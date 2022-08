Scambiare monete su Binance DEX: le guida passo passo

Binance · DEX è una piattaforma più economica rispetto a un tradizionale scambio di criptovaluta. Il seguente articolo esamina i costi di utilizzo di Binance DEX e le istruzioni su come scambiare monete su Binance.

Commissioni quando si utilizza Binance DEX

Quando si utilizza Binance DEX, ci sono solo due commissioni principali, tra cui la commissione di deposito / prelievo e la commissione di transazione.

Quando si inviano monete da un’altra piattaforma a Binance DEX o viceversa, gli utenti devono solo pagare la commissione alla persona che effettua la conferma della transazione sulla Blockchain. Questa commissione è relativamente bassa e gli utenti non devono pagare commissioni allo scambio come fanno su altri scambi centralizzati.

Inoltre, quando si effettua una transazione, gli utenti devono anche pagare una piccola commissione in BNB o in qualche altra moneta.

Tuttavia, questa è anche una commissione ragionevolmente piccola resa pubblica in ogni transazione. E gli utenti non devono preoccuparsi molto di questa tassa.

Impara l’interfaccia della finestra delle monete di trading su Binance DEX

L’angolo in alto a sinistra dello schermo è l’area in cui gli utenti possono scegliere le coppie di trading

La finestra inferiore è un’area per tenere traccia della cronologia dei prezzi e dei volumi in tempo reale sullo scambio

La finestra seguente è un’area che visualizza informazioni dettagliate sulla coppia di trading selezionata, comprese le informazioni sul prezzo, il volume degli scambi e l’intervallo di tempo corrispondente a ciascun grafico.

Sotto queste finestre c’è un’area per il monitoraggio degli ordini in sospeso e della cronologia e del saldo delle transazioni nell’account dell’utente.

L’area della finestra a destra dello schermo è un elenco di ordini in sospeso sullo scambio. Gli utenti possono scegliere di visualizzare gli ordini di vendita, acquistare gli ordini separatamente o visualizzare sia gli ordini di acquisto che di vendita in questa finestra.

Gli ordini rossi in sospeso sono ordini di vendita in sospeso. Gli utenti che desiderano acquistare a qualsiasi prezzo fanno clic su quell’ordine e inseriscono l’importo della transazione nella finestra della transazione ACQUISTA.

Gli ordini verdi in sospeso sono ordini in sospeso di acquisto, simili a quelli nel portafoglio ordini di vendita. Gli utenti che desiderano vendere su qualsiasi ordine in sospeso devono fare clic sull’ordine blu corrispondente e compilare la quantità nella finestra della transazione VENDI di seguito.

La finestra in basso a destra dello schermo è l’area per effettuare ordini BUY o SELL.

Come effettuare un ordine di acquisto su Binance DEX?

Per scambiare una coppia di monete su Binance DEX, un utente deve avere una moneta nella coppia disponibile. Ad esempio, se hai BNB, puoi scegliere una delle coppie di monete che hanno BNB. La valuta di fronte è la valuta da acquistare o vendere, e la moneta dietro è l’unità di transazione. Ad esempio, scegli la coppia BNB/USDT. Gli utenti devono utilizzare USDT per acquistare BNB e vendere BNB per guadagnare USDT.

I passaggi per ordinare di acquistare BNB con la coppia BNB / USDT sono i seguenti. Altre coppie di monete fanno lo stesso.

Accedi al tuo account Binance DEX e deposita una moneta sul conto.

Seleziona una coppia di monete da scambiare (1), dovrebbe esserci una moneta nella coppia nell’account.

Segui il grafico (3) per scegliere il momento giusto per acquistare o vendere.

Segui il libro degli ordini (5) per conoscere il prezzo dell’ordine di mercato e scegliere il prezzo più adatto alla domanda.

Nella casella dell’ordine (6), inserisci le informazioni sul prezzo in sospeso nella casella Prezzo, inserisci l’importo che desideri acquistare nella casella Importo, vedi l’importo di USDT richiesto per effettuare la transazione nella casella Totale.

Fare clic su Acquista BNB per completare l’immissione dell’ordine in sospeso nel portafoglio ordini (5).

Gli ordini in sospeso vengono visualizzati nella scheda Ordini aperti (4)

Quando il mercato ha un ordine SELL BNB allo stesso prezzo del prezzo impostato, l’ordine viene eseguito, le informazioni sulla transazione vengono visualizzate nella cronologia delle negoziazioni (4).

Come vendere una moneta a scopo di lucro su Binance DEX?

Dopo aver acquistato BNB per un po ‘, BNB ha aumentato il suo prezzo e gli utenti vogliono vendere BNB a scopo di lucro. Se BNB scende di prezzo, gli utenti devono vendere BNB per limitare le perdite. Eseguiamo gli stessi passaggi per selezionare la coppia di monete BNB / USDT quando effettuiamo un ordine di acquisto. Nella finestra dell’ordine di vendita, inserisci le informazioni su prezzo e quantità e fai clic su VENDI BNB. Se vuoi eseguire subito l’ordine, clicca su Best Bid.

Conclusione: scambia monete su Binance DEX

Per essere abbinato e completare la transazione il più rapidamente possibile, l’utente deve inserire il prezzo nella casella Prezzi come i prezzi disponibili sul libro degli ordini. Oppure il prezzo deve corrispondere alla realtà del mercato. Se imposti un prezzo che non corrisponde al mercato, la transazione potrebbe non andare mai a buon fine.