Binance Margin Guide: cos’è e come funziona

Binance Margin Guide: cos’è Binance Margin? Cosa dovrebbe essere tenuto a mente quando si fa trading? Se sei abituato a investire in criptovalute su altre piattaforme, passare a Binance ti sembrerà molte funzionalità di trading sconosciute. La funzione Margine su Binance è un ottimo esempio.

In questo articolo, impareremo a conoscere questa funzione.

Cos’è binance Margin Trading?

Trading a margine su Binance, noto anche come trading a margine. In termini semplici, il trading a margine è quando usi il tuo prestito Binance per aprire un’operazione molte volte superiore al tuo capitale.

Ad esempio:

Hai 10.000USDT nel tuo account Binance. Il prezzo di BTC è ora di 10.000 USD / BTC. Apri un normale ordine Acquista BTC. Puoi acquistare solo 1BTC. Successivamente, il prezzo di BTC è aumentato a 11.000 USD / BTC. Vendi 1 BTC che hai acquistato in precedenza e ottieni 11.000 USDDT, un profitto di 1.000 USD rispetto all’inizio.

In un’altra transazione, hai 10.000 USDT nel tuo portafoglio Margin. Anche il prezzo di BTC è a 10.000 USD / BTC. Apri un ordine per acquistare il margine 3BTC. A questo punto, hai usato i tuoi 1.000 USDDT e i 2.000 USDDT presi in prestito da Binance. Successivamente, il prezzo di BTC è aumentato a 11.000 USD / BTC. Vendi i 3 BTC che hai acquistato, guadagnando 33.000 USD. Paghi 20.000 USD presi in prestito (supponendo che l’interesse sia 0), ricevi 13.000 USDDT sul tuo conto, guadagni 3.000 USDDT con solo 10.000 USD inizialmente.

Note da sapere per evitare di perdere denaro quando si gioca a Margin Binance

1. Vantaggi del trading a margine

Il trading a margine binance ti fa un grande profitto: giocare a Binance Margin può farti un profitto maggiore rispetto all’apertura di un commercio simile quando fai trading di monete normali. Questo è il vantaggio più importante che attrae le persone quando investono in monete e criptovalute.

Il trading a margine Binance consente di diversificare il tuo portafoglio di investimenti. Poiché è possibile utilizzare il capitale preso in prestito con lo stesso capitale iniziale, è possibile aprire più posizioni.

Il trading a margine binance ti consente di entrare facilmente nelle negoziazioni senza grandi capitali.

2. Svantaggi della funzione di trading a margine.

Il margine è facile da perdere: il margine è come un’arma a doppio taglio. Più possibilità hai, maggiore è la perdita. Se prendi le decisioni di trading sbagliate, dovrai affrontare perdite maggiori.

Il trading a margine comporta un alto grado di rischio. Più perdi, più è probabile che tu debba affrontare il rischio di liquidazione involontaria del commercio.

3. Usa BNB come commissione di transazione per ottenere il 25% di sconto sulla commissione di transazione

Come appreso negli articoli precedenti, se si utilizza BNB per pagare le commissioni di transazione, si riceverà una riduzione della commissione del 25%. Pertanto, per evitare di perdere molte commissioni di trading a margine, è possibile abilitare il pagamento delle commissioni di transazione con BNB.

Nota, devi avere abbastanza saldo nel tuo portafoglio BNB da utilizzare come commissione di transazione. Se non c’è abbastanza saldo BNB nel tuo account, ti verrà addebitato come al solito.

4. Distinguere croce e margine isolato

La funzione Cross and Isolated Margin consente ai giocatori di scegliere come utilizzare il loro capitale per evitare di liquidare le loro posizioni di trading.

Cos’è il cross margin? Il margine incrociato è il tuo utilizzo dell’intero saldo del tuo conto per evitare di essere liquidato quando la tua posizione è in tendenza rispetto al mercato. Quando una posizione forzata viene liquidata, potresti perdere completamente il tuo account. Tuttavia, se il tuo account è più grande del calo del mercato, la tua posizione può essere lasciata al suo posto fino a quando non vuoi trarre profitto dalla tua posizione.

Cos’è il margine isolato? Il margine isolato consente solo di utilizzare il saldo del margine per evitare che la posizione venga liquidata. Quando il mercato va contro la tua posizione, la tua posizione è costretta a chiudersi se la perdita è maggiore del saldo del margine.

Quando la tua posizione va contro la tendenza del mercato, non dirai quando il mercato tornerà in pista con il tuo trade. Pertanto, l’utilizzo dell’intero saldo per mantenere la posizione liquida è rischioso e può portare a perdite.

Durante l’investimento, dovresti utilizzare solo una certa quantità di capitale per essere pronto a perdere per un trade. Se hai preso la decisione sbagliata in una posizione, accetta la perdita su quel trade e cerca un’altra opportunità. Questo è esattamente il modo in cui funziona Isolated Margin. E Investiki.com consiglia di utilizzare questa funzione per garantire la sicurezza del tuo investimento.

Conclusione: Margine Binance

Play Margin su Binance ti aiuta ad avere maggiori profitti, diversificare il tuo portafoglio e aprire più posizioni con lo stesso capitale del trading convenzionale. Potresti essere abituato ad essere sulla grande offerta principale per ottenere più denaro nel margine della transazione.

Il trading con margine nativo può anche farti perdere di più. Dovrai rischiare di perdere più del tuo investimento iniziale. Fatelo; qui c’è anche una caratteristica di transazione elevata.