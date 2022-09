Binance che non invia SMS: come risolvere l’errore

Cosa fai quando la verifica SMS di Binance non funziona? L’utilizzo della sicurezza tramite numero di telefono è una delle 4 opzioni su Binance. Tuttavia, Binance non invia SMS con codice di verifica è un errore comune. Lo esploreremo insieme nel seguente articolo.

Qual è il codice SMS su Binance?

Binance applica 4 forme di sicurezza: email, Google Authenticator, chiave di sicurezza o numero di telefono.

Se si utilizza la funzione di sicurezza del numero di telefono, è necessario inserire il codice inviato da Binance via SMS.

Senza questo codice di verifica, non sarai in grado di accedere al tuo account Binance o effettuare un deposito / prelievo su Binance.

Alcune cause di Binance non invia SMS con codice di verifica

La sicurezza dell’account è essenziale quando si utilizza Binance. Ma il Binance non invia il codice di ri-verifica SMS si verifica frequentemente. Ecco alcuni motivi:

L’area in cui ti trovi ha un segnale telefonico instabile.

È possibile impostare la funzione per bloccare i messaggi sul telefono.

Binance è sovraccarico di un sistema di invio SMS.

La trasmissione internazionale di SMS di Binance ha un problema.

Qual è l’impatto della mancata ricezione del codice di verifica SMS di Binance?

La mancata ricezione del codice di verifica SMS di Binance causa molti problemi. Alcuni esempi sono i seguenti:

Quando devi effettuare un deposito/prelievo dal tuo conto Binance

Quando devi accedere al tuo account Binance

Quando devi modificare le impostazioni del tuo account Binance

Soprattutto quando il mercato delle criptovalute si muove, è necessario prendere rapidamente profitto o stop loss. Senza il codice Binance, non sarai in grado di accedere al tuo account.

Alcuni modi per risolvere quando Binance non invia il codice di verifica

Metodo 1: Si riprova dopo 30 minuti. In caso contrario, si prega di continuare a farlo in seguito.

Metodo 2: controlla il segnale telefonico nell’area in cui ti trovi. Trovi un posto con un segnale migliore.

Metodo 3: disattiva il blocco dei messaggi sul telefono.

Metodo 4: riavvia il telefono.

Metodo 5: prova la verifica vocale.

Come passare alla verifica vocale quando la verifica SMS di Binance non funziona

Eseguire le operazioni seguenti:

Passaggio 1: visita il seguente link: https://www.binance.com/en/authenticate/sms

Passaggio 2: fai clic su “Prova la verifica vocale”.

Passo 3: Viene visualizzata la finestra di conferma che chiede di inviare la verifica vocale; seleziona “Ok”.

La tua richiesta di recuperare il codice di verifica. Riceverai una telefonata da Binance. Fai clic per ascoltare e inserisci il codice che Binance legge nella finestra che chiede di inserire il codice di verifica.

Conclusione

Sopra ci sono alcuni modi per aiutarti a correggere Binance non inviando un codice di verifica SMS. Se non puoi farlo, aspetta fino al giorno successivo per farlo di nuovo. Questo errore è diffuso tra gli utenti di Binance. Pertanto, Investiki.com ti incoraggia a utilizzare la verifica email e Google Authenticator. Se si utilizza la verifica del numero di telefono, è possibile disabilitare questa funzione di sicurezza.