giochi

Il potente scambio Binance alimenta le transazioni Binance Coin. Pertanto ci si aspetta che tutti i siti legittimi offrano giochi di monete Binance dimostrabilmente equi che includono, slot Binance, Binance Roulette, Binance Blackjack, giochi da tavolo Binance e Binance Dice. Poi c’è una DApp separata alimentata dallo scambio Binance che offre molti giochi dimostrabilmente equi da giocare, tra cui keno, Sick-Bo, Plinko, baccarat, lotteria, crash e poker da casinò. Il gioco d’azzardo o le scommesse sportive crittografiche DApps sono una scelta fantastica per i giocatori che desiderano una maggiore privacy online. Allo stesso tempo, giocano a questi giochi dimostrabilmente equi, opzioni di pagamento semplificate e un’enorme esperienza di blockchain e scommesse sportive.

Compatibilità di criptovaluta come BNB

BNB è una criptovaluta accettata a livello globale ma è altamente volatile, proprio come qualsiasi altra criptovaluta leader. Binance Coin è compatibile con qualsiasi altra criptovaluta come Bitcoin, Bitcoin Cash (o bitcoin gold) o Ethereum e quindi può essere scambiato in un casinò online che accetta BNB.

Suggerimenti e trucchi importanti per guidare gli utenti a provare il sito di gioco d’azzardo Binance Coin

La maggior parte dei casinò online sta passando alle monete Binance dalle valute legali perché hanno capito a fondo che le valute legali non sono più il futuro dell’industria dei casinò. Questo perché l’inflazione riduce il valore delle valute legali ogni giorno; i giocatori perdono il loro potere d’acquisto ogni volta che iniziano a giocare con valute legali in qualsiasi casinò tradizionale, ma il valore del BNB aumenta nonostante la sua natura altamente volatile. Questa guida al gioco d’azzardo BNB discute i passaggi per iniziare il gioco d’azzardo o le scommesse sportive di criptovaluta con le monete Binance in qualsiasi casinò BNB.

Come registrarsi online sui vari siti di gioco d’azzardo Binance Coin?

Ecco una guida passo-passo su come iniziare a giocare d’azzardo nei vari siti di gioco d’azzardo.

Passaggio 1: scegli un sito legittimo

Ci sono molti casinò online binance coin che accettano Binance Coins dagli utenti e altre principali criptovalute per scommettere sul sito e giocare a giochi dimostrabilmente equi nei casinò. Alcuni casinò consentono persino ai giocatori di mantenere le monete Binance nei loro conti invece di convertirle in valute legali. Ma i giocatori dovrebbero essere molto cauti quando selezionano qualsiasi sito di casinò dal vivo BNB per giocare ai loro giochi preferiti e verificare se hanno avuto problemi di legittimità con i loro record. Un trucco per vedere se il casinò live BNB è legittimo è prima di controllare i paesi in cui è limitato, il che significa che i giocatori di quei paesi non sarebbero autorizzati a registrarsi al casinò. Se i giocatori scoprono di poter creare rapidamente un account al casinò nonostante il loro paese sia nell’elenco ristretto, fai attenzione; questa è una truffa! Alcuni casinò binance fraudolenti stanno facendo questo business. Stanno permettendo ai clienti di registrarsi anche da paesi soggetti a restrizioni. Non appena il cliente richiede un prelievo, i suoi conti vengono bloccati e tutte le sue vincite confiscate.

Fase 2: Registrazione

Dopo aver scelto qualsiasi sito di casinò BNB legittimo, è tempo di creare un account con il casinò. Per questo, i giocatori devono visitare il sito ufficiale del loro casinò preferito e registrarsi con alcuni dettagli personali come indirizzi e-mail e un numero di telefono valido. Gli utenti devono anche creare una password univoca perché queste saranno le loro credenziali di accesso al casinò d’ora in poi. In alternativa, gli utenti possono anche utilizzare Binance DApp e giocare ai loro giochi preferiti nel casinò in qualsiasi momento.

Passaggio 3: acquista Binance Coin da qualsiasi crypto exchange

Prima che i giocatori possano iniziare a utilizzare i loro fondi di criptovaluta in qualsiasi casinò Binance, devono prima fare trading per avviare il processo. Non appena il processo di registrazione è completo, i giocatori acquistano monete Binance dallo scambio di criptovaluta (scambio Binance) e utilizzano le monete per giocare ai loro giochi sul sito di casinò online Binance scelto. Per questo, i giocatori possono utilizzare una carta di debito o di credito o colpire direttamente lo scambio P2P di Binance e commerciare con altri utenti. È gratuito da usare e consente agli utenti di accedere a una pagina “Express” per inserire l’importo che desiderano ricevere o pagare senza fare trading con altri trader di criptovalute. Oltre ad essere gratuito da usare, gli altri vantaggi dell’utilizzo di Binance Exchange sono le basse commissioni di transazione, che lasciano i giocatori con più denaro (denaro reale) per giocare alle loro slot preferite del casinò dal vivo o ad altri giochi da tavolo.

Passo 4: Scegli qualsiasi Provably Fair Binance Coin Games da giocare

Dopo aver depositato i fondi richiesti su qualsiasi sito di casinò online BNB, i giocatori possono visualizzare la libreria di giochi offerta dal casinò. Possono scegliere uno qualsiasi dei giochi Binance Coin dimostrabilmente equi da giocare al casinò. Ci sono bonus redditizi e giri gratuiti sia per i nuovi giocatori che per quelli esistenti, e i giocatori possono usufruirne dopo aver rispettato i termini e le condizioni specifici dei bonus.

Passaggio 5: preleva le vincite

Se i giocatori sono fortunati, possono vincere le partite al casinò. Tuttavia, prima di registrarsi in qualsiasi casinò online binance coin, dovrebbero verificare se il casinò impone restrizioni sui prelievi. I casinò online BNB legittimi generalmente non addebitano alcun limite ai depositi o ai prelievi, ma potrebbe esserci un rigoroso requisito di scommessa allegato alle vincite. I giocatori dovrebbero essere consapevoli di qualsiasi requisito di scommessa perché non saranno autorizzati a ritirare le loro vincite dal casinò online senza rispettarle.

Prelievo di fondi dai migliori siti di gioco d’azzardo BNB

Prelevare fondi da siti legittimi è facile come i depositi. I casinò più legittimi e migliori che accettano Binance Coin offrono prelievi veloci in modo che i giocatori non debbano aspettare a lungo per ricevere le loro vincite al casinò. Prima di procedere con la richiesta di prelievo al casinò, i giocatori dovrebbero essere ben consapevoli delle opzioni di pagamento consentite sul casinò. Il token del casinò live BNB è una delle opzioni di pagamento oltre alle valute legali e ad altre criptovalute. Ecco come i giocatori possono avviare il processo di prelievo nei vari siti.

I giocatori devono accedere al proprio account e visitare la pagina Prelievo.

Un elenco di prelievi (opzioni di pagamento) apparirà nella pagina Prelievo. Gli utenti possono scegliere di conseguenza e selezionare BNB o qualsiasi altra criptovaluta supportata come opzioni di pagamento.

Inserisci l’importo che intendono prelevare.

Inserisci l’indirizzo del loro portafoglio dove verrebbero inviate le monete.

Recupera le vincite entro 24 ore dalla loro ricezione. I casinò online approvano più opzioni di pagamento.

Usi di BNB nel gioco d’azzardo

Binance Coin, la criptovaluta della blockchain di Binance, è stata creata come token di utilità nel 2017. Tuttavia, il token di utilità ha iniziato a essere utilizzato in numerose applicazioni come servizi finanziari, prenotazioni di viaggi e intrattenimento (nei casinò online). BNB nel gioco d’azzardo viene utilizzato per i seguenti scopi:

Il casinò dal vivo BNB offre prelievi veloci, l’anonimato delle transazioni, depositi illimitati e prelievi nei casinò.

Il casinò dal vivo BNB offre un’ottima alternativa alle valute legali.

Il futuro di BNB Gambling

Binance Coin è emerso per essere molto più di un semplice token di utilità della blockchain di Binance; il token di utilità ha guadagnato ampia popolarità nei casinò BNB e ha effettuato pagamenti online a qualsiasi negozio online. Inoltre, le carte Binance VISA possono essere caricate istantaneamente e utilizzate per trasferire criptovalute su altri account in pochi secondi. Pertanto, il BNB è visto dagli investitori come una criptovaluta stabile e un acquisto eccellente da fare in futuro.

Che tipo di piattaforme di gioco BNB ci sono?

Esistono due categorie principali di piattaforme di gioco d’azzardo che accettano i token BNB:

I siti di gioco d’azzardo tradizionali accettano principalmente valute legali o qualsiasi altra criptovaluta oltre al BNB. Tuttavia, questi casinò convenzionali non consentono alle monete Binance di rimanere nei conti dei giocatori; i token del casinò live BNB vengono immediatamente convertiti in valute legali quando i giocatori depositano o richiedono un prelievo.

I siti di gioco ibridi o gli operatori solo BNB sono principalmente siti di gioco d’azzardo Binance Coin end-to-end che accettano sia Binance Coins che un’ampia varietà di altre criptovalute. In questi casinò, i conti possono contenere BNB e i BNB non vengono convertiti in valute legali.

Suggerimenti per il gioco d’azzardo con Binance Coin

Ecco alcuni suggerimenti per scegliere i migliori siti web di monete Binance:

I giocatori dovrebbero registrarsi solo su un sito rinomato e legittimo con un buon numero di giocatori decenti.

I giocatori dovrebbero verificare se il casinò presenta i loro giochi di casinò dal vivo preferiti e se esiste un requisito di scommessa collegato a qualsiasi gioco offerto dal casinò.

Non è consigliabile memorizzare tutte le vincite sul sito del casinò Binance. Invece, è meglio impostare un e-wallet per conservare tutte le monete.

I giocatori dovrebbero usufruire del bonus di benvenuto e del bonus di deposito offerti dal casinò per aumentare il loro bankroll.

I giocatori dovrebbero verificare se esiste un team di assistenza clienti reattivo per aiutare i giocatori in qualsiasi momento della giornata.

Le banche o altre istituzioni finanziarie non supportano i siti di casinò online indipendentemente dalle giurisdizioni in cui i siti sono registrati. Ci sono casi in cui le banche hanno spesso rifiutato le richieste di mutuo da parte di individui coinvolti in attività di gioco d’azzardo con qualsiasi società di casinò online. Ecco come i siti di gioco d’azzardo Binance Coin salvano i giocatori dagli inconvenienti causati dalle banche se conoscono le attività di gioco d’azzardo praticate dai giocatori. Il gioco d’azzardo online mantiene anonime le attività di gioco dei giocatori senza che le banche sappiano nulla e quindi non creano problemi nell’ottenere l’approvazione dei prestiti. Pertanto, il gioco d’azzardo BNB è migliore del gioco d’azzardo nei casinò tradizionali che utilizzano valute legali.

Domande frequenti

Il gioco d’azzardo online binance Coin è legale?

I migliori siti di gioco d’azzardo con monete Binance sono generalmente legali, ma non è tutto ciò che conta; sono gli operatori del casinò e la loro giurisdizione che dettano se i casinò sono legali o meno. L’utilizzo di BNB per il gioco d’azzardo è legale, ma i siti di gioco d’azzardo che accettano clienti dovrebbero anche possedere una licenza adeguata per operare come fornitore di casinò per rendere legali le transazioni.

Dove puoi giocare con Binance Coins?

La maggior parte degli scambi non consente ai propri giocatori di utilizzare le proprie piattaforme per il trasferimento di fondi da o verso siti che utilizzano BNB. In questi casi, in cui i giocatori vogliono giocare d’azzardo in vari siti di gioco d’azzardo, lo scambio Binance è la piattaforma definitiva con caratteristiche eccellenti come commissioni basse, sicurezza robusta, prelievi rapidi, più coppie di valute su cui fare trading, ecc.

Quanto tempo impiegano i depositi BNB?

Il tempo di elaborazione per i depositi BNB dipende da vari fattori come la rete Binance Coin. Potrebbero essere necessari da pochi minuti a un’ora, a seconda della rete. Le transazioni vengono registrate sulla rete Binance solo dopo essere state confermate dai minatori, il che a volte può richiedere un po ‘più di tempo perché la blockchain potrebbe essere sovraccarica. Per evitare questo ritardo dovuto al sovraccarico della rete, è necessario pagare un po ‘più di commissione ai minatori per confermare le transazioni più velocemente.

Quanto tempo impiegano i prelievi BNB?

I prelievi BNB richiedono all’incirca lo stesso tempo dei depositi e dipende dal rispettivo sito web di gioco d’azzardo. Alcuni siti Web sottolineano un lungo processo di convalida che potrebbe richiedere più tempo, mentre altri completano la convalida solo in pochi passaggi per garantire prelievi rapidi.