Binance DEX Vs Binance: vantaggi e svantaggi

Binance DEX è uno scambio di criptovaluta decentralizzato che è stato lanciato allo scambio centralizzato Binance. Il seguente articolo analizzerà i vantaggi e gli svantaggi di Binance DEX vs Binance e guiderà gli utenti ad accedere al proprio account Binance DEX in modo corretto e rapido.

Vantaggi di Binance DEX vs Binance

Uno dei vantaggi più importanti di Binance DEX rispetto a Binance è che consente agli utenti di controllare le proprie risorse senza passare attraverso un altro intermediario. Gli utenti possono gestire le loro chiavi private per proteggere le loro risorse crittografiche. Pertanto, gli utenti non devono sopportare i rischi di scambi fraudolenti o scambi compromessi.

Poiché gli utenti controllano i loro beni, non sono tassabili o regolamentati da alcuna autorità.

Storicamente, lo scambio di criptovaluta Coinbase è stato richiesto dalla direzione di inviare le informazioni sull’account del cliente per tassare questi account. Ma questo non è possibile con un DEX perché un DEX è uno scambio peer-to-peer, solo gli utenti gestiscono i loro account e nessuno ha le loro informazioni riservate.

Per i trader, lo scambio Binance DEX ha un vantaggio importante: commissioni di transazione economiche perché gli utenti devono pagare solo per la rete di conferma sulla blockchain di Binance Chain.

Gli utenti non devono pagare commissioni per uno scambio centralizzato come fanno su Binance o qualsiasi altro scambio centralizzato.

Svantaggi di Binance DEX vs Binance

Sebbene ci siano molti vantaggi rispetto agli scambi centralizzati di criptovaluta, Binance DEX in particolare e gli scambi DEX in generale presentano ancora alcuni svantaggi come segue:

Lo scambio DEX è abbastanza difficile da usare per i nuovi arrivati, specialmente quelli che sono abituati agli scambi centralizzati amichevoli di oggi.

Gli utenti non possono recuperare le risorse memorizzate nel proprio account DEX perché gli utenti gestiscono i propri account, comprese le chiavi private se perdono o rivelano informazioni riservate.

Gli scambi DEX sono ancora relativamente nuovi per gli utenti, quindi il volume degli scambi è ancora carente. Pertanto, la liquidità sulle borse DEX è ancora limitata. In futuro, se gli scambi DEX saranno più popolari tra la comunità, Binance DEX può superare questo inconveniente.

Come accedere al tuo account Binance DEX?

Per accedere al tuo account Binance DEX, gli utenti possono scegliere uno dei seguenti modi: utilizzando Keystore File e password, utilizzando 24 parole chiave di recupero o utilizzando Ledger Nano S o Trust Wallet e portafogli Binance DEX supportati. Se accedi a Binance DEX tramite il sito Web ufficiale, puoi utilizzare Il File Keystore o accedere tramite portafogli come Ledger o Trust Waller per proteggere il tuo account.

Login a Binance DEX tramite portafoglio mobile:

Le app di portafoglio mobile supportate includono Trust Wallet, SafePal, CoolWallet S, Math Wallet, Meet.one, Equal, Atomic Wallet

Accedi al portafoglio delle tue app di archiviazione crittografica sul tuo telefono

Nella homepage di Binance DEX, seleziona Mobile Wallet

Fai clic su Ottieni il codice QR WalletConnect per ottenere il codice QR.

Utilizzare la fotocamera del telefono per eseguire la scansione del codice QR visualizzato sullo schermo

Fai clic su Apri portafoglio e fai clic su Connetti per accedere a Binance DEX sul desktop.

Come accedere a Binance DEX con Keystore File?

Visita la homepage di Binance DEX, seleziona KeyStore File.

Fai clic su Carica file keystore e carica il file keystore salvato sul tuo computer durante la creazione del portafoglio Binance DEX.

Inserisci la password del portafoglio

Continua a fare clic su Sblocca portafoglio ora per completare.

Come accedere a Binance DEX con una frase chiave di ripristino?

Vai alla homepage di Binance DEX, seleziona Frase di recupero.

Fare clic su Recupera un file Keystore

Inserisci 24 parole chiave di sicurezza nella casella vuota e fai clic su Invia per completare.

Nota quando si accede e si utilizza Binance DEX

Per evitare di essere truffati, gli utenti devono contattare Binance DEX attraverso alcuni dei mezzi ufficiali di seguito:

Sito ufficiale: https://www.binance.org/

Telegramma: https://t.me/BinanceDEXchange

Twitter: https://www.twitter.com/binance_dex

Forum: https://community.binance.org/

Non fornire arbitrariamente alcuna informazione di sicurezza dell’account a nessuno, comprese le persone che affermano di essere dipendenti di Binance DEX, per evitare il furto dell’account.