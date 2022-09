Account professionale su eToro: ecco come richiederlo

Rispetto ai conti retail, i conti professionali su eToro offrono ai trader vantaggi più eccezionali rispetto a una leva più elevata (1:400). Per cambiare il tuo stato da cliente Retail a cliente Professional, dovrai soddisfare alcuni requisiti di base.

Questo articolo ti fornirà i criteri necessari e una breve guida per diventare un cliente professionale su eToro.

Criteri richiesti per gli account professionali

Per qualificarsi come trader professionista, è necessario superare un test che determina l’idoneità del trader e se si è idonei per questo tipo di account o meno.

Sono stati richiesti alcuni criteri, vale a dire:

Portafoglio finanziario: il tuo portafoglio finanziario deve superare $ 500.000 e non include proprietà o contanti.

il tuo portafoglio finanziario deve superare $ 500.000 e non include proprietà o contanti. Grande volume di scambi: devi aver effettuato almeno 10 transazioni forex con un valore totale minimo di $ 500.000 in un periodo di tempo recente.

devi aver effettuato almeno 10 transazioni forex con un valore totale minimo di $ 500.000 in un periodo di tempo recente. Esperienza professionale: è necessario avere almeno un anno di esperienza lavorativa nel settore finanziario.

Solo coloro che soddisfano almeno due dei tre requisiti qualificanti possono cambiare il loro status da Cliente Retail a Cliente Professionale.

Passaggi per richiedere un account professionale su eToro

Per candidarsi, attenersi alla seguente procedura:

1.

Vai alla pagina di registrazione dell’account professionale QUI

2. Fai clic su “Start” e completa il modulo spuntando le caselle accanto ai criteri che ti si applicano.

3. Invia la tua candidatura cliccando su “Confermo”.

Se trasferiti con successo a clienti professionali, possono accedere a una leva finanziaria più elevata (1:400) rispetto ai clienti al dettaglio, consentendo loro di aprire posizioni molto più grandi. A sua volta, una leva finanziaria più elevata ridurrà i tassi di margine nei casi in cui la leva finanziaria viene applicata agli strumenti finanziari.

Inoltre, in rare occasioni in cui le condizioni di mercato causano un saldo negativo sul conto di trading dei clienti professionali, eToro assorbirà la perdita e ripristinerà il loro capitale a zero, come per i conti dei clienti al dettaglio.

I clienti professionali, tuttavia, rinunciano a determinate protezioni dell’ESMA come il Fondo di compensazione degli investitori e il ricorso al Financial Ombudsman Service. E dovrebbero sempre riconoscere i rischi associati alla leva finanziaria più elevata in modo da applicare adeguatamente i protocolli di gestione del rischio per prevenire una sostanziale perdita di capitale iniziale.