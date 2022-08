Trailing Stop Loss: cos’è e come funziona

Trailing Stop Loss aka la mossa Stop Loss. La caratteristica è che il livello Stop Loss funziona a seconda che la posizione sia Acquista o Vendi. In questo articolo, discutiamo di come funziona il Trailing Stop Loss con ordini di acquisto su eToro.

Il modo in cui il Trailing Stop Loss con ordine di vendita funziona su eToro, pensi il contrario.

Cos’è il Trailing Stop Loss?

Il Trailing Stop Loss colloca un ordine stop-loss a un intervallo fisso al di sopra o al di sotto del prezzo di mercato, a seconda che la posizione sia VENDI o ACQUISTA.

Finché il mercato si muove a tuo favore, lo stop loss si muoverà con esso, mantenendo la stessa distanza bloccata dal tasso di mercato corrente.

Il principio del Trailing Stop Loss con ordini di acquisto è semplice:

Il prezzo sale e lo stop loss viene automaticamente aumentato in base alla distanza fissa preimpostata.

Quando il prezzo scende, lo stop loss si ferma, non scende.

Come lavorare Trailing Stop Loss su eToro

Quando selezioni Trailing Stop Loss nell’ordine, lo Stop Loss viene aumentato in base alla distanza fissa impostata in precedenza se il prezzo sale.

Se il prezzo scende, come lo Stop Loss medio, toccando Stop Loss si chiuderà l’ordine.

Hai la possibilità di impostare il tuo stop loss non appena apri il trade o in qualsiasi momento successivo.

Tutto quello che devi fare è fare clic su “Stop Loss” nella finestra Open Trades e Trailing Stop Loss appare di seguito. Il divario di prezzo fisso viene aggiornato di conseguenza se si modifica manualmente lo Stop Loss mentre il Trailing Stop Loss è attivo.

Quando dovresti usare Trailing Stop Loss?

Il nostro consiglio è che il Trailing Stop Loss dovrebbe essere applicato solo quando sei già redditizio e soddisfatto del profitto del tuo ordine di acquisto aperto. Tuttavia, se chiudi il prezzo, il prezzo continuerà ad aumentare. Vuoi aumentare i tuoi profitti preservando i tuoi profitti esistenti.

Tuttavia, tieni presente che su eToro, solo quando l’ordine è già redditizio puoi impostare stop loss in modo positivo e lo Stop Loss deve essere inferiore o uguale al profitto come mostrato di seguito.

Ecco un esempio che illustra un caso specifico in cui funziona trailing stop loss e perché dovrebbe essere utilizzato solo quando l’ordine è già redditizio:

Effettui un ordine di acquisto a 100 USD / azione. Imposta lo Stop Loss a 80 USD e attiva lo Stop Loss Scorrevole. Quindi il livello di distanza fisso è di 20 USD.

– Caso 1: Quindi il prezzo aumenta a 110usd, Stop Loss aumenta automaticamente a 90usd. Successivamente, il prezzo scende a 100 USD, lo Stop Loss è ancora a 90 USD.

Se il prezzo sale di nuovo a 105 USD, lo Stop Loss è ancora a 90 USD perché si basa su una distanza fissa di 20 USD dal prezzo più alto di 110 USD.

Ma se il prezzo sale a 115 USD, allora Stop Loss di nuovo a 95 USD. E ora il prezzo scende e raggiunge 95usd, l’ordine è tagliato a 95usd.

=> Quindi acquisti a 100 USD, imposti uno stop loss di 80 USD e hai uno stop loss a 95 USD. Quindi, questo caso spiega perché il trailing stop dovrebbe essere utilizzato solo quando c’è un profitto, evitando chiusure inutili perché il prezzo è costantemente fluttuante.

– Caso 2: Quindi il prezzo scende a 90 USD, lo Stop Loss rimane a 80 USD. Il prezzo scende a 80 USD, lo Stop Loss viene attivato e l’ordine viene chiuso.

Trailing Stop Loss è lo stop loss in movimento, non fisso come lo Stop Loss. Quindi assicurati di avere una buona comprensione di come funziona prima di usarlo nel trading.