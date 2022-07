Binance Launchpool: cos’è e come funziona

Gli investitori di criptovaluta che memorizzano le risorse nei portafogli crittografici per un lungo periodo di attesa di un aumento / diminuzione a seconda della situazione del mercato potrebbero ritenere che sia uno spreco. Binance ha lanciato una funzione che consente alle risorse crittografiche di introdurre nuovi token mentre gli investitori li detengono.

Questo articolo apprende su Launchpool: Cos’è Binance Launchpool? Come funziona? Come fare soldi da Launchpool.

Cos’è Binance Launchpool?

Binance Launchpool è una funzione di investimento che aiuta gli utenti a investire in progetti Defi di qualità per ricevere profitti come nuovi token. I progetti Defi tramite Launchpool possono distribuire token agli utenti. Quindi Launchpool è una forma di intermediario efficace sia per gli utenti che per i nuovi progetti Defi. Per investire in Binance Launchpool, gli utenti investono monete puntate in un progetto Defi su Binance al pool di liquidità.

Di conseguenza, gli utenti utilizzano BNB o BUSD e lo staking per ricevere ricompense (Yield Farming) è il token del progetto.

I vantaggi della funzione Launchpool:

Gli investitori possono ottenere rapidamente nuovi token con pochi tocchi.

Bonus ogni ora, gli investitori sono flessibili per investire o prelevare in qualsiasi momento.

Gli investitori hanno l’opportunità di accedere e ricevere token da progetti di qualità in anticipo.

Possedere token consente agli investitori di possedere token che possono aumentare notevolmente in futuro.

Come funziona Binance Launchpool?

Gli investitori di Launchpool salvano BNB o BUSD (Farm Binance) per un certo periodo. Quindi, Binance paga agli investitori ricompense in token ogni ora in base al rapporto tra BNB o BUSD inizialmente puntato sul totale BNB e BUSD di ciascun pool. In 30 giorni, gli investitori ricevono nuovi token quotati su Binance a seconda del momento del conto alla rovescia di Launchpool. Subito dopo, gli investitori possono utilizzare i token guadagnati per fare trading.

Launchpool sembra simile a Binance Launchpad: un investimento in un nuovo progetto blockchain. Tuttavia, con Binance Launchpad, gli investitori devono utilizzare BNB per acquistare nuovi token quotati in borsa. Se gli investitori non hanno fretta, potrebbero non acquistarlo. Tuttavia, con Launchpool, gli investitori devono solo bloccare BNB o BUSD durante il pool e ricevere token.

Come fare soldi con Binance Lauchpool?

Condizioni di investimento LaunchPool

Per investire in Launchpool, gli investitori devono avere un account Binance regolare che abbia verificato con successo la loro identità. Se non hai un account Binance, registrati utilizzando il link qui sotto:

Inoltre, l’investitore deve anche avere BNB o BUSD disponibili nel portafoglio spot.

Come puntare Launchpool?

Accesso alla funzione Launchpool: Accedi agli account Binance, fai clic su Finanza, quindi fai clic su Binance Earn. Scorri verso il basso fino all’area Lauchpool, seleziona Vai a Launchpool.

Registrati per puntare su Launchpool: Selezionare il progetto, selezionare il tipo di token disponibile, fare clic su Stake Now. Seleziona Puntata nella finestra Il mio fondo, inserisci il numero di monete, quindi fai clic su Puntata.

Dopo un po ‘ di tempo, viene visualizzata la finestra I miei premi la ricompensa; fai clic su Richiedi premi per ricevere questa moneta sul portafoglio Spot Binance.

Conclusione

Quindi abbiamo appena imparato a conoscere la funzione Launchpool e come fare soldi da Binance Pauchpool. Questo è un modo molto sicuro e semplice per guadagnare monete gratuite. Tuttavia, spetta all’investitore determinare quali pool hanno un buon potenziale di rialzo per lo staking. Scopri altri modi per investire in Binance qui.