Trading di Futures su Binance: cos’è e come funziona

Abbiamo imparato a conoscere i termini relativi al trading di futures e come creare un conto di trading Futures. Tuttavia, se sei nuovo sulla piattaforma Binance, potresti non sapere come accedere al mercato dei futures e iniziare a fare trading.

Il seguente articolo ti guiderà in dettaglio passo dopo passo per eseguire con successo un trade su Binance Futures.

Cos’è il trading di commissioni Futures su Binance?

Quando si fa trading su qualsiasi mercato, un fattore essenziale è la commissione di transazione. Le commissioni di trading possono influenzare i profitti e persino causare perdite se non considerate prima di sviluppare una strategia di trading. È fondamentale se il trader che utilizza il sistema è day trading, in quanto le commissioni possono essere piuttosto sostanziali quando si fa trading continuamente.

Binance è abbastanza trasparente nelle sue commissioni.

Le commissioni di trading di Futures Binance sono divise per il livello del conto e le commissioni si applicano a Maker e Taker. Inoltre, gli utenti che utilizzano BNB per pagare le commissioni di transazione riceveranno sconti. Il livello più basso (VIP 0) ha una commissione Maker dello 0,02% e una commissione Taker dello 0,04%. Se l’utilizzo di BNB come commissione di transazione è abilitato, Binance riduce questa commissione a solo lo 0,018% e lo 0,036%.

Per ottenere migliori incentivi tariffari, gli utenti devono mantenere una certa quantità di BUSD nell’account per aumentare il livello VIP delle prestazioni a un livello più alto. Di conseguenza, maggiore è il livello VIP, minore è la commissione di transazione.

Le commissioni di transazione del mercato Futures sono solitamente inferiori a quelle del mercato Spot. Tuttavia, il volume delle richieste è cinque volte maggiore di Spot con il mercato futures per aumentare il livello VIP.

Perché fare trading di futures su Binance?

Gli utenti di Trading Futures su Binance possono scegliere tra oltre 500 token diversi dai token Defi alle criptovalute emergenti. Le coppie di trading vengono costantemente aggiornate per soddisfare tutte le esigenze degli investitori.

Binance è il principale grande scambio al mondo, quindi è il più liquido sul mercato. Gli utenti possono completare rapidamente le transazioni e soffrire meno di slittamento.

Binance Futures addebita commissioni relativamente basse rispetto a scambi simili. La commissione di trading è anche solo dello 0,000% / 0,017% con il livello VIP 9. Questo è un grande vantaggio per i trader ad alto volume per mantenere i loro profitti. Inoltre, Binance offre anche una riduzione delle commissioni per le transazioni che pagano commissioni in BNB o BUSD, in modo che gli utenti possano risparmiare ancora di più.

Binance Futures offre una leva fino a 125x rendendo facile per i trader implementare piani di trading anche senza troppi investimenti.

Binance Futures offre sia ordini BUY che SELL, consentendo agli utenti di sfruttare qualsiasi opportunità di trading sia che il mercato sia al rialzo o al ribasso.

Binance ha attualmente quasi 30 milioni di utenti regolari, rendendolo un marchio rispettabile nella comunità dei trader di criptovalute.

Binance ha un volume di scambi di trilioni di dollari nel 2021 e il volume di trading di picco giornaliero di Binance è fino a $ 76 miliardi. Ciò garantisce un’eccellente liquidità e reputazione per gli utenti.

Le caratteristiche di sicurezza di Binance sono costruite in modo molto rigoroso, tra cui KYC, 2FA, … per proteggere gli account utente.

In particolare, Binance ha un fondo assicurativo di quasi $ 300 milioni per proteggere i suoi utenti per garantire che i profitti dei trader siano completamente pagati e che i loro beni siano protetti.

Inoltre, Binance supporta 17 lingue diverse a livello globale con un’interfaccia abbastanza facile da usare per garantire che chiunque possa fare trading senza intoppi.

Come fare trading di futures su Binance?

Accedi al tuo account Binance per fare trading sui futures. Se non hai un account, registrati utilizzando il link qui sotto:

Sulla barra degli strumenti, selezionare Derivati e selezionare il tipo di contratto: USDT-M Futures, COIN-M Futures. Il seguente articolo illustra il contratto USDT-M.

Seleziona la coppia di trading nell’angolo superiore dello schermo.

Trasferisci/acquista monete su un conto Futures:

Se non hai monete sul tuo account Binance, fai clic su Acquista Crypto.

Se hai monete in Binance ma in portafogli Spot, fai clic su Trasferisci.

Se hai già una moneta, ma quella moneta non è nell’elenco delle coppie di monete nel Contratto Futures, fai clic su Converti.

Questo articolo illustra il trasferimento di denaro dal portafoglio Spot al portafoglio Futures. Le forme rimanenti fanno lo stesso.

Seleziona Trasferisci

Scegli la moneta attualmente nel portafoglio Spot

Compila la quantità

Fai clic su Conferma

Selezionare la modalità margine (Cross o Isolated) e la modalità leva, quindi selezionare Conferma.

Modalità cross margin: utilizza l’intero saldo nel conto a margine per evitare la liquidazione delle posizioni aperte.

Modalità margine isolato: utilizzare l’importo del margine solo nel caso in cui la posizione sia in perdita e sia necessario liquidare la posizione aperta.

Se si utilizza il margine, gli utenti dovrebbero scegliere solo la modalità Isolata per gestire il capitale per ogni ordine individualmente.

Scegli il tipo di ordine che desideri negoziare:

Inserisci la quantità,

Opzioni per stop loss, take profit

E scegli una posizione Buy/Long o Sell/Short.

Dopo aver effettuato un ordine, le informazioni sulla transazione verranno visualizzate nell’angolo inferiore dello schermo, sotto il grafico.

Se vuoi chiudere immediatamente una posizione, devi solo fare clic sulla posizione che desideri chiudere, l’ordine si chiuderà immediatamente.

Se vuoi chiudere tutte le posizioni, clicca su “Chiudi tutte le posizioni”

Quindi abbiamo imparato come effettuare ordini Futures su Binance. Tuttavia, per fare trading con successo, è necessario conoscere maggiori conoscenze sull’analisi dei grafici, l’analisi tecnica per identificare buone opportunità di trading. Binance Futures è un mercato rischioso, soprattutto se con leva finanziaria. Gli utenti devono limitare l’uso di una leva elevata per evitare rischi per il capitale di investimento quando il mercato non segue le aspettative.