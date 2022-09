PNL su Binance: cos’è e come funziona

Cos’è PnL su Binance? Cosa significa PnL nel tracciare e migliorare l’efficienza delle transazioni? È una domanda posta da molti neofiti a Binance. Il seguente articolo apprende su PnL su Binance per sfruttare efficacemente queste informazioni nella gestione del capitale.

Cos’è PNL su Binance?

PnL su Binance è l’acronimo inglese di Profit and Loss, che significa profit and loss. PnL su Binance è inteso come un rapporto di analisi di profitti e perdite sui tuoi conti Binance, come profitti e perdite in tempo reale, tra cui attività di detenzione e operazioni aperte. Il PNL cambierà in base alle fluttuazioni del mercato per le negoziazioni aperte o le attività di detenzione.

I numeri PnL sono confermati solo ufficialmente e non fluttuano con transazioni completate o esaurite nei portafogli su Binance.

Qual è la formula per calcolare PnL su Binance?

PNL sui conti Fiat e Spot:

PNL di ieri = Attività totali nel conto spot Ieri (alle 24:00:00 UTC) – Attività totali iniziali di oggi (alle 00:00:00 UTC) – Trasferisci e deposita il denaro netto di ieri.

L’ora di aggiornamento dei dati sarà nel fuso orario UTC+0.

L’orario di manutenzione è dalle 0 alle 2 del mattino (UTC + 0) tutti i giorni. Durante questo periodo, il PNL di ieri non verrà visualizzato.

PNL sul conto futuro:

I costi di transazione (ad esempio, commissioni, finanziamenti e commissioni di liquidazione) sono esclusi dal calcolo del PNL. L’analisi P&L a livello di conto include il P&L di transazione e di pagamento e il tasso di cambio non registrato P&L da partecipazioni, tutti valutati su base USD.

Con i futures con margine USDT, PNL è calcolato con la formula:

Long = (Prezzo di uscita – Prezzo di entrata) * Quantità

Short = (Prezzo di entrata – Prezzo di uscita) * Quantità

Contratto di margine in moneta, PnL calcolato con la formula:

PNL = Direzione di trading * Quantità * moltiplicatore del contratto * (1/prezzo di entrata – 1/prezzo di uscita)

Direzione di trading: long è 1, short è -1

PNL sul conto a margine:

I profitti e le perdite sono calcolati prendendo il valore BTC e USD del conto del margine all’inizio del periodo rispetto alla fine del periodo, escluse le variazioni dovute ai trasferimenti. Il valore fiat di PnL non è solo PnL in BTC dopo aver calcolato il tasso di conversione della valuta fiat. Questi dati sono solo di riferimento.

Come usare il calcolatore PNL su Binance Future

Binance Future fornisce un calcolatore automatico che consente ai trader di calcolare i profitti e le perdite attesi (PnL) prima di effettuare qualsiasi ordine Future. Questo calcolatore può aiutarti a calcolare: PnL, Target Price, Liquidation Price, Maximum Open o Open Price. Eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella pagina dell’ordine di Future, fare clic sull’icona [Calcolatrice] nella finestra dell’ordine:

2. Scegli Margine iniziale, PnL e ROE:

3. Selezionare [Long] se è probabile che il mercato aumenti o [Short] se è probabile che il mercato diminuisca. Quindi, inserisci il prezzo di ingresso, il prezzo di uscita, la quantità e il livello di leva (trascina il cursore per scegliere il livello di leva).

4. Fare clic su [Calcola] vedrai il risultato di Margine iniziale, PnL e ROE sul lato destro dello schermo.

Sopra ci sono alcune informazioni su PNL su Binance e su come calcolare PNL. Sapere come calcolare il PNL può aiutarti a prevedere il tuo profitto per ottimizzare l’efficienza degli investimenti su Binance.