Binance 2022: le statistiche da conoscere

Le persone lo usano per acquistare e vendere criptovalute come Bitcoin, Ethereum, BNB e altro.

A causa della sua popolarità, Binance è stato messo sotto inchiesta in molti paesi.

In effetti, Binance è stato vietato negli Stati Uniti nel 2019 a causa di problemi normativi e legali.

In risposta, è stato creato Binance.us (uno scambio separato) per conformarsi alle leggi statunitensi.

Il Regno Unito ha vietato Binance nel 2021 in quanto non è riuscito a soddisfare i requisiti antiriciclaggio.

Binance ha una delle commissioni più basse con una commissione di trading spot dello 0,01%.

Inoltre, è possibile utilizzare BNB per uno sconto del 25%.

Con le sue tariffe basse e le sue ampie funzionalità, Binance è lo scambio di criptovaluta per eccellenza sia per i principianti che per i professionisti.

Il 10 febbraio 2022, Binance ha investito $ 200 milioni in Forbes per educare i consumatori sulla criptovaluta e sulla blockchain.

1. Quanti utenti ha Binance?

All’inizio del 2022, Binance ha circa 30 milioni di utenti.

Questo è in aumento rispetto ai 120.000 utenti del 2017.

Attualmente, Binance ha oltre 29 milioni di visitatori settimanali (tramite SimilarWeb).

Nel 2017, Binance aveva da 4.000 a 6.000 nuove registrazioni al giorno.

Inoltre, oltre il 50% degli utenti ha almeno un’azione tracciabile al giorno.

Ciò include l’accesso, il deposito, il prelievo e altro ancora.

Il volume di scambi di 24 ore di Binance è il più alto tra tutti gli scambi di criptovaluta a $ 10 miliardi.

Nel 2020, il volume medio giornaliero degli scambi dello scambio è di $ 3,88 miliardi.

2. Quando è stata fondata Binance?

Binance è stata fondata nel 2017 da Changpeng Zhao.

Binance.com è stato lanciato il 24 giugno 2017 e 9.000 persone si sono registrate il primo giorno.

Ecco una breve cronologia delle Binance.com nel 2017:

14 giugno: Binance ha fatto un ICO che ha iniziato il progetto.

18 giugno: il white paper viene distribuito in inglese e cinese.

20 giugno: Il giro privato degli angeli è chiuso.

22 giugno: viene creata Binance.com e il 60% dell’ICO è stato fatto lì.

24 giugno: Binance.com lanciato con 9.000 registrazioni.

25 giugno: il codice delle funzioni ICO è completato.

26 giugno: ICO inizia con 5 sessioni in una settimana.

3 luglio: termina l’ICO, con ogni sessione che dura da poche ore a pochi minuti.

14 luglio: lo scambio Binance viene lanciato con BNB, BTC, ETH, LTC e NEO.

19 luglio: viene rilasciato il trading API.

24 luglio: viene lanciata una commissione di trading zero per un mese.

27 luglio: vengono elencate 4 nuove monete: QTUM, SNT, EOS e BNT.

29 luglio: viene aggiunto KYC (Know Your Customer).

3. Entrate binance

Binance ha fatto $ 20 miliardi di entrate nel 2021, secondo un’analisi di Bloomberg.

Per mettere questo in prospettiva, uno dei loro maggiori concorrenti, Coinbase, dovrebbe fare $ 7 miliardi di entrate nel 2021.

Ciò significa che le entrate di Binance sono quasi 3 volte superiori a quelle di Coinbase nel 2021.

Il volume degli scambi di Binance è il più alto tra tutti gli scambi di criptovaluta.

A partire dal 6 gennaio 2022, Binance aveva un volume di scambi spot di 24 ore su 24 di $ 26 miliardi e un volume di scambi di derivati di $ 80 miliardi.

D’altra parte, Coinbase ha avuto un volume di scambi spot di 24 ore di $ 6 miliardi.

Nel 2021, il volume delle transazioni di Binance è stato di $ 10 miliardi.

Detto questo, le entrate degli scambi di criptovaluta come Binance dipendono fortemente dal mercato delle criptovalute.

Tuttavia, il mercato è molto volatile: Bitcoin ha raggiunto un massimo storico di $ 68.990,90 il 10 novembre 2021 ed è sceso a $ 35.000 il 1 ° gennaio 2022.

4. Come fa Binance a fare soldi?

Binance guadagna la maggior parte dei suoi soldi dalle commissioni di transazione e prelievo.

Le commissioni di transazione includono il trading spot, l’interesse di prestito a margine, il trading di futures USD-M, il trading di futures COIN-M, l’interesse collaterale incrociato, la commissione di swap di liquidità e il P2P.

La commissione di trading spot di Binance parte dallo 0,1% se il volume di trading di 30 giorni è inferiore a 1.000.000 BUSD.

Gli utenti sono tenuti a pagare una commissione fissa per effettuare prelievi di criptovaluta.

Ad esempio, Bitcoin ha una commissione di prelievo di 0,0005 BTC.

D’altra parte, Ethereum ha una commissione di prelievo di 0,00625 ETH.

Ecco una tabella dei piani tariffari di Binance:

Livello Volume degli scambi 30d (BUSD) O Bilancia BNB Creatore / Taker Maker / Taker (BNB 25% di sconto) VIP 0 < 1.000.000 BUSD o ≥ 0 BNB 0.1000% / 0.1000% 0.0750% / 0.0750% VIP 1 ≥ 1.000.000 BUSD e ≥ 25 BNB 0.0900% / 0.1000% 0.0675% / 0.0750% VIP 2 · ≥ 5.000.000 BUSD e ≥ 100 BNB 0.0800% / 0.1000% 0.0600% / 0.0750% VIP 3 · ≥ 20.000.000 BUSD e ≥ 250 BNB 0.0700% / 0.1000% 0.0525% / 0.0750% VIP 4 · ≥ 120.000.000 BUSD e ≥ 500 BNB 0.0700% / 0.0900% 0.0525% / 0.0675% VIP 5 · ≥ 200.000.000 BUSD e ≥ 1.000 BNB 0.0600% / 0.0800% 0.0450% / 0.0600% VIP 6 ≥ 500.000.000 BUSD e ≥ 1.750 BNB 0.0500% / 0.0700% 0.0375% / 0.0525% VIP 7 · ≥ 1.000.000.000 BUSD e ≥ 3.000 BNB 0.0400% / 0.0600% 0.0300% / 0.0450% VIP 8 · ≥ 2.500.000.000 BUSD e ≥ 4.500 BNB 0.0300% / 0.0500% 0.0225% / 0.0375% VIP 9 · ≥ 5.000.000.000 DI BUSD e ≥ 5.500 BNB 0.0200% / 0.0400% 0.0150% / 0.0300%

5. Quali paesi hanno vietato Binance?

Binance è vietato nel Regno Unito, in Cina e a Singapore.

Lo scambio è stato sotto pressione da parte delle autorità di regolamentazione di tutto il mondo perché non stava facendo abbastanza per mitigare il riciclaggio di denaro e i crimini finanziari.

Nel 2019, Binance.com è stato vietato negli Stati Uniti per motivi normativi.

Di conseguenza, è stato creato Binance.us, uno scambio separato, conforme alle leggi statunitensi.

Nel 2021, il Regno Unito ha vietato Binance perché lo scambio non ha soddisfatto i requisiti antiriciclaggio.

Secondo la Financial Conduct Authority britannica, hanno affermato che Binance Markets Limited non è autorizzata a intraprendere alcuna attività regolamentata nel Regno Unito.

Nel 2022, Binance ritirerà i suoi sforzi di licenza a Singapore il 13 febbraio.

A partire dal 13 dicembre 2021, le registrazioni degli utenti non sono consentite e la possibilità di depositare criptovaluta di fiat verrà rimossa.

Se Binance è stato bandito nel tuo paese, uno scambio di criptovaluta alternativo che puoi utilizzare è Coinbase.

6. Valutazione binance

Binance ha un valore di circa $ 300 miliardi all’inizio del 2022.

Secondo un Q&A con Changpeng “CZ” Zhao, dice che la valutazione di Binance è molto soggettiva.

Tuttavia, punta a un’IPO per Binance.us nel 2024, che si stima valga più di $ 10 miliardi a metà del 2021.

“Binance.US farà quello che ha fatto Coinbase”, ha citato Zhao.

Il concorrente di Binance, Coinbase, è diventato pubblico il 14 aprile 2021.

All’inizio del 2022, Coinbase vale circa $ 40 miliardi a $ 194,53 per azione, in calo rispetto a $ 328,28 nel suo debutto al Nasdaq.

7. Chi ha fondato Binance?

Binance è stata fondata da Changpeng Zhao (noto anche come “CZ”) nel 2017.

Nel 2018, Binance è diventato il più grande scambio di criptovaluta al mondo per volume di scambi.

Secondo Bloomberg, Changpeng Zhao vale circa $ 76,8 miliardi al 14 febbraio 2022 (escluse le sue partecipazioni in criptovaluta).

Presumevano che possedesse una partecipazione del 90% in Binance.

Zhao è nato il 10 settembre 1977 a Jiangsu, in Cina.

Prima di fondare Binance, ha lavorato in Blockchain (.com) come capo dello sviluppo.

Nel febbraio 2021, Zhao ha dichiarato su Twitter di detenere 0 soldi fiat.

8. Quanti dipendenti ha Binance?

Secondo il sito ufficiale di Binance, hanno circa 2000 + dipendenti in oltre 20 sedi.

Circa 4.470 utenti su LinkedIn hanno elencato che stanno lavorando in Binance.

Secondo LinkedIn, Binance ha circa 1.001-5.000 dipendenti.

I valori fondamentali di Binance includono libertà, collaborazione, integrità e altro ancora.

Se sei interessato a lavorare in Binance, puoi visualizzare le loro posizioni aperte qui.

Hanno un processo di intervista da 2 a 4 settimane con 4 interviste.

9. Quale paese utilizza maggiormente Binance?

Secondo SimilarWeb, la Turchia utilizza Binance di più al 6,40% del suo traffico totale.

La Russia contribuisce al secondo traffico più alto di Binance con il 5,94%.

A differenza di altri scambi di criptovaluta con sede in Asia, la base di utenti di Binance è molto diversificata, collegando l’ovest e l’est.

Gli Stati Uniti non contribuiscono al traffico di Binance.com perché utilizzano uno scambio separato, Binance.us.

10. Traffico binance

Ecco alcune statistiche rapide sul traffico di Binance (a partire da febbraio 2022):

Binance ha circa 142 milioni di visitatori mensili.

Binance è il 262 ° sito più popolare al mondo.

Binance è il 143 ° sito più popolare in Turchia.

La durata media della visita del sito è di 8 minuti e 41 secondi.

La maggior parte del traffico di Binance proviene dalla Turchia (6,40%).

Il 72,64% del traffico di Binance proviene da Direct.

Il 4,39% del traffico di Binance proviene dai social media.

Twitter rappresenta il 13,63% del traffico social di Binance.

YouTube rappresenta il 55,85% del traffico social di Binance.

Il 3,09% del traffico di Binance proviene da Referrals.

Conclusione

Essendo il più grande scambio di criptovaluta, Binance è sotto pressione da più paesi.

In effetti, Binance è stato chiuso a Singapore e nel Regno Unito perché non ha rispettato le loro normative.

Nel dicembre 2021, Binance ha ritirato la sua licenza crittografica per funzionare a Singapore.

Detto questo, la criptovaluta è ancora relativamente nuova e deve essere messa in atto una maggiore regolamentazione per prevenire il riciclaggio di denaro e altri crimini finanziari.

Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao, ha affermato che Binance abbraccia le normative perché spera nell’adozione di massa della criptovaluta e in una migliore integrazione con le banche.