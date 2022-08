Binance DEX: cos’è e come utilizzarlo

in

Binance · DEX è noto come uno scambio di criptovaluta decentralizzato. Ciò significa che è completamente sicuro e solo i titolari di account hanno accesso alle risorse su Binance DEX. Tuttavia, è anche una vulnerabilità che gli utenti possano perdere in modo permanente le risorse memorizzate qui se non stanno attenti.

Come usare Binance DEX? Il seguente articolo guida come depositare / prelevare su Binance DEX nel modo più dettagliato.

Come usare Binance DEX?

L’interfaccia di Binance DEX, anche se a differenza di quella di Binance, può essere scoraggiante per i neofiti. Tuttavia, anche l’interfaccia dello scambio Binance DEX è abbastanza semplice.

Sulla barra degli strumenti di Binance DEX, ci sono diverse funzionalità, tra cui:

Explorer è il posto giusto per accedere al libro mastro blockchain di Binance Chain. Qui gli utenti possono controllare ogni transazione e il numero di blocchi in tempo reale di Binance.

Il mercato include Bep2 Token e Bep8 Minitoken. Attualmente, gli utenti utilizzano principalmente Token Bep 2. MiniToken è un token unico su Binance Chain, che non è stato ampiamente utilizzato.

L’ordine è il luogo in cui controllare le transazioni, gli ordini in sospeso e la cronologia delle transazioni dell’utente, inclusi gli ordini aperti, la cronologia degli ordini, la cronologia delle negoziazioni e la cronologia delle commissioni.

La transazione è un luogo in cui controllare la cronologia dei depositi e dei prelievi e i corrispondenti token Txid e Txfee di ciascuna transazione sulla Binance Chain.

I saldi sono dove gli utenti controllano il saldo delle monete sul segreto DEX di Binance.

Inoltre, accanto alla scheda Saldi c’è il posto dove gestire l’account Binance DEX. Qui gli utenti possono copiare l’indirizzo del portafoglio, collegare un altro portafoglio Binance DEX o disconnettere il portafoglio corrente.

Come depositare monete BNB su Binance DEX?

Attualmente, Binance DEX offre dozzine di coppie di monete. Per fare trading su Binance DEX, gli utenti devono depositare monete sul proprio account Binance DEX. BNB è la moneta con il maggior numero di coppie di trading. Il seguente articolo ti guida a depositare BNB nel tuo portafoglio su Binance DEX.

Fai clic sulla scheda Dell’indirizzo del portafoglio Binance DEX (a destra della scheda Saldi), fai clic sul simbolo di copia.

Seleziona Portafoglio/Panoramica. Quindi fare clic su Prelievo / Prelievo Crypto

Scatola delle monete: seleziona BNB.

Casella Indirizzo: incolla l’indirizzo del portafoglio Binance DEX copiato nel passaggio precedente in questa casella.

Casella di rete: selezionare esattamente BEP2 e premere Conferma

Casella Importo: inserisci l’importo di BNB che desideri depositare nel portafoglio Binance DEX.

La riga Ricevi importo mostra la quantità di monete che verranno ricevute dopo aver dedotto le commissioni di transazione pagate alla rete blockchain.

Fai clic su Ritira per terminare.

L’utente riceve quindi un’e-mail da Binance che chiede di confermare il prelievo. Fare clic su Conferma prelievo per garantire nuovamente l’operazione. Dopo circa 2-5 minuti, il processo di deposito delle monete in Binance DEX è completato. Controlla la moneta ricevuta nella scheda Transazioni, mostrando che l’IN blu è il deposito di monete riuscito. L’utente che controlla nella scheda Saldi visualizza anche la quantità di BNB appena caricata qui.

Come prelevare monete da Binance DEX

Dopo aver fatto trading su Binance DEX, gli utenti vogliono prelevare profitti o capitale depositato nel portafoglio Binance DEX. Per prelevare monete da Binance DEX, è necessario trasferire monete a BNB e quindi prelevare monete da Binance DEX al portafoglio di scambio Binance. Gli utenti possono quindi vendere quelle monete per fiat utilizzando la funzione P2P di Binance.

Per prelevare monete da Binance DEX, gli utenti accedono al proprio account Binance.com, fare clic su Portafoglio / Panoramica Portafoglio. Quindi fare clic su Deposita / Deposita Crypto.

Nella casella Moneta, seleziona BNB.

Nella casella Rete selezionare BEP2 e fare clic su OK.

L’indirizzo del portafoglio che riceve BNB e MEMO viene visualizzato sullo schermo. Copia l’indirizzo e il MEMO e incollali nella finestra corrispondente su Binance DEX.

Nota: Binance utilizza 1 indirizzo di portafoglio BNB per tutti gli utenti, quindi ogni account utente è distinto da un Memo. Pertanto, quando si inviano monete al conto Binance, l’utente deve prestare particolare attenzione alla compilazione corretta delle informazioni MEMO. Se, quando depositano monete in Binance, gli utenti inseriscono il MEMO sbagliato, gli utenti potrebbero perdere beni.

Accedi al tuo account Binance DEX, fai clic sulla scheda Saldi. Nella casella di ricerca digitare BNB e selezionare Invia.

Inserisci la password del tuo portafoglio Binance DEX e fai clic su Conferma.

Nella casella Seleziona risorsa selezionare BNB.

Alla casella Indirizzo: Incolla l’indirizzo del portafoglio BNB sullo scambio Binance.com ottenuto nel passaggio precedente.

Casella Importo: inserisci l’importo di BNB che desideri prelevare da Binance DEX.

Casella MEMO: Inserisci l’esatto MEMO mostrato nella finestra Binance.com nel passaggio precedente.

Nella schermata che mostra la commissione di transazione da pagare per la rete blockchain, fare clic su Avanti per continuare.

Controlla tutte le informazioni sul prelievo e fai clic su Invia transazione.

Pertanto, il processo di prelievo da Binance DEX a Binance è stato completato. Dopo circa 2-5 minuti, la quantità di monete viene visualizzata sul portafoglio Binance.com. Gli utenti che effettuano il check-in nella scheda Transazione di Binance DEX vedono il display rosso OUT come ritiro riuscito.

Conclusione

Depositare / prelevare denaro su Binance DEX è relativamente veloce e semplice. Tuttavia, gli utenti devono fare molta attenzione quando copiano e incollano l’indirizzo del portafoglio che riceve la moneta e il MEMO allegato a ciascuna transazione. Quando si effettua un deposito / prelievo su Binance DEX, un utente deve sempre pagare una commissione, che è pubblicamente visibile su ogni operazione, per pagare la rete blockchain. Tuttavia, questa commissione è minima, quindi gli utenti non devono preoccuparsi quando vedono questi addebiti.