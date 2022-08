Binance Chain e Binance Smart Chain: come distinguerli

in

Quando impari a conoscere Binance o la tecnologia Blockchain, probabilmente conosci già Binance Smart Chain. Tuttavia, non capisci ancora questa tecnologia. Il seguente articolo imparerà a conoscere la tecnologia blockchain. Cos’è Binance Smart Chain?

Blockchain è una tecnologia nota come libro mastro digitale condiviso a prova di manomissione che registra le transazioni in una rete peer-to-peer decentralizzata.

Binance Chain BNB (formato BEP-2) è una tecnologia blockchain lanciata da Binance nell’aprile 2019. Il suo obiettivo principale è facilitare transazioni veloci, decentralizzate (o non presidiate).

Binance Smart Chain (BSC -BNB (formato BEP-20) settembre 2020, è una tecnologia blockchain più intelligente che corre parallela a Binance Chain. BSC fornisce un’alternativa ad alta velocità. Con bassi costi di transazione al servizio del mercato della finanza decentralizzata (Defi) invece di Ethereum.A differenza di Binance Chain, BSC vanta un tempo di blocco di 5 secondi, che può trasferire cripto-asset cross-chain.

La funzionalità del contratto intelligente e la compatibilità con ethereum virtual machine (EVM) utilizzano il protocollo di consenso Proof of Staked Authority per garantire la scalabilità.

BEP-2 rappresenta lo standard token su Binance Chain, mentre BEP-20 rappresenta lo standard token su Smart Chain. Forsage utilizza Binance Smart Chain BUSD BEP-20 e il formato BNB: BEP-20.

Distinguere tra gli indirizzi dei portafogli Binance Chain e Binance Smart Chain

Per distinguere tra indirizzi di portafoglio BC e BSC, possiamo riconoscerli ad occhio nudo.

BUSD BEP-2 e BNB BEP-2 – indirizzo sulla catena Binance che inizia con BNB 136ns6lfw4zs5hg4n85vdthaad7hq5m4gtkgf23.

Inoltre, l’indirizzo BEP-2 richiede l’uso di un MEMO non necessario per depositare e prelevare fondi BEP-20.

Gli indirizzi BUSD BEP-20 e BNB BEP-20 sul BSC iniziano con 0x a6f79B60359f141df90A0C745125B131cAAfFD12.

Sullo scambio Binance, durante il prelievo di BNB, è necessario selezionare la rete BEP-20 e inserire l’indirizzo del portafoglio che inizia con 0x …

Perchè utilizzare BSC?

Smart Chain ha uno standard di token BEP20 che funziona in modo simile al token ERC20 di Ethereum.

BEP20 è un token amichevole amato dagli sviluppatori. Chiunque può distribuire valute digitali o token alternativi su BSC.

Le risorse digitali su altre catene possono essere trasferite alla Smart Chain come token BEP20 al prezzo effettivo delle risorse sulla vecchia catena. Esempio: usa Binance Bridge per scambiare bitcoin (BTC) con token BTCB (BEP20) supportati da BTC. Possiamo quindi utilizzare il token BTCB (BEP20) nei protocolli Defi per guadagnare bitcoin. Allo stesso modo, ETH, XRP, DOGE … sono anche fatti.

BSC è una blockchain con molte note applicazioni DApp e Defi in esecuzione sulla catena BSC.

Molti Defis di altre blockchain sono migrati a Smart Chain e sono apparse dozzine di Smart Chain DApps. Ciò ha aiutato BSC ad avere una rapida crescita degli utenti sin dal suo inizio.

Anche le DApp o NFT di gioco e casinò sono implementate su BSC. Ciò fornisce agli utenti BSC una varietà di esperienze e applicazioni quando si utilizza questa blockchain.

Come usare Binance Smart Chain?

Passaggio 1: scarica Wallet sul tuo dispositivo:

I portafogli scaricabili includono Binance Extension Wallet, Trust Wallet, MetaMask, Math Wallet e altri.

Passaggio 2: acquista la tua criptovaluta

Ritira la criptovaluta acquistata su uno dei portafogli che supportano BSC

Passaggio 3: esplora BSC. Progetti

Sopra ci sono alcune informazioni iniziali sulla catena intelligente Binance. Speriamo che, con questo articolo, capirai meglio i punti di forza del portafoglio BSC e distinguerai il portafoglio BSC dagli altri portafogli. Smart Chain è una blockchain decentralizzata che fornisce una rete per i progetti. Tuttavia, BSC non può gestire progetti emessi su BCS. Pertanto, quando si investe, è necessario comprendere da soli i regolamenti e i rischi del progetto.