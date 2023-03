Biconomy può raggiungere 1000 dollari?

Biconomy fornisce ai propri utenti un’infrastruttura scalabile non custodiale per utilizzare le applicazioni Web3 tramite un processo di transazione semplificato. Attraverso Biconomy, gli utenti possono connettersi tramite transazioni senza gas.

Biconomy ha integrato il concetto di meta transazioni nella sua rete, il che significa che gli utenti possono condurre una transazione anche se non hanno abbastanza saldo nel loro account (cioè un conto a saldo zero). In tale scenario, una terza parte paga il costo del comportamento dell’utente.

BICO è il suo token nativo ed è elencato su Binance. Discutiamo brevemente i suoi casi d’uso:

Essendo un token di governance, BICO può essere utilizzato come parte del protocollo di governance.

I titolari di BICO possono agire come operatori di nodi per essere compensati in $BICO.

BICO può essere puntato e utilizzato per offrire liquidità per guadagnare potenziali premi.

I delegati possono puntare il loro $BICO e ricevere ricompense in cambio.

I titolari di token Biconomy possono votare su varie questioni che influenzano la rete Biconomy.

Quali caratteristiche distinguono Biconomy?

Gli utenti di Biconomy possono effettuare una transazione anche se hanno zero saldo nei loro conti.

La sua architettura aiuta gli utenti a connettersi tramite transazioni senza gas, cioè non hanno bisogno di pagare il gas.

Biconomy rende i trasferimenti molto più veloci prevenendo la complessità della blockchain come la commutazione di rete.

Il Web 3.0 è un’altra grande novità sul mercato dopo Metaverse. Pertanto, essendo un’applicazione Web3, Biconomy ha un grande futuro per crescere. Inoltre, è elencato su Binance, che sicuramente aggiunge più reputazione ad esso collegata. Il motivo è che Binance è uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo e non tutte le criptovalute possono permettersi di essere elencate su quella piattaforma.

Inoltre, l’infrastruttura efficiente in termini di gas di Biconomy è molto migliore della blockchain di Ethereum (a causa delle sue elevate tariffe del gas) e, quindi, un vantaggio maggiore per l’intera rete.

Biconomy Price Prediction 2023: Analisi della concorrenza

Biconomy è un’infrastruttura efficiente dal punto di vista energetico che fornisce una soluzione per le elevate tariffe del gas di Ethereum. Uno dei suoi principali concorrenti è Cardano, che è di nuovo molto efficiente dal punto di vista energetico perché non si basa sul mining di criptovalute.

Biconomia Cardano Che cosa fa? È un’infrastruttura di relayer cross-chain che aiuta a evitare le complessità blockchain per gli utenti. È una blockchain PoS basata sul decentramento che mira a fornire alternative efficienti dal punto di vista energetico alla blockchain di Ethereum Commissione di transazione Consente agli utenti di effettuare transazioni anche senza una tassa sul gas. 0,16 ADA per transazione Valutazione Playstore 3.8 3 Valutazione Appstore 4.2 3.1

Considerando tutti i fattori, sembra che la Biconomy sia un caso debole per gli investimenti.

Biconomy può raggiungere i 1000 dollari?

Per raggiungere i 1000 dollari, Biconomy deve salire di 2400 volte. A $ 1000, la capitalizzazione di mercato di Biconomy sarebbe di $ 459 miliardi, che è più della capitalizzazione di mercato di Bitcoin oggi. Se la biconomia aumentasse del 50% ogni anno, ci vorrebbero 20 anni per raggiungere $ 1000. Inoltre, la biconomia non sembra offrire una differenziazione significativa.

Tenendo conto di tutti i fattori di cui sopra, è sicuro concludere che Biconomy non raggiungerà $ 1000.

Biconomy può raggiungere $ 10?

Il token BICO ha attualmente un prezzo di $ 0,40; Quindi, deve crescere di 25 volte per raggiungere un livello di prezzo di $ 10.

Inoltre, il prezzo di BICO è stato il più alto durante il suo lancio e in seguito ha iniziato a scendere. Il suo secondo valore massimo storico è stato di $ 5,75 che ha raggiunto nel dicembre 2021. Il prezzo di BICO è aumentato di 1,8 volte in meno di un mese nel mese di dicembre 2021.

Considerando la crescita di 1,8 volte di BICO in un mese (per semplificare), possiamo dire che il prezzo di Biconomy può raggiungere $ 10 in circa 14 mesi (poco più di un anno).

Tuttavia, non è pratico per BICO raggiungere $ 10 in questo tempo inferiore (come calcolato), invece, ci vorrà più tempo a causa della differenza di condizioni economiche rispetto alle volte precedenti (cioè, il momento in cui ha raggiunto il valore più alto).

Biconomy raggiungerà $ 100?

Il token Biconomy deve crescere di 250 volte per raggiungere $ 100, considerando il suo attuale prezzo di mercato di $ 0,40.

Inoltre, poiché ha mostrato una crescita di 1,8 volte in un mese in tempi precedenti per raggiungere il valore più alto di $ 5,75, i token BICO hanno bisogno di un minimo di 138 mesi (poco meno di 12 anni) per raggiungere un livello di prezzo di $ 100.

Ancora una volta, potrebbe essere necessario più tempo a seconda delle condizioni di mercato dei fattori macro e microeconomici durante quel periodo.

Biconomy Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

Bico Biconomy Prezzo Previsione 2023 è $0.636

Bico Biconomy Prezzo Previsione 2025 è $0.970

Bico Biconomy Prezzo Previsione 2030 è $4.4

Picchettamento biconomico

Biconomy staking significa che gli utenti possono guadagnare più token BICO per proteggere la piattaforma Biconomy. Inoltre, gli utenti dovranno attendere 21 giorni del periodo di recupero per poter ritirare i loro token puntati.

Quando i possessori di BICO depositano le loro monete nel modulo di staking, ottengono la posizione tokenizzata, cioè stkBICO. Questa posizione tokenizzata può essere trasferita come token ERC-20 dopo un periodo di raffreddamento di 21 giorni.

Per puntare i token BICO, gli utenti devono collegare il proprio portafoglio con l’interfaccia di Biconomy e quindi possono partecipare direttamente al processo di staking per guadagnare premi.

Dove posso acquistare i token BICO?

I token BICO possono essere acquistati su numerosi scambi centralizzati e decentralizzati tra cui Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, Gemini, Gate.io, Bybit, OKX, Crypto.com, WazirX SushiSwap e Balancer.