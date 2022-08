Binance DEX: cos’è e come funziona

Lo sviluppo del mercato delle criptovalute porta ad una crescente domanda di transazioni e archiviazione crittografiche.

Binance · DEX è uno scambio di criptovaluta decentralizzato sicuro, facile da usare e a basso costo. Il seguente articolo introduce Binance DEX, le diverse funzionalità tra Binance e Binance DEX e il modo più veloce per creare un portafoglio.

Cos’è Binance DEX?

Binance DEX è uno scambio di criptovaluta decentralizzato sviluppato sulla piattaforma blockchain di Binance Chain. Consente agli utenti di scambiare criptovalute, emettere direttamente ed elencare nuovi token. Supporta hardware e portafogli soft che si connettono alla rete Binance Chain.

Consente agli utenti di gestire i propri portafogli e cripto-asset come uno scambio decentralizzato. Al contrario, gli scambi di criptovaluta decentralizzati come Binance controllano e memorizzano le informazioni sulle transazioni e sulle risorse degli utenti.

Caratteristiche di Binance DEX

Invia e ricevi BNB e token sul DEX a qualsiasi persona.

Emettere nuovi token.

Masterizza token (se lo desideri)

Blocca alcuni token e rilasciali secondo necessità.

Consiglia nuove coppie di criptovalute

Scambia coppie crittografiche create dalla comunità.

In particolare, rende i fondi degli utenti più sicuri. Le risorse utente memorizzano solo la chiave privata sul dispositivo del proprietario e hanno il pieno controllo sulla risorsa e sulla chiave privata.

Come creare un portafoglio per accedere a Binance DEX?

È uno scambio decentralizzato. Gli utenti gestiscono le loro risorse, quindi per accedere a DEX, gli utenti non hanno bisogno di un account ma hanno solo bisogno di un codice di portafoglio e di una password. Se si perde una chiave privata, una frase mnemonica o un file Keystore, nessuno, incluso Binance, può recuperare il portafoglio dell’utente.

Quando si crea un nuovo portafoglio, l’utente riceve le seguenti informazioni segrete.

Gli utenti devono mantenere riservate queste informazioni e non divulgarle a nessun altro.

Il Keystore contiene la chiave privata, la chiave pubblica e l’indirizzo del portafoglio. Questo file è protetto da password e crittografato. Gli utenti dovrebbero utilizzare questo metodo per accedere ai portafogli in assenza di dispositivi hardware di supporto.

La frase mnemonica è stata creata sulla base dell’elenco BIP39, consentendo agli utenti di accedere ai propri portafogli personali e come supporto di backup. Tuttavia, gli utenti dovrebbero limitare l’utilizzo di questo modo per accedere al portafoglio.

La chiave privata consente agli utenti di accedere al portafoglio, ma non è consigliata per un uso frequente. La chiave privata deve essere utilizzata solo come supporto di backup.

I passaggi sono i seguenti:

Passo 1: Accedi alla home page. Immettere la password nella casella [Imposta una nuova password] e confermare nuovamente [Immettere nuovamente la password]. Le password includono lettere minuscole, maiuscole, numeri e caratteri speciali. Quindi selezionare [Ho capito …], selezionare [Scarica file Keystore] per scaricare il file Keystore sul computer.

Passaggio 2: scaricare e archiviare informazioni riservate

Dopo aver scaricato il file, salvarlo e memorizzarlo con attenzione. Quindi selezionare [Continua].

Registrare le parole chiave di recupero in ordine, salvarle con attenzione e fare clic su [Continua].

Fare clic su [Visualizza la mia chiave privata] per visualizzare la chiave segreta, quindi fare clic su [Continua].

Binance DEX chiede se l’utente può salvare le 24 chiavi di ripristino e selezionare [Sì].

Binance DEX richiede la riconferma di 3 delle 24 parole chiave casuali, la compilazione delle parole chiave richieste e la selezione di [Continua].

Fai clic su [Sblocca il portafoglio] per completare la creazione del portafoglio su Binance DEX.

Concludere

È uno scambio decentralizzato, quindi gli utenti sono pienamente responsabili delle loro risorse. Pertanto, quando si crea un portafoglio, gli utenti devono archiviare attentamente le informazioni di sicurezza per mantenere al sicuro le risorse nel portafoglio. Ci sono alcune note per gli utenti per proteggere le risorse su Binance DEX come segue: