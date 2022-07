Learn & Trade Biswap (BSW): risposte del quiz

in

A partire dal 01/04/2022, Binance ha introdotto la promozione “Learn & Trade Biswap (BSW)”.

L’attività ha delle promozioni: A, B e C.

Per la promozione A, è necessario disporre di un deposito netto di un minimo di 500 BSW o scambiare almeno 700 BSW.

Devi anche finire di leggere l’articolo introduttivo di BSW e fare il quiz binance Biswap per condividere un montepremi di $ 75.000 in buoni token BSW.

Le ricompense saranno distribuite in base al numero totale di risposte corrette.

Per la promozione B, è necessario scambiare almeno 300 BSW, condividere il poster promozionale e inviare lo screenshot.

In questo modo, i voucher token BSW da $ 15.000 saranno equamente suddivisi.

Per la promozione C, è necessario scambiare almeno 3.000 BSW per accedervi.

50 vincitori saranno selezionati per vincere $ 200 in buoni token BSW.

1. Qual è la commissione commerciale su Biswap?

Scelte:

A. 0,15%

B. 0,1%

C. 0,2%

D. 0,25%

Risposta:

B. 0,1%

2. Qual è la percentuale di restituzione delle commissioni che puoi aspettarti su Biswap?

Scelte:

A. Fino all’80%

B. Fino al 50%

C. Fino al 90%

D. Fino al 100%

Risposta:

C. Fino al 90%

3. Qual è la fornitura massima di BSW?

Scelte:

A. 700 milioni

B. 1 miliardo

C. 800 milioni

D. Fornitura illimitata

Risposta:

A. 700 milioni

4. Qual è l’attuale tasso di emissione BSW per blocco?

Scelte:

A. 20 BSW

B. 30 BSW

C. 28 BSW

D. 26 BSW

Risposta:

A. 20 BSW

5. Qual è la ricompensa massima di riferimento swap su Biswap?

Scelte:

A. 10%

B. 15%

C. 20%

D. 25%

Risposta:

C. 20%

6. Quali NFT possono essere puntati nella piscina di picchettamento Biswap NFT?

Scelte:

A. NFT di Robbies

B. Qualsiasi NFT

C. Calamari NFT World NFT

D. NFT specifici di Binance

Risposta:

A. NFT di Robbies

7. Quali token sono distribuiti nel pool di staking NFT su Biswap?

Scelte:

A. BSW, WBNB, USDT e BFG

B. BSW e WBNB

C. BSW e USDT

D. BSW, WBNB, USDT

Risposta:

A. BSW, WBNB, USDT e BFG

8. Qual è la commissione commerciale su Biswap NFT Marketplace?

Scelte:

A. 0,1%

B. 1%

C. 0,5%

D. 2%

Risposta:

B. 1%

9. Come viene distribuita la commissione commerciale su Biswap NFT Marketplace?

Scelte:

A. Distribuito equamente tra acquirenti e venditori sotto forma di potenziamento Robi

B. Distribuiti equamente tra acquirenti e venditori sotto forma di BSW

C. Il 100% va al venditore nella forma BSW

D. Il 100% va all’acquirente sotto forma di BSW

Risposta:

A. Distribuito equamente tra acquirenti e venditori sotto forma di potenziamento Robi

10. Da chi è stato sottoposto audit Biswap?

Scelte:

A. Certik

B. Scudo

C. SlowMist

D. A prova di fata

Risposta:

A. Certik