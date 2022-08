Ethereum può raggiungere i 10.000 dollari?

in

Ethereum (ETH 9,61%), o meglio, il token Ether dell’ecosistema Ethereum, è la seconda criptovaluta più grande sul mercato. I prezzi dell’etere sono saliti fino a 4.892 dollari nel novembre 2021, ma oggi sono tornati a circa 1.500 dollari per moneta.

Le preoccupazioni per l’inflazione e la mancanza di solide normative sulle criptovalute hanno pesato sul mercato delle criptovalute nel suo complesso e sui beniamino del mercato ad alta quota come Ether in particolare.

Tuttavia, il mercato delle criptovalute ha mostrato alcuni segni di stabilizzazione e ripresa nelle ultime settimane. Il prezzo di Ether ha guadagnato il 67% dai suoi minimi di 3 mesi e molti investitori si chiedono quanto in alto possa andare questo asset digitale da qui.

Ad esempio, varrà mai 10.000 dollari per moneta?

Cicli di mercato e volatilità

Prima di tutto, alcune persone credono che le criptovalute siano una moda passeggera senza alcun valore intrinseco. Non sono qui per cambiare idea sui fondamenti del mercato delle criptovalute, quindi se rientri in questo gruppo, probabilmente sarai più felice di leggere invece le migliori idee azionarie sul mercato. Va tutto bene – le criptovalute non sono la tazza di Lapsang souchong di tutti gli investitori.

Ma tra coloro che vedono valore nel mondo reale nei registri digitali ultra-sicuri con funzionalità extra come contratti intelligenti e gestione decentralizzata, Ethereum dovrebbe riprendersi da questa recessione. Il mercato delle criptovalute è stato finora altamente ciclico e il 2022 assomiglia molto alla correzione del 2018. Allora, Ether non aveva mai scambiato sopra i 1.450 dollari per moneta e gli investitori si chiedevano se la criptovaluta sarebbe tornata al livello di 1.000 dollari.

Quindi i minimi di 52 settimane al giorno d’oggi sono paragonabili ai massimi storici della ripresa precedente, e il ritmo continua. Ma questa volta le cose sono diverse perché il fenomeno della criptovaluta sta crescendo rapidamente. Quella che potrebbe essere stata una moda dimenticabile quattro anni fa ora sta alimentando app finanziarie decentralizzate, servizi innovativi di prestito e assicurazione, giochi online e trasferimenti internazionali di denaro. I regolatori di tutto il mondo stanno prendendo le criptovalute molto più sul serio oggi e il collega gigante del settore Bitcoin ora funge da valuta ufficiale in due paesi.

Ethereum può rimettersi in piedi?

Il mercato delle criptovalute nel suo complesso dovrebbe ottenere una piena ripresa in un anno o due, seguita da una continua crescita a lungo termine. Ancora una volta, sto basando la mia analisi sull’idea che gli sviluppatori continueranno a produrre prodotti, app e servizi basati su criptovalute che i consumatori e le aziende trovano utili nel mondo reale.

Come veterano del settore, con caratteristiche uniche e un esercito ineguagliabile di sviluppatori di app, Ethereum è pronto a guidare quell’impennata dal fronte. Non dimenticare che questa rete crittografica sta per implementare l’aggiornamento tecnologico più importante della sua storia, cancellando i vantaggi di velocità ed efficienza di cui alcuni rivali di Ethereum vantano oggi. Questo vecchio cane è felice di imparare nuovi trucchi.

Per raggiungere un prezzo di 10.000 dollari per moneta Ether, la criptovaluta deve raddoppiare i prezzi di picco visti a novembre. Il prezzo obiettivo è quasi sette volte il livello attuale. Sembra molto, ma il volatile mercato delle criptovalute può offrire mosse di quella grandezza epica in fretta. Ad esempio, i prezzi dell’etere sono aumentati di oltre 20 volte da marzo 2020 a marzo 2022.

È una questione di tempo

Non ci sono garanzie che la prossima ripresa sarà così, ovviamente. Diciamo solo che non sarei sorpreso se Ether moltiplicasse il suo valore di mercato di 7 o più in mezzo a una ripresa generale del mercato delle criptovalute, con il proprio aggiornamento della piattaforma che fornisce più carburante per l’incendio. Tutte le componenti di questo potenziale futuro sono a posto e la mossa rialzista del mercato è solo una questione di tempo, purché tu sia d’accordo sul fatto che le criptovalute e le reti blockchain abbiano un futuro utile.

In queste circostanze, Ethereum sembra quasi certo di raggiungere il traguardo dei prezzi di 10.000 dollari, per poi continuare a salire a lungo termine. Nel processo, la capitalizzazione di mercato supererà il limite di trilioni di dollari quando i prezzi di Ether raggiungeranno 8.221 dollari per moneta. A mio avviso, queste metriche di riferimento stanno arrivando, e probabilmente entro il prossimo anno o due.